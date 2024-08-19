إيلاف من الرياض: للعام الخامس على التوالي، تعود جلسات "أكاديمية MBC" الحوارية في مجالات الإعلام والترفيه وصناعة الأفلام، بمشاركة نخبة من الشخصيات والقادة في هذه الصناعات الحيوية. على مدار ثمان حلقات، تتناول الجلسات الحوارية لهذا العام مجموعة من القضايا والموضوعات الملهمة، وتديرها على الهواء الإعلامية سهى الوعل، بهدف تثقيف الجمهور وتسليط الضوء على مختلف جوانب صناعة الإعلام والترفيه، بالإضافة إلى استعراض الفرص المتاحة في تلك المجالات.

تشمل كل جلسة عددًا من المتحدثين الذين يناقشون أبرز التحديات والابتكارات والتوجهات الحديثة في هذه القطاعات، ويتم بث الجلسات على صفحة "أكاديمية MBC" على منصة التواصل الاجتماعي X.

من بين المواضيع التي ستتناولها الجلسات الحوارية هذا العام: "التمثيل بين الماضي والحاضر"، "الصوت الآخر: حكايات الدوبلاج العربي"، "إنتاج المسلسلات التلفزيونية"، "تقنيات جذب انتباه الجمهور خلال العروض المسرحية"، "المهرجانات العالمية ودورها في نمو الصناعة السينمائية المحلية"، "الديكور السينمائي والبدائل التقنية والمؤثرات البصرية"، "ترميم الأفلام بتقنية الفور-كيه"، "صناعة الأفلام الوثائقية"، "صناعة المحتوى الاجتماعي"، و"سلامة الممثلين وطاقم العمل في مواقع التصوير".