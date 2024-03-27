إيلاف من لندن: دانت المملكة المتحدة في بيان عن المتحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية إعلان الحكومة الإسرائيلية الأخير بالاستيلاء على 1977 فدانًا (800 هكتار) من الأراضي الفلسطينية في وادي الأردن.

ودعت المملكة المتحدة، الحكومة الإسرائيلية إلى وقف عملية المصادرة وجميع المصادر الأخرى على الفور. وقال المتحدث إن سياستنا واضحة: المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي ولا تؤدي إلا إلى زيادة صعوبة التقدم نحو تحقيق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين.

وتعد مساحة المنطقة المخصصة للمصادرة هي الأكبر منذ اتفاقات أوسلو، التي تم الاتفاق عليها قبل أكثر من 30 عاما. ويأتي هذا الإعلان بالإضافة إلى 652 فدانًا من الأراضي التي تم تحديدها لمصادرتها من قبل إسرائيل في 29 فبراير، مما يعني أن عام 2024 يمثل الآن ذروة غير مقبولة في مصادرة الأراضي.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أعلن يوم الجمعة مصادرة 1977 فدانًا (800 هكتار) إضافية من الأراضي في غور الأردن في خطوة وصفها بأنها "كبيرة ومهمة للاستيطان" في المنطقة الواقعة على السفوح الشرقية للضفة الغربية المحتلة.

وقال الوزير الذي يشرف كذلك داخل وزارة الدفاع على الإدارة المدنية للفلسطينيين في الضفة "هذه خطوة كبيرة ومهمة أخرى للاستيطان في غور الأردن ويهودا والسامرة"، وهو الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية. وأكد نشطاء سلام إسرائيليون أن هذه المصادرة هي الأكبر منذ عقود.