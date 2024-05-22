إيلاف من القاهرة: كشفت بيانات رسمية حديثة أن تحويلات المصريين العاملين في السعودية والإمارات، استحوذت على نحو 72.7% من إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الدول العربية خلال العام المالي 2023/2022.

وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي نقلها تقرير اقتصادي عبر موقع "العربية"، إلى أن السعودية تصدرت قائمة تحويلات المصريين العاملين في الدول العربية بقيمة 8.3 مليار دولار، مستحوذة على أكثر من 58% من إجمالي تحويلات المصريين العاملين في منطقة الدول العربية.

وجاءت دولة الإمارات في المركز الثاني بقائمة الدول الأعلى تسجيلا لتحويلات المصريين بالخارج، بواقع 2.1 مليار دولار، مستحوذة على نحو 14.6% من إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الدول العربية.

وحلت دولة الكويت في المركز الثالث بقيمة 2 مليار دولار مستحوذة على نحو 14% من تحويلات المصريين العاملين في الدول العربية. تلتها قطر في المركز الرابع بقيمة تحويلات بلغت نحو 940.6 مليون دولار مستحوذة على نحو 6.5% من إجمالي التحويلات.

وحلت الأردن في المركز الخامس بعدما سجلت تحويلات المصريين العاملين فيها نحو 415.3 مليون دولار لتستحوذ على 2.9% من إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الدول العربية.

14 مليار دولار

وقدرت بيانات جهاز الإحصاء المصري، إجمالي قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية بنحو 14.3 مليار دولار بنهاية العام المالى 2022/2023، بينما كانت 21.5 مليار دولار خلال عام 2021/2022، بنسبة انخفاض بلغت نحو 33.4%.

في المقابل، سجلت قيمة تحويلات العاملين من الدول العربية فى مصر نحو 94.5 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023، مقابل 112 مليون دولار في العام المالي السابق له 2021/2022.

وحلت الإمارات في المرتبة الأولى في قيمة تحويلات العرب العاملين بمصر، حيث بلغ قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين بمصر 35.5 مليون دولار، تلتها االسعودية في المركز الثاني بقيمة 26.1 مليون دولار، ثم الأردن بقيمة 5.6 مليون دولار، ثم الكويت بنحو 4 مليون دولار، وأخيرا البحرين بقيمة 3.97 مليون دولار.