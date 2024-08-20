إيلاف من الرياض: في إطار جهود تعزيز الصحة العامة والوقاية في المملكة، كرّم وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل المشاركين في "جائزة وعي" والجهات التي أسهمت في التوعية وعززت دورها وأثرها في المجتمع، وذلك خلال الحفل الختامي الذي أقيم يوم الإثنين في مدينة الرياض بحضور وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان.

انطلاقا من مستهدفات الرؤية الطموحة للمملكة في الوصول بمتوسط عمر الإنسان إلى ٨٠ عاما في ٢٠٣٠ عملت وزارة الصحة من خلال برنامج تحول القطاع الصحي على التركيز على جوانب الوقاية من المرض قبل حدوثه من خلال الكثير من البرامج والمبادرات.#حفل_وعي_الموسم_السادس pic.twitter.com/j20n1EZm4Y — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) August 19, 2024

تأتي الجائزة كجزء من مبادرات وزارة الصحة لدعم وتمكين المهتمين بالتوعية الصحية من الأفراد والجهات في العالم العربي، بهدف تعزيز الوقاية قبل العلاج من خلال إنتاج محتوى إبداعي يُثري المحتوى التوعوي الصحي، وذلك لتعزيز العادات الصحية السليمة والتوعية بالمخاطر والآثار السلبية التي قد تؤثر على الصحة العامة.

في كلمته، ثمّن وزير الصحة الدعم المتواصل وغير المحدود من القيادة السعودية، وجهودها نحو رفع جودة الخدمات الصحية، وفقاً للمواصفات والمعايير العالمية.

بفضل الوعي ارتفع عدد من يمارس النشاط البدني في مجتمعنا من ٢٦٪ عام ٢٠١٣ إلى ٤٨٪ في الآونة الأخيرة، والنشاط البدني يقي من الإصابة بالسكري ومن أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة ٣٠٪

#حفل_وعي_الموسم_السادس pic.twitter.com/jKDoeGVkrf — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) August 19, 2024



وأضاف أن المملكة باتت رائدة في مجال الوقاية الصحية ورفع الوعي المجتمعي، مما ساهم في وضع "جائزة وعي" في موقع متقدم عالميًا.





تتوزع جوائز "وعي" التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من مليون ريال سعودي على 6 مسارات رئيسية، تشمل: "مسار الفيلم القصير"، و"مسار الموشن جرافيك"، و"مسار الإنفوجرافيك"، و"مسار التصوير الإعلاني"، و"مسار الأفكار الإبداعية"، و"مسار اللقطات الطولية". كما تتضمن الجائزة "جائزة الجمهور"، التي تُمنح لأعلى 10 مشاركات تصويتًا من الجمهور عبر الموقع الإلكتروني للجائزة.





تناولت موضوعات الموسم السادس من الجائزة قضايا مهمة مثل: النشاط البدني، والنوم والأرق، والأمراض غير المعدية والمعدية، وحوادث المرور، والتأمين الصحي، والإسعافات الأولية، والإدمان.

وقد تم تكريم جهات بارزة أسهمت في الوقاية والتوعية الصحية على مدار الأعوام، منها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبودكاست فنجان من قناة ثمانية.





يذكر أن "جائزة وعي" وصلت إلى موسمها السادس، وقد شارك فيها أفراد وجهات من مختلف أنحاء العالم العربي بنسبة مشاركة بلغت 44% من الدول العربية، و56% من المملكة، حيث كرمت الجائزة أكثر من 300 مشارك خلال مواسمها السابقة، في إطار تعزيز الوعي الصحي وحماية المجتمع من المخاطر الصحية.