إيلاف من لندن: قالت تقارير إن رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون ركب سيارة ليموزين أهداها له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المرجح أن تكون السيارة الفاخرة السوداء بمثابة رمز تقدير لمليون قذيفة مدفعية أو أكثر مزعومة باعتها كوريا الشمالية لروسيا.

ورغم أن البلدين ينفيان أن بيونغ يانغ تزودهما بالقذائف والصواريخ التي استخدمت في غزو بوتين لأوكرانيا.

وكان تم إرسال سيارة ليموزين من طراز أوروس سينات Aurus Senat إلى كيم في فبراير/شباط الماضي، بعد أن شاهدها خلال زيارة لروسيا العام الماضي.

وقال مراقبون إن الشحنة تنتهك قرار الأمم المتحدة الذي يهدف إلى الضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن برنامجها للأسلحة النووية من خلال حظر توريد السلع الكمالية إلى الدولة السرية.

وقالت شقيقة كيم والمسؤولة الكبيرة كيم يو جونغ، بعد استخدامها لأول مرة: "الوظيفة الخاصة للسيارة الخاصة مثالية ويمكن الوثوق بها تمامًا".

وأضافت أن "استخدام كيم جونغ أون للسيارة الخاصة التي أرسلها رئيس الاتحاد الروسي كهدية هو دليل واضح على الصداقة (كوريا الشمالية) مع روسيا، التي تتطور بطريقة شاملة على مرحلة عالية جديدة".

يشار إلى أنه على مدار العام الماضي، عززت كوريا الشمالية وروسيا تعاونهما العسكري وغيره من أشكال التعاون بشكل كبير، حيث تواجهان مواجهات منفصلة مع الغرب - كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي المتقدم، وروسيا بسبب غزوها لأوكرانيا في عام 2022.

يأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع أن يفوز فيه الرئيس بوتين بولاية أخرى في السلطة مع توجه روسيا إلى صناديق الاقتراع في نهاية هذا الأسبوع.

ولا يواجه بوتين أي تحد جدي في التصويت، مع عدم وجود مرشحين أقوياء في مواجهته.

