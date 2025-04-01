لندن : أكّد البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث عشر في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، أن مواطنه لاعب الوسط الدولي برونو فرنانديش "لن يذهب إلى أي مكان" على الرغم من ارتباط اسمه بريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.

يرتبط فرنانديش (30 عاما) الذي سجل 95 هدفا في 277 مباراة منذ انضمامه من سبورتينغ عام 2020، بعقد مع يونايتد يمتد حتى 2027.

تداول اسمه في الأيام الماضية في تقارير أشارت إلى انتقال محتمل للعملاق الإسباني ريال مدريد مقابل 90 مليون جنيه استرليني (نحو 107.4 مليون يورو).

لكن أموريم القادم من سبورتينغ هو الآخر قال "لا، هذا لن يحدث".

وأضاف "أريد بقاء برونو هنا لأنه حتى في أصعب فترات الموسم كان يقدم أداء مميزا. نحن نرغب في الفوز بالدوري الإنكليزي مجددا، ولذلك نريد أفضل اللاعبين معنا".

وتابع "هو في الـ29 من عمره على ما أعتقد، لكنه لا يزال شابا لأنّه يلعب 55 مباراة في كل موسم. يسجّل ويصنع أهدافا بمجموع لا يقل عن 30 مساهمة، وهذا هو النوع من اللاعبين الذي نريده معنا... لذا لن يرحل".