إيلاف من لندن: تدعم دراسة جديدة من جامعة كامبريدج في إنجلترا الادعاء بأن تناول اللحوم المصنعة واللحوم الحمراء قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وقام أساتذة جامعة كامبريدج في إنجلترا بتحليل بيانات 1.97 مليون شخص من 31 دراسة في 20 دولة، بما في ذلك 18 دراسة غير منشورة. وأخذ الباحثون في الاعتبار عمر المشاركين وجنسهم وسلوكياتهم المتعلقة بالصحة واستهلاك الطاقة وكتلة الجسم.

وتوصلوا إلى أن استهلاك 50 جرام من اللحوم المصنعة يوميا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 15% .

كما ارتبط تناول 100 جرام من اللحوم الحمراء غير المصنعة يوميا (مثل: شريحة لحم صغيرة) بزيادة خطر الإصابة بنسبة 10%، بينما ارتبط تناول 100 جرام من الدواجن يوميًا بزيادة خطر الإصابة بنسبة 8%.

الدراسة الجديدة التي صدرت في جامعة هارفارد أشارت إلى وجود صلة "هامة" بين حديد الهيم - وهو مكون رئيسي في اللحوم الحمراء - وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

العلاقة بين السكري والدواجن غير مؤكدة

وقالت الدراسة إن العلاقة بين استهلاك الدواجن ومرض السكري من النوع الثاني "لا تزال غير مؤكدة وتحتاج إلى مزيد من التحقيق".

يحدث مرض السكري من النوع الثاني عندما يفشل الجسم في إنتاج ما يكفي من الأنسولين أو لا يستخدمه بشكل جيد.

جزء من الحفاظ على نظام غذائي متوازن هو معرفة ما يجب تجنبه - وتظهر دراسة جديدة أن بعض ما يسمى بالخيارات "الصحية" يمكن أن تخفي وفرة من السكر المضاف والدهون المشبعة.

يعاني أكثر من 38 مليون أمريكي - حوالي 1 من كل 10 - من مرض السكري، مما يجعله السبب الرئيسي الثامن للوفاة في البلاد.

وجدت أبحاث سابقة أن تناول أكثر من حصة واحدة من اللحوم الحمراء يوميا يمكن أن يساهم في زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 62 %.

وتقترح وزارة الزراعة الأميركية الحد من الاستهلاك اليومي من اللحوم والدواجن والبيض إلى 4 أوقيات.

تقول وزارة الزراعة الأمريكية إن اللحوم المصنعة واللحوم الجاهزة – لا ينبغي استهلاكها أكثر من مرة واحدة في الأسبوع.

كما ثبت أن حديد الهيم يسبب الالتهابات وحتى تلف الحمض النووي. تشير بعض الأبحاث إلى أنه قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والبنكرياس والرئة.

اللحوم الحمراء.. إيجابيات وسلبيات

قالت الدكتورة روتشي ماثور، أخصائية الغدد الصماء في مركز سيدارز سيناي في لوس أنجلوس، لصحيفة نيويورك تايمز العام الماضي بعد نشر دراسة مماثلة في جامعة هارفارد: "إن اللحوم الحمراء لها إيجابيات وسلبيات".

وقالت إن اللحوم الحمراء غنية بالبروتين والفيتامينات مثل ب12 والمعادن مثل السيلينيوم ولكنها غنية أيضًا بالدهون المشبعة.

وأوضحت ماثور : "اعتمادًا على المعالجة، يمكن أن تحتوي اللحوم الحمراء على نسبة عالية من الصوديوم والمواد الحافظة". "لا شيء من هذا مفيد لصحتنا."