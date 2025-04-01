برلين : تابع أرمينيا بيليفييلد من الدرجة الثالثة مفاحآته وبلغ المباراة النهائية للمرة الاولى في تاريخه بعدما جرد باير ليفركوزن صاحب الثنائية المحلية الموسم الماضي من اللقب عندما تغلب عليه 2 1 الثلاثاء في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم.

وكان باير ليفركوزن البادئ بالتسجيل عبر قائده المدافع الدولي جوناثان تاه في الدقيقة 17، لكن بيليفيلد رد بهدفين لماريوش فورل (20) وماكسيميليان غروسر (45+3).

ويلتقي أرمينيا بيليفيلد في المباراة النهائية المقررة على الملعب الاولمبي في برلين في 24 أيار/مايو المقبل مع شتوتغارت أو لايبزيغ اللذين يلتقيان غدا الأربعاء.

وأصبح بيليفيلد رابع فريق من الدرجة الثالثة يصل إلى النهائي.

وسبق لأرمينيا بيليفيلد إقصاء ثلاثة فرق من النخبة هي أونيون برلين 2 0، فرايبورغ 3 1 وفيردر بريمن 2 1.

في المقابل، فشل ليفركوزن الذي خاض نصف النهائي للمرة الثالثة في السنوات الست الاخيرة حيث بلغ النهائي مرتين فخسر امام بايرن نيونيخ في نسخة 2020 (خسر أيضا نهائي 2002 امام شالكه و2009 امام فيردر بريمن)، وتوج باللقب العام الماضي للمرة الثانية في تاريخه بعد الاولى عام 1993.

ونجح ليفركوزن في افتتاح التسجيل عندما انبرى المدافع الدولي الاسباني أليخاندرو غريمالدو لركلة ركنية فتابعها الدولي المغربي أمين عدلي برأسه وتابعها القائد تاه بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (17).

ولم تدم فرحة حامل اللقب سوى ثلاث دقائق حيث نجح أصحاب الأرض في ادراك التعادل عندما استغل فورل كرة فشل المدافع الاكوادوري بييرو إينكابي في ابعادها من امام المهاجم نواه جويل سارينرين بازي اثر تمريرة عرضية للويس أوبي فتهيأت أمامه وهيأها لنفسه وسددها قوية بيمناه على يسار الحارس الفنلندي لوكاش هراديتسكي (20).

واهدر بازي فرصة منح التقدم لفريقه من انفراد لكن الحارس هراديتسكي تصدى لتسديدته ببراعة قبل ان يشتتها الدفاع (26).

ومنح غروسر التقدم لاصحاب الارض عندما استغل ركلة حرة جانبية من الجهة اليسرى انبرى لها أوبي فتابعها بيمناه داخل المرمى الخالي بعدما تخلص من رقابة إينكابي (45+3).