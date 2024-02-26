دبي: دشن المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش المصري خدماته العلاجية وبدأ في استقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وقالت الوكالة إن المستشفى شهد الأحد "أولى العمليات الجراحية لشاب فلسطيني في العشرين من عمره تعرّض لطلقات نارية وشظايا أدت إلى خلع وكسر في الكتف نتج عنه تلف في أعصاب الذراع وعدم القدرة على تحريك كامل اليد، مما استدعى تدخلا جراحيا سريعا".

ويضم المستشفى العائم طاقما طبيا وإداريا مكونا من مئة شخص من مختلف التخصصات تشمل التخدير والجراحة العامة والعظام والطوارئ إضافة إلى ممرضين ومهن مساعدة، وتبلغ سعته مئة سرير وغرف عمليات وعناية مركزة وأشعة ومختبر وصيدلية ومستودعات طبية، بحسب الوكالة.

وقال مدير المستشفى العائم الدكتور فلاح المحمود إن "تدشين المستشفى سيعزز من منظومة الدعم الطبي التي توفرها دولة الإمارات لأهالي القطاع المنكوب والتخفيف من حدة الأوضاع التي يعانونها"، مشيرًا إلى أنه "مزود بمهبط للطائرات العمودية، وزورق بحري، يعززان الاستجابة للحالات الطارئة والصعبة التي تستدعي تدخلا طبيا سريعا".