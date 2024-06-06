إيلاف من لندن: قبل شهر من الانتخابات البرلمانية في بريطانيا، اندلعت معركة اتهامات بين الأحزاب الكبيرة المتنافسة في السباق الى 10 داونينغ ستريت، وعصب المعركة تصريحات للنائبة العمالية ديان أبوت وصفت بالعنصرية.

وفي إطار معركة كسر العظم الانتخابية/ انتقد حزب العمال والديمقراطيون الليبراليون في بريطانيا، رئيس الوزراء ريشي سوناك وزعيم حزب المحافظين بعد أن تم الكشف عن أن رجل الأعمال فرانك هيستر - الذي كان متورطًا في نزاع عنصري بسبب التعليقات التي أدلى بها بشأن ديان أبوت - قد أعطى المزيد من الأموال لحزب المحافظين.

تبرعات

وكانت تقارير تحدثت عن مبلغ إضافي قدره 5 ملايين جنيه إسترليني أخذه حزب المحافظين من رجل الأعمال في يناير، قبل أسابيع فقط من ظهور تقارير حول التعليقات التي أدلى بها بشأن ديان أبوت من حزب العمال.

هذا بالإضافة إلى مبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني الذي تبرع به السيد هيستر العام الماضي.

كما أن أرقام اللجنة الانتخابية الصادرة يوم الخميس، تكشف أيضًا أن السيد هيستر قدم تبرعًا إضافيًا بقيمة 150 ألف جنيه إسترليني في 8 مارس، والذي قبله المحافظون في 14 مارس.

وجاء الكشف بعد يومين من وصف ريشي سوناك لتعليقاته بشأن السيدة أبوت بأنها "عنصرية وخاطئة".

وفي عام 2019، قال السيد هيستر إن النائبة المخضرمة السيدة أبوت جعلته "يريد أن يكره جميع النساء السود" ويجب "إطلاق النار عليها". وفي مارس/آذار، قال إنه "يأسف بشدة" لهذه التعليقات.

وقال متحدث باسم حزب المحافظين اليوم: "بما أن السيد هيستر اعتذر وأبدى ندمه، فإننا نعتبر أن الأمر قد تم حله".

وقال متحدث باسم حزب المحافظين: “لقد اعتذر السيد هيستر بحق عن التعليقات التي أدلى بها في الماضي. وبما أن السيد هيستر اعتذر وأبدى ندمه، فإننا نعتبر أن الأمر قد تم حله".

بيان هيستر

وكان متحدث باسم رجل الأعمال أصدر بيانًا في ذلك الوقت قال فيه: "يقبل فرانك هيستر أنه كان فظًا تجاه ديان أبوت في اجتماع خاص قبل عدة سنوات، لكن انتقاداته لم يكن لها علاقة بجنسها أو لون بشرتها".

واضاف: "صحيفة الغارديان على حق عندما نقلت عن فرانك قوله إنه يمقت العنصرية، لأسباب ليس أقلها أنه عاشها كطفل لمهاجرين أيرلنديين في السبعينيات".

وأضاف المتحدث أن السيد هيستر اتصل بالسيدة أبوت "لمحاولة الاعتذار مباشرة عن الأذى الذي سببه لها، وهو آسف بشدة لتصريحاته". وقال "إنه يرغب في أن يوضح أنه يعتبر العنصرية سما لا مكان له في الحياة العامة".

وكانت تصريحات هيستر أثارت تساؤلات حول سلوك مكان العمل والكفاءة المهنية للرجل الذي ستساعد أمواله في تمويل حملة الانتخابات البريطانية العامة لحزب المحافظين.

وكان حزب الخضر انضم إلى حزب العمال والديمقراطيين الليبراليين في القول إن حزب المحافظين يجب أن يعيد مبلغ الـ 10 ملايين جنيه إسترليني الذي تلقاه من فرانك هيستر.

رد النائبة أبوت

ومن جانبها، كانت النائبة أبوت قالت إنه من "المخيف" سماع ما قاله عنها فرانك هيستر، وقالت فى تصريحات لبرنامج "صباح الخير بريطانيا"، "إنه أمر مخيف. أنا أعيش في هاكني، ولا أقود السيارة، لذلك أجد نفسي، في عطلات نهاية الأسبوع، أركب حافلة أو حتى في أماكن المشي، أكثر من معظم أعضاء البرلمان. أنا امرأة عازبة وهذا يجعلني عرضة للخطر على أي حال. لكن سماع شخص يتحدث بهذه الطريقة أمر مقلق."

وأضافت "طوال مسيرتي المهنية كعضو في البرلمان، كنت أعتقد أنه من المهم ألا أعيش في فقاعة، بل أن أختلط بالناس العاديين. إن حقيقة مقتل اثنين من أعضاء البرلمان في السنوات الأخيرة تجعل مثل هذا الحديث أكثر إثارة للقلق. أنا لست عضوًا حاليًا في حزب العمال البرلماني، ولكني أظل عضوًا في حزب العمال نفسه، لذلك آمل أن أحصل على الدعم الشعبي من كير ستارمر، زعيم حزب العمال."

