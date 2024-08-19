إيلاف من القاهرة: أعلنت شركتا "ذا بروديوسرز" و"ڨوكس ستوديوز" عن بدء تصوير الفيلم المنتظر "هيبتا: المناظرة الأخيرة"، وهو الجزء الثاني المستقل لفيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة". تدور أحداث الفيلم في قلب القاهرة، ويقدم وجهة نظر جديدة حول الحب، تتحدى المعتقدات التقليدية.

الفيلم الدرامي الرومانسي من تأليف الكاتب محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري. ويضم الفيلم نخبة من النجوم، من بينهم منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، ميان السيد، حسن مالك، إلى جانب أسماء أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

يستكشف "هيبتا: المناظرة الأخيرة" تعقيدات العلاقات العاطفية، ويقدم رؤى جديدة حول تأثير الحب على حياتنا. كما يتناول الفيلم تطور العلاقات بشكل غير متوقع، مما يجذب جمهورًا جديدًا بالإضافة إلى عشاق الفيلم الأول، ليأخذهم في رحلة مليئة بالمشاعر والعواطف، تسلط الضوء على الروابط الإنسانية العميقة.

وعبرت دارين الخطيب، نائبة رئيس إنتاج الأفلام في ڨوكس ستوديوز، عن حماسها للمشروع، قائلة: "نحن في ڨوكس ستوديوز نؤمن بإنتاج قصص حقيقية ومؤثرة بجودة عالية. 'هيبتا: المناظرة الأخيرة' ليس مجرد فيلم، بل هو رحلة لاستكشاف جوهر التواصل الإنساني، ونحن فخورون بالتعاون مع 'ذا بروديوسرز' في هذا العمل الذي يعزز التزامنا بإثراء السينما العربية بأعمال حية ومستدامة".

من جهته، قال هاني أسامة، مؤسس "ذا بروديوسرز": "نحن متحمسون لبدء تصوير الفيلم الذي طال انتظاره 'هيبتا: المناظرة الأخيرة'. هذا الفصل الجديد يقدم منظورًا جديدًا للحب يعكس الواقع ويضيف عناصر معاصرة للقصة، مع الحفاظ على سحر وجوهر 'هيبتا' الأصلي".

يتم حاليًا تصوير الفيلم في القاهرة، وسيشمل التصوير مواقع متعددة في مصر.