إيلاف من الرباط: عقد الاثنين اجتماع بالديوان الملكي بالرباط، وذلك بأمر من العاهل المغربي الملك محمد السادس. وترأس الاجتماع مستشارو الملك السادة الطيب الفاسي الفهري، وعمر عزيمان، وفؤاد عالي الهمة، بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة إضافة إلى زعماء الأحزاب الوطنية الممثلة في مجلسي البرلمان.

وجرى تخصيص هذا الاجتماع، بناءً على التعليمات الملكية، لموضوع تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، تنفيذا لما تضمنه الخطاب الملكي ليوم 31 أكتوبر الماضي، عقب صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 الداعم للمبادرة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الواقعي والقابل للتطبيق.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق النهج الملكي القائم على المقاربة التشاركية والتشاورية في تدبير القضايا الوطنية الكبرى. وقد أبلغ مستشارو الملك زعماء الأحزاب السياسية بكونه حريصًا على إشراكهم في بلورة تصور محين ومفصل لمبادرة الحكم الذاتي، مع دعوتهم إلى تقديم مقترحات تنظيماتهم بهذا الشأن.

من جهتهم، أشاد زعماء الأحزاب خلال اللقاء بالتطورات الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، وبالمبادرة الملكية الرامية إلى توسيع التشاور الوطني حول تفاصيل الحكم الذاتي، بما يضمن "عودة إخواننا في مخيمات تندوف ولمّ شملهم والمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية داخل إطار المغرب الموحد". كما جددوا تجندهم الدائم وراء الملك محمد السادس، ودعمهم المطلق للمبادرات والجهود التي يبذلها في سبيل تكريس مغربية الصحراء وترسيخ الحل السياسي النهائي للنزاع الإقليمي، استناداً إلى القرار الأخير لمجلس الأمن.

وفي ختام الاجتماع، أكد قادة الأحزاب التزامهم برفع مذكرات تتضمن تصوراتهم ومقترحاتهم بشأن تحيين المبادرة الملكية، وذلك في أقرب الآجال.