قد يكمن الأمر في الفراش المصنوع من الألياف الطبيعية أو في المرتبة المناسبة والألوان الهادئة. فما هي العناصر التي يمكن أن تساعدنا على النوم بشكل جيد؟

يشهد العالم زيادة في الاهتمام بالفوائد الصحية للنوم منذ أكثر من عشر سنوات. ومن المؤشرات على لذلك اليوم العالمي للنوم، الذي بدأ الاحتفال به عام 2008، ويقام في يوم الجمعة الذي يسبق الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الشمالي.

ويأتي ذلك اعترافا بالمشاكل التي يواجهها الكثيرون في النوم، حيث يُعتقد أن الحرمان من النوم يؤثر سلبًا على الإنتاجية الاقتصادية وعلى الرفاه. ويأتي ذلك بناء على المعرفة والأبحاث التي أجراها خبراء طب النوم في جميع أنحاء العالم للتخفيف من هذه الصعوبات. ومن المعتقد الآن على نطاق واسع أن بعض العادات يمكن أن تحسن أنماط النوم، مثل الالتزام بروتين منتظم، وتجنب قضاء وقت أمام الشاشة قبل وقت النوم مباشرة.

وتوجد أدلة متزايدة أيضًا على أن الفراش له تأثير على جودة النوم.

وفي السنوات الأخيرة، ظهرت خيارات متزايدة في أنواع الأسِرة والفُرُش في بريطانيا. وأصبح الناس يتخذون خيارات مدروسة عند شراء كل شيء بدءًا من أغطية السرير وحتى المراتب.

بينما كان الكثير منا يختارون أغطية الفراش البسيطة، أصبحت بياضات السرير الآن متنوعة بشكل كبير، ومصممة لتتناغم مع طرز مختلفة من غرف النوم. وبخلاف الجوانب الجمالية، أصبح المستهلكون يستثمرون في المراتب وأغطية السرير والبطانيات والوسائد التي تزيد من جودة النوم.

وقال مارك تريمليت، المؤسس المشارك لشركة ناتشرال مات ومقرها ديفون، التي تصنع مراتب وأسرة عضوية ومستدامة: "أصبحنا مهووسين بالنوم الآن في بريطانيا. الاهتمام المتزايد بالعافية، الذي كان مرتبطًا في السابق بالتمارين الرياضية أصبح الآن مرتبطا أيضًا بالنوم، ويولد اهتمامًا أكبر بالنوم الجيد.

جعل وباء كوفيد الناس أكثر وعيًا بصحتهم، بما في ذلك النوم. خلال الوباء، أصبح الناس أكثر وعيًا بأهمية المراتب الصحية بسبب انتشار شركات التجارة الإلكترونية التي تبيع الأسرة والمراتب وتقوم بتوصيلها إلى المنازل".

وفي حين رحب الكثيرون بهذه الطريقة للراحة، يعتقد تريمليت أنه من الضروري تجربة مرتبة السرير الجديدة شخصيًا.

وقال لبي بي سي "نحن جميعا مختلفون. يحتاج الناس إلى العثور على المجموعة الصحيحة من المراتب التي تحافظ على استقامة العمود الفقري والراحة. وهذا هو المفتاح لتحقيق نوم جيد ليلاً. الأمر العلمي الوحيد المتعلق باستقامة سطح المرتبة بشكل صحيح هو وزن الشخص. يحتاج الأشخاص الأثقل وزنًا إلى "أن يتمتعوا بدعم مرتبة أكثر صلابة. إذا كنت تنام بحيث يشكل جسمك تجويفًا في المرتبة ولا يكون عمودك الفقري مستقيماً، فهذا ليس جيدًا".

ووفقا للدكتور ألي هير، استشاري طب النوم في مستشفى رويال برومبتون بلندن، "توجد أدلة على أن المراتب والوسائد الداعمة تحسن نوعية النوم، وخاصة بالنسبة للأفراد الذين يعانون من آلام الظهر أو الرقبة المزمنة".

ويعتبر الاهتمام بالفراش والأسرة هذه ظاهرة عالمية، إذا نظرنا إلى أرقام المبيعات الأخيرة.

وشهد هذا القطاع نموا كبيرا، وذلك ووفقا لتقرير نشرته مؤسسة غلوب نيوزواير العام الماضي.

ويدعم هذا القطاع الشركات التي تصنع الفراش المصنوعة من مواد مستدامة أو عضوية فقط. ويتتبع ترمليت بزوغ نجم هذه الشركات منذ إلى أوائل القرن العشرين عندما أصبحت الاستدامة اهتماما كبيرا للمجتمع.

وكان الحافز لتأسيس شركة ناتشرال مات هو ملاحظة تريمليت بأن المراتب الموجودة في القوارب باهظة الثمن كانت مصنوعة من ألواح رغوة البولي يوريثان الرخيص الذي لا يمنح الكثير من الدعم للجسم.

