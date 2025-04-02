إيلاف من الرياض: خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأضواء مجددًا، ولكن هذه المرة من خارج الملاعب، بعد ظهوره في مقطع فيديو طريف انتشر الأربعاء عبر منصات التواصل، وهو يقلد صوت قطة عند دخوله لمقر تدريبات نادي النصر السعودي.

الفيديو الذي وثّق اللحظة أظهر رونالدو، البالغ من العمر 40 عامًا، وهو يتوقف عند رؤية قطة بالقرب من المدخل، قبل أن يمازح زملاءه بتقليد صوتها بطريقة مفاجئة أثارت ضحك من حوله، ليشعل موجة من التفاعل على منصة "إكس" (تويتر سابقًا).

كريستيانو رونالدو مع القطة 😂💛 pic.twitter.com/GGxV44ZhfF — يعقوب (@X99i3) April 2, 2025

تحضيرات لموقعة الهلال

يأتي هذا الظهور الطريف في خضم استعدادات نادي النصر لمواجهة حاسمة ضد غريمه الهلال، على ملعب "المملكة أرينا"، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ26 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

رونالدو بالأرقام

حتى الآن، سجل رونالدو 19 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة، خلال مشاركته في 24 مباراة بالدوري خلال موسم 2024/2025، مما يجعله أحد أبرز نجوم البطولة.

ردود فعل متباينة

رآها البعض لقطة إنسانية مرحة، بينما وصفها آخرون بخروج عن الجدية قبل الكلاسيكو المنتظر.

الجدير بالذكر أن رونالدو كان قد أثار الجدل سابقًا بلقطات مشابهة، ما يعكس سعيه الدائم لكسر الجدية داخل أسوار المعسكرات التدريبية بلمسات مرحة.