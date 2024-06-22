إيلاف من لندن: أفاد تقرير حديث من شركة "هينلي آند بارتنرز"، وهي شركة عالمية متخصصة في مجال الإقامة والمواطنة عن طريق الاستثمار، ومقرها الرئيس في العاصمة البريطانية لندن لكن مكاتبها تتوزع على 55 بلداً في العالم، أن مصر تأتي في المرتبة الثانية إفريقياً من حيث عدد الأثرياء.

وقال التقرير الذي نشرته "العربية Business" إن مصر يقطنها أكثر من 15700 مليونير، نصف العدد تقريباً وبالتحديد 7200 شخص ثرواتهم تتجاوز مليون دولار يسكن عاصمتها القاهرة، بالإضافة إلى 52 "سينتيمليونير" أو – مليونيرات تتجاوز ثرواتهم 100 مليون دولار – منهم 30 سينتيمليونير في القاهرة.

ومع تراجع قيمة العملة المصرية، أشار التقرير إلى انخفاض عدد المليونيرات في القاهرة بنحو 21% على أساس سنوي في القاهرة، و22% في مصر بالكامل.

ووصف التقرير، القاهرة، بأنها واحدة من أهم مدن العالم تاريخياً، فهي موطن لعدد أكبر عدد من المليارديرات والملايين من أي مدينة أفريقية أخرى، ولكنها تحتل المرتبة الثالثة فقط من حيث عدد الأثرياء. وتشمل الأجزاء الغنية في القاهرة الكبرى الزمالك، وجاردن سيتي، ونيو جيزة.

يقطن مصر 7 مليارديرات على قائمة فوربس لأغنى أثرياء العالم، 4 منهم في القاهرة وحدها.