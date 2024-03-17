موسكو: كشفت وسائل إعلام روسية اليوم عن فوز فلاديمير بوتين بانتخابات الرئاسة بعد أن حصد 87 بالمئة من الأصوات وفق النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الروسية.

ووفق موقع "روسيا اليوم" بلغت نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات الرئاسية في جمهورية لوغانسك الشعبية 87.12 بالمئة، وفي منطقة خيرسون 83.87 بالمئة، وفي جمهورية دونيتسك نحو 90 بالمئة وفي منطقة زابوروجْيِه تجاوزت 85 بالمئة.

وأفادت لجنة الانتخابات في العاصمة موسكو، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في موسكو، بحسب البيانات الأولية، تجاوزت 66 بالمئة.

وقال رئيس لجنة الانتخابات في سانت بطرسبرغ، مكسيم ميكسين، اليوم الأحد، إن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت 69.87 بالمئة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية في الفترة من 15 إلى 17 آذار (مارس)، ولأول مرة، تم إجراؤها على مدار 3 أيام وباستخدام التصويت الإلكتروني عن بعد، وهو متاح في حوالى ثلث مناطق البلاد.

وتنافس في الانتخابات الروسية هذه المرة الرئيس الحالي فلاديمير بوتين، ومرشح حزب "الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف، ومرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي ليونيد سلوتسكي، ومرشح الحزب الشيوعي الروسي نيكولاي خاريتونوف على منصب رئيس الدولة.