إيلاف من واشنطن: كيف عززت الصين مصانعها وتهدد بسحق الصناعة الأمريكية بموجة جديدة من المنتجات الرخيصة؟ تتجه موجة تسونامي بقيمة 1.9 تريليون دولار إلى الصناعة الأميركية - وهي قادمة من الصين.

الصين التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة خصصت هذا القدر الكبير من الأموال لتعزيز مصانعها في أربع سنوات فقط في محاولة لإغراق المصنعين في جميع أنحاء العالم بتدفق السلع الرخيصة.

الرسوم الجمركية البالغة 125% التي فرضها الرئيس ترامب على جميع الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة - والتي أعلن عنها الأربعاء عندما أوقف فرض الرسوم الجمركية الباهظة على معظم البلدان الأخرى - هي في الواقع أحدث إجراء حمائي ضد الصين.

فرض الاتحاد الأوروبي والبرازيل والمكسيك وتايلاند تعريفات جمركية جديدة خلال الأشهر القليلة الماضية، أو أنها تدرس اتخاذ مثل هذه التدابير لحماية صناعاتها من الواردات الصينية.

وقالت كاثرين تاي، الممثلة التجارية للرئيس السابق جو بايدن، لصحيفة نيويورك تايمز : "إن التسونامي سوف يجتاح للجميع" .

على مدار السنوات الأربع الماضية، سحبت الصين الأموال المخصصة لتمويل بناء المساكن ووظّفتها في بناء المصانع، حيث منحت البنوك الحكومية المقترضين الصناعيين تمويلًا إضافيًا يقارب تريليوني دولار، وفقًا لبيانات جديدة من البنك المركزي الصيني، حصلت عليها صحيفة التايمز.

وتبني الصين مصانع جديدة بلا توقف، وتُجهّز المصانع القديمة بأحدث التقنيات، لانتاج منتجاتٍ متنوعةً من السيارات والهواتف والأسمدة بوتيرةٍ غير مسبوقة، وجميعها متجهةٌ إلى الخارج.

أكبر مصنع سيارات في العالم

ذكرت صحيفة التايمز أن الصين على وشك تجاوز ألمانيا بامتلاك أكبر مصنع سيارات في العالم. وتبني شركة صناعة السيارات الصينية BYD، ليس مصنعًا واحدًا، بل مصنعين أكبر من المصنع صاحب الرقم القياسي الحالي في فولفسبورغ بألمانيا.

في غضون ذلك، تشهد الصادرات الأمريكية - التي كانت أعلى من أي وقت مضى قبل عشر سنوات - تراجعًا. ولا تُمثل الصادرات سوى 11% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - بانخفاض عن 13.6% في عام 2012.

وانخفضت الصادرات الأميركية إلى الصين على وجه الخصوص بنحو 3% العام الماضي، لتصل إلى 144 مليار دولار، وفقا لمكتب الممثل التجاري الأميركي. وارتفع العجز التجاري أيضًا، ليصل إلى 295 مليار دولار.

440 مليار دولار.. واردات الصين لأميركا

ومع ذلك، بلغت الواردات من الصين ما يقرب من 440 مليار دولار - بزيادة بنحو 3% على أساس سنوي بعد انخفاضها بشكل كبير في عام 2023.

لمنافسة عملاق التصنيع الصيني، شرعت دول عديدة في بناء حواجزها الجمركية. ففي العام الماضي، رفعت البرازيل الرسوم الجمركية على صادرات الصين من المعادن وكابلات الألياف الضوئية. كما رفع الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية إلى 45.3% لحماية صناعة السيارات لديه.

في وقت سابق من هذا العام، اقترحت المكسيك تطبيق رسوم جمركية مماثلة للرسوم الأمريكية المفروضة على الصين. واقترحت تايلاند تعديل مناطق التجارة الحرة لديها لفرض رسوم جمركية بنسبة 7% على السلع منخفضة القيمة الواردة من الصين.

وبالمثل، فإن الرسوم الجمركية غير المسبوقة التي فرضها ترامب على السلع الصينية قد تحمي الولايات المتحدة من الموجة القادمة.

على سبيل المثال، نجحت بالفعل السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة في منع تدمير صناعة السيارات الأميركية.

لكن الأوان قد فات بالفعل بالنسبة لبعض المصنّعين المحليين. فقد تسببت الواردات الصينية إلى تايلاند في انخفاض عدد المصنّعين هناك بنسبة 50%، وفقًا لما أوردته رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العام الماضي.