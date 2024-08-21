إيلاف من سيدني: تقول خبيرة العلاقات الجنسية والممثلة الأسترالية هايلي ديفيز إن معظم الرجال لا ينخرطون في المداعبة قبل مرحلة العلاقة الجنسية الكاملة، وهو ما يعد بمثابة إحباط فوري للنساء، والسبب الرئيسي في شعورهن بالنفور من إكمال العلاقة.

تضيف هايلي ديفيز ، التي تنحدر من أستراليا وتقوم بتصوير مشاهد "ساخنة" حول العالم، إن هذا الخطأ هو خطأ يقتل الحالة المزاجية حيث أن الإناث مجبرات على الاستمتاع بالتراكم والخيال الجنسي قبل مرحلة الاختراق.

وتتابع ديفيز: "النساء بحاجة إلى المداعبة، الرجال الأكثر خبرة الذين يضعون الأمر في نصابه الصحيح عددهم قليل جداً، عليك أن تأخذ وقتك حقًا، قم بتقبيل الجسم كله، مداعبة الجزء الداخلي من الفخذ، لمسات ناعمة، الإمساك بالأماكن الصحيحة، كل ما عليك فعله هو أن تجعلهن يستمتعن بذلك".

وبالنسبة لهؤلاء الذين يتطلعون إلى تعزيز التجربة المثيرة لعشاقهم الإناث، شاركت ديفيز بعض النصائح البسيطة، وقالت الجميلة: "إذا كنت تريد أن تتحسن في السرير، فيجب أن تكون لديك الثقة في التواصل بكافة الطرق".

وتضيف:"قد يبدو الأمر مضحكًا في هذه اللحظة، لكن لا تخف من طرح الأسئلة واسأل شريكك عما إذا كان ما تفعله يبدو جيدًا وما إذا كان يستمتع به، وانتبهوا كذلك إلى لغة الجسد والأصوات، مثل هذه التفاصيل هي التي تصنع الفارق بين الأولاد والرجال في العلاقة الجنسية".