وتخصصت الشركة في الأصل في مراتب اليخوت، قبل التركيز على سوق المنازل. ويشير إلى أنه من المعتقد أن الفراش المصنوع من الألياف الاصطناعية يمنع النوم الجيد، ولكنه يباع بشكل جيد لأنه أرخص من المراتب الفاخرة المصنوعة من مواد طبيعية.

وكان يُنظر إلى الفراش الاصطناعي بشكل إيجابي حتى الثمانينيات. وأشادت متاجر تيرينس كونران هابيتات، التي قدمت لأول مرة الألحفة، للجمهور البريطاني في ستينيات القرن العشرين كبديل موفر للعمالة للبطانيات والأغطية التقليدية، بالألحفة ذات الحشوات الاصطناعية.

جاء في كتيبها التسويقي لعام 1983-1984: "يمكن للحشوات الاصطناعية الجديدة أن تلتقط خفة ودفء الألحفة التقليدية ولكنها غير مكلفة وغير مسببة للحساسية وقابلة للغسل".

وقال تريمليت: "ينام حوالي 95% من الأشخاص في بريطانيا حاليًا على مراتب صناعية. ولكن الآن أصبحت الأغطية المصنوعة من الألياف الطبيعية بأسعار معقولة نسبيًا متاحة على نطاق أوسع، ويتم تصنيعها من قبل الشركات التي تأخذ في الاعتبار أهمية النوم الجيد".

ومن حسن الحظ بالنسبة للعلامات التجارية التي تؤيد الاستدامة، فإن الألياف الطبيعية تساعد على النوم الجيد. ومن المعروف أن العائقين الرئيسيين أمام النوم الجيد هما الحرارة والرطوبة، والألياف الطبيعية في أغطية السرير تبقيهما بعيدًا عن الجسم.

ويقول تريمليت: "يتعرق كل فرد ما يصل إلى نصف لتر في الليلة. الألياف الطبيعية تبقي هذه الرطوبة بعيدة عن أجسامنا أثناء النوم."

الأهم من ذلك، أن أجسامنا تحتاج إلى الحفاظ على درجة حرارة ثابتة للجسم طوال الليل، وهو أمر ضروري للنوم بشكل جيد. وهذا ما يُعرف بالتنظيم الحراري.

الفراش المصنوع من مواد طبيعية يساعد على تشجيع التنظيم الحراري.

يقول الدكتور هير: "خلصت الدراسات التي أجريت حول التأثيرات الجسدية والنفسية للفراش وملابس النوم أن أنماط النوم التي يتعرض فيها الأشخاص للحرارة بدلاً من البرودة تكون أكثر عرضة للاضطرابات. الألياف الطبيعية، مثل الكتان والقطن، تدعم التنظيم الحراري بشكل أفضل من الألياف التي يصنعها الإنسان".

ويقول تريمليت: "إذا كانت المراتب مصنوعة من مواد مثل الإسفنج الذكي أو البوليستر، فإنها تحتفظ بالرطوبة".

يضيف الدكتور هير أن درجة الحرارة الجيدة في غرف النوم، التي تشجيع على النوم، يجب أن تتراوح بين 16 درجة مئوية و19 درجة مئوية. وفي الصيف، قد تكون هناك حاجة إلى مروحة كهربائية لتحقيق ذلك.

"منطقة الراحة"

وتقول لجيسيكا هانلي، التي أسست شركة "بيغليت إن بيد" البريطانية لبياضات السرير عام 2017، تساعد بياضات السرير المصنوعة من الألياف الطبيعية على المساعدة في النوم بصورة جيدة طوال العام: "تنظم مراتب الصوف الطبيعي وأغطية المراتب والألحفة والوسائد وأغطية السرير المصنوعة من الكتان الطبيعي درجة حرارة الجسم بينما تنام بغض النظر عن الموسم".

وتنتج الشركة، ولها أيضًا فرع في إلينوي ولديها قاعدة عملاء متنامية في الولايات المتحدة، أغطية سرير مصنوعة في الغالب من الكتان المستدام.

ونظرًا لأن التنظيم الحراري ضروري للنوم جيدًا، فهل يُنصح باستخدام البطانيات الموزونة المولدة للحرارة والبطانيات الكهربائية وقرب الماء الساخن؟ الإجماع هو أنها مريحة ولكنها تتعارض مع التنظيم الحراري.

ويقول الدكتور هير: "لقد خلُصت الدراسات التي أجريت على البطانيات الموزونة إلى أنها قد تقلل من القلق ولكنها لا تساعد على النوم".

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ويُنصح باستخدام بياضات السرير المصنوعة من مواد طبيعية لسبب آخر. يقول تريمليت: "الألياف الطبيعية الموجودة في بياضات السرير مفيدة أيضًا، حيث تشير الدراسات إلى فقدان التنظيم الحراري أثناء نوم حركة العين السريعة، وهي حالة النوم العميق عندما نحصل على أفضل راحة لدينا".

تساعد الأسرّة الأكبر حجمًا على النوم بشكل أفضل، وهو ما يفسر جزئيًا سبب زيادة حجم الأسرة بمرور الوقت. يقول تريمليت: "يرجع هذا جزئيًا إلى أن الناس أصبحوا أكبر حجمًا". "الأسرة التي كنا نراها في المنازل الفخمة العريقة صغيرة جدًا.

يبلغ حجم السرير المزدوج القياسي من جيل أجدادنا في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين 137 سم × 190 سم ومع مرور الزمن زاد اتساع السرير.

واليوم يبلغ حجم السرير المزدوج الكبير 150 سم × 200 سم. الآن لدينا أسرة يبلغ مقاسها 200 سم × 200 سم، مما يمنح الأزواج الذين يتقاسمون السرير مساحة كبيرة من المساحة الفردية، مما يسمح لهم بالنوم بشكل أفضل.

ويضيف تريمليت أن أحجام الأسرّة تختلف أيضًا باختلاف البلدان: "أطول شعوب أوروبا في هولندا. متوسط طول السرير هناك هو 210 سم".

ويقول إن الثقافات المختلفة تؤثر على تفضيلات الأسرة. "تُباع مراتبنا في برشلونة، والمراتب الصلبة تحظى بشعبية كبيرة هناك. وفي الولايات المتحدة، هناك طلب على المراتب الأكثر مرونة".

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أما في اليابان، تتوافق الأسرة القابلة للطي ويمكن تخزينها بعيدًا عن الأنظار مع ذوق التصميمات الداخلية الأكثر بساطة. وفي الصين، تنتشر أسرة كانغ التي تحتوي على منصة ذات تجويف مبطن بالطوب حيث يتم وضع الفحم الساخن للحفاظ على دفء السرير.

والهند لديها أسرة تشارباي - وهي عبارة عن إطار خشبي يعلوه سطح من الحبال حيث ينام الناس دون أغطية للسرير لتسهيل التهوية. تحظى الأراجيح بشعبية خاصة في أمريكا الوسطى والجنوبية، التي تساعد على توفير الحماية لمن ينامون فيها من لسعات الحشرات ولدغات الحيوانات.

وإحدى العادات من الدول الاسكندنافية الخاصة بالألحفة الفردية التي يستخدمها الأزواج أصبحت شائعة في بريطانيا. تقول هانلي، "لقد شهدنا زيادة في الطلب على لحافين مفردين، بحيث يمكن للزوجين الحصول على الفراش الخاص بهم كما يفعل الدول الاسكندنافية".

"وهذا يعني أنه يمكنك أيضًا الحصول على أوزان مختلفة من الألحفة حسب تفضيلاتك الشخصية. لقد جربنا ذلك في المنزل عندما كنت حاملاً وكان الجو حارًا بشكل خاص في الليل، وقد وفرنا الكثير من الحجج".

ويثير نمو قطاع الفراش وأغطية السرير في الغرب، مدفوعًا بالرغبة في المزيد من الخيارات الجمالية، تساؤلات حول ما إذا كانت الألوان والأنماط تؤثر على جودة النوم.

تقول هانلي: "مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة الأشخاص لصور منازلهم عبر الإنترنت، أصبحت منازلنا امتدادًا لأسلوبنا الشخصي. في السنوات الأخيرة، رأينا العملاء يمزجون ويطابقون بياضات السرير لخلق مظهر فريد تمامًا".

تكمل هانلي: "أعتقد أن التعبير عن التفضيلات الفردية التي تشعرك بأنها مناسبة لك هي الطريقة الأكثر تأثيرًا للحصول على غرفة تشعر بالسعادة عند الخلود إليها ليلاً".

ويشعر آخرون أن الألوان الهادئة تشجع على النوم الجيد. ويقول الدكتور هير: "بشكل عام، من الجيد الحفاظ على بيئة غرفة النوم هادئة، وقد يؤثر ذلك على اختيار اللون والنمط".

وزاد الإقبال مؤخرا على الأسرة ذات الألواح الأمامية المنجدة بشكل فاخر، والتي تبرز تصميم السرير وفخامته وتزيد الإحساس بالراحة، متزايدة.

وقالت ناتاشا هولس التي تصنع الألواح الأمامية المطرزة بزخارف مستوحاة من الطبيعة، "أستخدم الأقمشة الموجودة في الغرفة عند تصميم الألواح الأمامية لخلق توازن متناغم".