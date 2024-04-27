إيلاف من الرباط:وجه نزار بركة الامين العام لحزب الاستقلال المغربي (مشارك في الحكومة) نقدا لاذعا للجزائرجراء مبادرتها الساعية إلى إحداث تكتل مغاربي من دون المغرب،وقال إن مناورات إنشاء اتحاد مغاربي من دون المغرب محكومة بالفشل.

وعد بركة المساعي الجزائرية خيانة للشعوب المغاربية وتطلعاتها نحو الوحدة .

وقال بركة، الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال،مساء الجمعة في مدينة بوزنيقة(جنوب الرباط ):“نقولها مباشرة وصراحة لخصوم وحدتنا الترابية في الجزائر، ومن يحوم في فلكهم، إن الحق المغربي يعلو ولا يعلى عليه”.

وأضاف قائلا:"مناوراتهم واستفزازاتهم وادعاءاتهم المغرضة بلغت مداها ولم تعد مجدية، وافتعال الأزمات والمؤامرات التي تحاك ضد وحدتنا الترابية صار مكشوفا ولم يعد ينطلي على أحد”.

واعتبر بركة إمعان الجزائر في تصريف المواقف العدائية ضد المصالح العليا للمغرب بأنه“لن يزيد قضيتنا الوطنية( قضية الصحراء) إلا مناعة واعترافا بعدالتها ومشروعيتها في الأوساط الدولية”.

وأوضح بركة أن المبادرة الجزائرية “خيانة للشعوب المغاربية وتطلعاتها نحو الوحدة،وخيانة لأجدادنا الذين عبروا في مؤتمر طنجة عام 1958 عن ضرورة توحيد الجهود بهدف وحدة الأقطار المغاربية”.

وزاد بركة مخاطبا حكام الجزائر:“نقول لهم كفى من العبث بروابط التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك، وكفى من التنكر لمنطق حُسن الجوار وأواصر الأخوة بين الشعبين المغربي والجزائري”، داعيا إياهم إلى التعقل،والانتصار للهدف الأسمى، أي التقدم والازدهار والخير والإخاء والتنمية لشعوب المنطقة،في ظل السلم والأمن والاستقرار.

وعبر بركة عن اعتزاز حزبه بـ”التحول الإستراتيجي الذي عرفته القضية الوطنية”،مجددا دعوته إلى “التعبئة الوطنية، وتعزيز الجبهة الداخلية لتحصين المكتسبات الوحدوية”.

وجدد بركة أيضا التأكيد على انخراط الحزب في صدارة التعبئة الوطنية ، والتجند الدائم وراء ملك البلاد للدفاع عن المصالح العليا للوطن في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، لمواجهة مناورات الخصوم وأعداء وحدة تراب المغرب.