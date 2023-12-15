ألقي القبض على رئيس نادي أنقرة غوجو لكرة القدم بعد لكمه حكما في مباراة ضمن مباريات الدوري التركي الممتاز.

وكان فاروق كوجا رئيس أم كي إيه أنقرة غوجو قد اندفع باتجاه حكم المباراة خليل أوموت ميلر بعد أن تلقى فريقه هدف التعادل في الدقيقة 97 أمام فريق مع كايكور ريزيسبور ووجه له لكمة قوية في الوجه.

وقال وزير العدل يلماز تونك إن كوجا واثنين آخرين اعتقلوا رسميا بتهمة "إصابة موظف عام".

وتم تعليق جميع مباريات كرة القدم في الدوري التركي.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو إن الحادث "غير مقبول على الإطلاق" وإن العنف "لا مكان له في رياضتنا أو مجتمعنا".

وأضاف " بدون حكام المباريات لا توجد كرة قدم، يجب على الحكام واللاعبين والمشجعين والموظفين أن يكونوا آمنين ومأمونين للاستمتاع باللعبة، وأدعو السلطات المختصة إلى ضمان تنفيذ ذلك بدقة واحترامه على جميع المستويات".

وقال الوزير تونك إن كوجا واثنين آخرين اعتقلوا بعد أن استمعت النيابة للإفادات وتم فرض قرار مراقبة قضائية على ثلاثة مشتبه بهم آخرين.

وأضاف" التحقيق مستمر بدقة".

ما الذي حدث؟

كان الفريق المضيف أنقرة غوجو قد تقدم مبكرا في المباراة التي جرت ليلة الاثنين قبل أن يتم طرد لاعب من الفريق بعد 50 دقيقة. وتعادل الفريق المنافس في وقت متأخر بعد طرد أحد لاعبيه أيضا، ثم جاءت مشاهد الفوضى بعد صافرة النهاية.

وبعد أن سقط على الأرض ، تلقى الحكم ضربات عدة أثناء وجوده على أرض الملعب، وأصيب بجروح بما في ذلك كسر صغير في عظام الوجه.

وتم تصويره يوم الثلاثاء وهو يرقد على سرير المستشفى منتفخ الوجه ويرتدي دعامة للرقبة.

وقال محمد يوروبولوت كبير الأطباء في مستشفى أجيبادم إن ميلر لم يتعرض لأي تلف في الدماغ ومن المرجح أن يخرج من المستشفى يوم الأربعاء.

وقال يوروبولوت، الذي أضاف أنه لن يكون هناك ضرر دائم:" بدأ النزيف في عين ميلر اليسرى في الانحسار".

ويعد ميلر، 37 عاما أحد أفضل الحكام في تركيا وأيضا يوجد في قائمة حكام النخبة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وأدار مباراة الذهاب في نصف نهائي دوري المؤتمرالأوروبي بين وست هام وألكمار الموسم الماضي، كما تولى تحكيم مباراة لاتسيو وسلتيك في دوري الأبطال الشهر الماضي.

ووفقا لوكالات الأنباء التركية ، قال ميلر: "فاروق كوجا لكمني تحت عيني اليسرى وسقطت على الأرض. وبينما كنت على الأرض، ركلني أشخاص آخرون في وجهي وأجزاء أخرى من جسدي مرات عدة".

Reuters وزير الرياضة والشباب التركي عثمان أسكين باك في زيارة خليل أوموت ميلر في المستشفى

وانتخب كوجا (59 عاما) مرتين في البرلمان التركي على لائحة حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.

ونقلت وكالات الأنباء التركية عنه قوله إنه لا يتحمل المسؤولية ، مضيفا: "تطور هذا الحادث بسبب القرارات الخاطئة والسلوك الاستفزازي للحكم. كان هدفي هو الرد لفظيا على الحكم والبصق في وجهه".

وتحدث الرئيس أردوغان إلى ميلر في المستشفى وقال إن الحادث "أحزنه وأزعجه".

وقال في وقت سابق: "الرياضة تعني السلام والأخوة. الرياضة لا تتوافق مع العنف. لن نسمح أبدا بحدوث العنف في الرياضة التركية".

ماذا كان رد الفعل ؟

وأعرب نادي أنقرة غوجو عن أسفه بعد تصرفات رئيسه، قائلا في بيان: "نحن حزينون للحادث".

وأضاف البيان "نعتذر للجمهور التركي لكرة القدم والمجتمع الرياضي بأكمله عن الحادث المحزن الذي وقع بعد مباراة جايكور ريزيسبور".

وأرسل جايكور ريزيسبور رسالة دعم لميلر وقال: "نحن ندين بشدة الأحداث غير المرغوب فيها التي وقعت بعد مباراة أنقرة غوجو، ننقل تمنياتنا لمجتمع الحكام بأكمله، وخاصة حكم المباراة ، خليل أوموت ميلر، بالشفاء قريبا".

وقال رئيس الاتحاد التركي محمد بويوكيكسي في مؤتمر صحفي مساء الاثنين: "تم تأجيل المباريات في جميع البطولات إلى أجل غير مسمى، هذا الهجوم هو ليلة من العار لكرة القدم التركية".

كما زار بويوكيكسي ميلر في المستشفى يوم الثلاثاء وقال إن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر سيفرين كان على اتصال وقال له: 'نحن معكم ، ونحن على استعداد للقيام بكل ما يلزم".

ومن المقرر أن تشارك تركيا في استضافة يورو 2032 مع إيطاليا ، وقال بويوكيكسي إن الحادث لم يعرض حقوق الاستضافة للخطر، مضيفا: "لا توجد سلبية. واسمحوا لنا ألا نضلل الجمهور. هدفنا هو ضمان لعب كرة القدم بشكل صحيح في تركيا والاستمرار في أسرع وقت ممكن دون أي مشاكل".

وقال أيضا إن مجلس إدارة الاتحاد سيجتمع يوم الأربعاء وسيقدم أعضاؤه " معلومات مفصلة حول القرارات التي سنتخذها بشأن كيفية استئناف الدوري".

وأضاف: "لا ينبغي بالتأكيد نسيان هذا الحدث المحزن. يجب أن يكون هذا علامة فارقة".

وقال روبرتو روسيتي كبير مسؤولي التحكيم في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية "تدين بشدة" الحادث ، مضيفا: "لا مكان للعنف والإساءة ضد الحكام في كرة القدم ويجب أن يتوقفوا على الفور".

وأوضح قائلا "نحث السلطات والهيئات التأديبية المسؤولة على اتخاذ إجراءات حاسمة وضرورية ضد أي شخص متورط في أعمال الإساءة والعنف ضد الحكام، هذا السلوك غير المقبول والمؤلم يضر بجهود الجمعيات الوطنية لتجنيد الحكام ، والتي تعتبر ضرورية لإدارة اللعبة".

ودعا اتحاد حكام كرة القدم في تركيا جميع الحكام إلى عدم دخول الملعب حتى يتم إجراء التغييرات ، مضيفا: "الهجوم العنيف على ميلر لم يكن فقط ضد حكمنا خليل أوموت ميلر ولكن أيضا ضد مجتمع الحكام بأكمله".