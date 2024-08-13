إيلاف من لندن: كم مرة ينبغي ممارسة الجنس شهريا للحد من سرطان البروستات؟ وهل من علاقة في الأساس بين ممارسة الجنس وبين تحقيق الحماية من سرطان البروستات أو تقليل خطر الإصابة به على الأقل؟

سلطت مراجعة جديدة لدراسات يعود تاريخها إلى 30 عاما، الضوء على العلاقة بين عدد مرات ممارسة الرجال للجنس أو العادة السرية واحتمال إصابتهم بسرطان البروستات.

كم مرة ينبغي ممارسة الجنس شهريا للحد من سرطان البروستات؟ وكشفت المراجعة أنه كلما زاد عدد مرات ممارسة الرجال للجنس، قل احتمال إصابتهم بسرطان البروستات.

وقال فريق البحث، اعتمادا على دراسة أجرتها كلية الطب في جامعة هارفارد (أكثر الدراسات الواعدة في المراجعة)، إنه ينبغي على الرجال ممارسة الجنس 21 مرة شهريا، للحد من خطر الإصابة بالمرض بنسبة الثلث.

وشملت المراجعة، التي نُشرت في مجلة Clinical Genitourinary Cancer، نحو 11 دراسة شارك فيها 150 ألف مشارك، تراوحت أعمارهم بين 20 و80 عاما، وفقاً لصحيفة "دايلي ميل" اللندنية.

وفحصت جميع الدراسات، التي أُجريت بين عامي 1990 و2023، الارتباط المحتمل بين ممارسة الجنس وسرطان البروستات، وركزت أحدث دراسة شملتها المراجعة، والتي نُشرت العام الماضي في مجلة The World Journal of Men's Health، على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و80 عاما.

ووجد الباحثون أن الرجال الذين يمارسون الجنس 4 مرات على الأقل في الشهر، لديهم أقل خطر للإصابة بسرطان البروستات مقارنة بأولئك الذين فعلوا ذلك بشكل أقل.

وأشارت دراسة جامعة بوسطن، التي أجريت عام 2016، إلى أن القذف المتكرر يحفز التغيرات في أنسجة البروستات المسؤولة عن إنتاج الخلايا بشكل أسرع، وزاد من معدل مركب ثبت أنه يقتل خلايا سرطان البروستات.

وعلى الرغم من أن الآلية الدقيقة لهذه العلاقة ليست مفهومة جيدا، يعتقد الخبراء أن زيادة تدفق الدم إلى البروستات يمكن أن تساعد في طرد المواد المسرطنة من السائل المنوي.

ويوفر تدفق الدم الزائد الناتج عن ممارسة الجنس، الأكسجين والمغذيات الحيوية التي تساعد في إزالة الفضلات المرتبطة بالسرطان.

وكتب الباحثون: "إن الارتباط الناشئ بين تكرار ممارسة الجنس وصحة البروستات يؤكد على أهمية دمج السلوك الجنسي في استشارات المرضى واستراتيجيات الرعاية الصحية".

جدير بالذكر أن الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستات.