إيلاف من دبي: لطالما مثّل النوم العميق في غرفة مريحة أفضل طريقة للاسترخاء واستعادة النشاط، ولكن غالباً ما يرتبط نجاح هذه التجربة بجودة الوسائد. لذلك يُعدّ الحصول على وسائد مناسبة ضرورياً لتعزيز أناقة الغرفة والاستمتاع بنوم هانئ.

ويواجه البعض تحدياً في إضفاء لمساتٍ تجمع بين الراحة والأناقة على غرف النوم، ولذا تقدم علامة Dwell للمفروشات، ثلاث نصائح قيّمة للارتقاء بأناقة غرف النوم من خلال التوظيف المثالي للوسائد.

عدد الوسائد: يحدّد حجم السرير عدد الوسائد المناسبة، فالوسادة المزدوجة تساوي في حجمها الوسادة الملكية وعدة وسائد صغيرة، حيث يمكن للسرير بقياس متوسط أن يتسع لوسادتين متوسطتي الحجم مع وسادتين أو ثلاثة بحجم صغير أو وسادة طويلة. بينما يمكن تنسيق السرير الملكي مع ثلاثة وسائد ملكية الحجم وأغطية ووسائد متعددة الألوان تملأ المساحة بالمزيد من الأناقة.

تنسيق عدة تصاميم من أقمشة الوسائد: تضفي الوسائد المميزة بتصاميم مبهجة رونقاً متألقاً إلى غرفة النوم، إذ يمكن تنسيقها بأقمشة الحرير والمخمل والفرو المزينة بنقشات وألوان متناغمة تضيف إلى المكان مزيداً من الجاذبية.

فن تنسيق الوسائد: يمنح تنسيق الوسائد على السرير بطريقة فنية لمسةً عصريةً تعزّز الشعور بالراحة. ويمكن اتباع أسلوب بسيط لترتيب الوسائد حسب حجمها، من خلال وضع الوسادة بالحجم المعتاد في وضع قائم يوازي المسند الخلفي للسرير، تليها الوسائدة متوسطة الحجم ثم الوسادة الصغيرة في المقدمة.