إيلاف من القاهرة: قررت إدارة ميدفست مصر تكريم النجمة الأردنية صبا مبارك في الدورة السادسة من الملتقى، الذي ستقام فعالياته في الفترة من 12 إلى 15 أيلول (سبتمبر) القادم بالجامعة الأميركية بميدان التحرير، وذلك احتفاءً بمسيرتها الفنية المميزة.



وعبّر مينا النجار، مؤسس ومدير ملتقى ميدفست – مصر، عن سعادته باختيار صبا مبارك لتكريمها بجائزة الملتقى، التي تُمنح سنوياً للشخصيات السينمائية المتميزة التي تسهم في الارتقاء بالفن السينمائي. وأشار إلى أن صبا مبارك فنانة أردنية تمتلك مسيرة ثرية في السينما، والتلفزيون، والمسرح عبر دول العالم العربي، موضحًا أنها "حالة فنية مختلفة"، استطاعت من خلال موهبتها الفريدة أن تتقمص شخصيات متنوعة، مما جعلها تلامس قلوب الجمهور العربي بشكل عام والمصري بشكل خاص.

من جانبها، أعربت صبا مبارك عن سعادتها بهذا التكريم من مهرجان ميدفست مصر، مؤكدة أن ما يزيد من فرحتها هو كون المهرجان يهتم بالدمج بين صناعة الأفلام والموضوعات الاجتماعية من منظور مختلف، وهو توجه تسعى دائمًا لإبرازه في أعمالها.

وفي السياق ذاته، أوضحت نادين إيميل وأحمد نبيل، من فريق برمجة المهرجان، أن موضوع "العلاقات" سيكون المحور الرئيسي للأفلام المشاركة في الدورة الحالية. وأضافا أن العلاقات الإنسانية، بكل تعقيداتها وتنوعاتها، تشكل محورًا غنيًا للتعبير السينمائي، مما يجعل السينما وسيلة مثالية لتشريح هذه العلاقات واستكشاف تفاصيلها على الشاشة.

يُذكر أن ميدفست مصر هو ملتقى سينمائي للأفلام القصيرة، ويعد الأول من نوعه في العالم العربي، حيث يهدف إلى تقديم فعاليات تربط بين الصحة والقضايا الاجتماعية من خلال عرض مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة الدولية. يتبع العروض مناقشات حول مضمون الأفلام ومنظورها من وجهة نظر الجمهور، كما ينظم المهرجان حلقات نقاشية وندوات حول الصحة والأفلام على مدار العام.