إيلاف من القاهرة: تبدأ وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة المصرية استلام 15 برجا سكنيا وإداريا من شركة "سي إس سي إي سي" (CSCEC) الصينية في العاصمة الإدارية الجديدة خلال يونيو المقبل.

وسيجري استلام الأبراج الخمسة المتبقية حسب الخطة التي وضعتها الشركة الصينية المنفذة للمشروع وتسلمتها وزارة الإسكان.

وتقدر تكلفة منطقة الأعمال المركزية لبناء 20 برجاً بنحو 3.8 مليار دولار، تم تمويلها من خلال قرض حصلت عليه وزارة الإسكان المصرية من مجموعة بنوك صينية بقياده "البنك الصناعي والتجاري الصيني" (آي سي بي سي).

وتبلغ المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية 170 ألف فدان، ويُتوقع أن يبلغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة، وستوفر مليونَي فرصة عمل، في حين تبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى 45 مليار دولار، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

وكانت وزارة الإسكان المصرية وقعت في 2023 مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية وشركة "إنكوم" بهدف التعاون وتبادل الخبرات، وتنفيذ خطة إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.