إيلاف من دكار: استقبل الرئيس السنغالي المنتهية ولايته ماكي سال، الخميس، الرئيس المنتخب باسيرو فاي ديوماي، وعمدة زيكنشور عثمان سونكو.

وقالت الرئاسة السنغالية، إن اللقاء كان وديا، حيث ناقش الرجلان بعمق ملفات الدولة الكبرى، بالإضافة إلى مراسم أداء اليمين الدستورية وتسليم السلطة.



ماكي سال يصافح عمدة زيكنشور عثمان سونكو ماكي سال يصافح عمدة زيكنشور عثمان سونكو

وأضافت الرئاسة أن هذا اللقاء تلته زيارة إلى القصر الرئاسي، حيث استمرت المناقشات في إطار جدي، "مما يشير إلى بداية انتقال سياسي مهم"، وفق الرئاسة.

وكانت لجنة إحصاء الأصوات في السنغال قد أعلنت الأربعاء، عن فوز المعارض باسيرو ديوماي فاي في الانتخابات الرئاسية التي نظمت، وم الأحد الماضي، بنسبة 54,28 بالمئة من الأصوات.

وبحسب المعطيات التي أفاد بها رئيس اللجنة الوطنية لإحصاء الأصوات، أمادي ديوف، بمحكمة دكار، فقد حل مرشح السلطة أمادو با في المرتبة الثانية في الاقتراع بنسبة 35,79 بالمئة، فيما جاء مرشح حزب الاتحاد والتجمع، أليو مامادو ديا، ثالثا بنسبة 2,80 بالمئة.

وسيعلن المجلس الدستوري في غضون الأيام المقبلة عن النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات الرئاسية.

وسيلي هذه المرحلة أداء القسم من قبل الرئيس المنتخب والتسليم الرسمي للسلطة مع الرئيس المنتهية ولايته، الذي ستنقضي فترة ولايته في 2 نيسان (أبريل) المقبل.