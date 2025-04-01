لندن : أبقى أرسنال على آماله الضعيفة في احراز اللقب بفوزه على ضيفه وجاره فولهام 2 1 الثلاثاء في افتتاح المرحلة الثلاثين من بطولة انكلترا لكرة القدم.

ورفع أرسنال رصيده الى 61 نقطة مقلصا الفارق الى 9 نقاط عن ليفربول المتصدر الذي يستضيف جاره ايفرتون في ديربي ميرسيسياد الاربعاء وذلك قبل 8 مراحل على نهاية الدوري.

وللمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة اشهر، عاد جناح أرسنال بوكايو ساكا الى التشكيلة بعد تعافيه من تمزق عضلي حاد في فخذه استدعى خضوعه لعملية جراحية، وبدأ المباراة على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين قبل ان يشارك في الشوط الثاني ويسجل الهدف الثاني لفريقه.

وبدأت المباراة سريعة من قبل الفريقين من دون خطورة حقيقية على المرميين، ثم تعرض مدافع ارسنال البرازيلي غابريال لاصابة عضلية بعد مرور 13 دقيقة فترك مكانه للبولندي ياكوب كيفيور.

وانتظر أرسنال حتى الدقيقة 37 لافتتاح التسجيل بواسطة مهاجمه الإسباني ميكل ميرينو بتسديدة من داخل المنطقة ارتطمت باحد مدافعي فولهام وخدعت حارس مرماه الألماني برند لينو.

وكاد ارسنال يسجل الهدف الثاني مرتين في مطلع الشوط الثاني عندما مرر البرازيلي غابريال مارتينيلي كرة جيدة باتجاه قائد الفريق الدنماركي مارتن اوديغارد فسددها الاخير بيسراه عالية (49)، ثم مرر الاخير كرة بينية رائعة باتجاه الظهير الهولندي جوريان تيمبر لكن الاخير سدد في جسم الحارس لينو (53).

وحسم ساكا النتيجة بتسجيله هدف الاطمئنان لأرسنال عندما تلقى كرة عرضية من مارتينيلي فتابعها من مسافة قريبة برأسه داخل الشباك (73).

ورد فولهام بهدف في الوقت بدل الضائع سجله البرازيلي مونيز (90+4).

وتغلب ولفرهامبتون على ضيفه وست هام بهدف نظيف سجله مهاجمه النروجي يورغن ستراند لارسن (21).