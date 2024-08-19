إيلاف من القاهرة: بدأت النجمة ياسمين رئيس تصوير مسلسلها الجديد "رقم سري"، الذي يعد امتدادًا لمسلسل "صوت وصورة" الذي تم عرضه العام الماضي. يجمع المسلسل الجديد ياسمين رئيس مع صدقي صخر وعمرو وهبه، حيث يتناولون في هذا العمل قضية جديدة حول الذكاء الاصطناعي. ومن المقرر عرضه في موسم الأوف سيزون.

مسلسل "رقم سري" من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب "توبة"، ويشارك في بطولته ياسمين رئيس، صدقي صخر، وعمرو وهبه، وهو من إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

جدير بالذكر أن أحدث أعمال ياسمين رئيس كان مسلسل "جودر ألف ليلة وليلة"، الذي عرض في السباق الرمضاني 2024، وشاركها البطولة مجموعة من النجوم البارزين، من بينهم ياسر جلال، نور، وليد فواز، وأحمد فتحي. المسلسل كان من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، وحقق نجاحًا كبيرًا خلال الموسم الرمضاني.

في سياق آخر، تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلم "الفستان الأبيض"، والذي لم يُحدد موعد عرضه بعد.

وقد نالت ياسمين رئيس مؤخرًا جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "أنا لحبيبي" ضمن فعاليات الدورة 72 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما.