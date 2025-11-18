إيلاف من الرباط: ارتقت المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب بالهيكلة التنظيمية لمطار الرباط–سلا من مفوضية خاصة إلى منطقة أمنية، في خطوة حاسمة تهدف إلى مواجهة الضغط المتزايد على هذا المرفق الحيوي وضمان مراقبة أكثر تطورا لعمليات العبور.

ويأتي هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ مساء الإثنين، لمعالجة التحديات الميدانية التي فرضها النمو الكبير في عدد المسافرين والرحلات الجوية، ولتأمين مستوى أعلى من الجاهزية الأمنية تماشيا مع التوسعة التي يشهدها المطار تزامنا مع الاستحقاقات الوطنية والدولية المقبلة، وفي مقدمتها استقبال الراغبين في متابعة بطولة كأس إفريقيا التي ستنطلق بتاريخ 21 ديسمبر المقبل.

وتندرج هذه الخطوة في إطار استراتيجية أمنية شاملة تعتمد على تحديث بنيات العمل وتعزيز القدرات التقنية واللوجيستية، بما يجعل المطار قادرا على استيعاب الطلب المتزايد في السنوات الأخيرة، وضامنا لجودة الخدمات الأمنية وفق المعايير الدولية المعتمدة.

وفي تصريح له، أكد والي أمن الرباط–سلا–تمارة–الخميسات، مصطفى مفيد، أن قرار الارتقاء بالهيكلة التنظيمية جاء استجابة لاعتبارات واقعية، أبرزها الارتفاع الملحوظ في عدد الرحلات الجوية وتوسع المطار، موضحا أن البنية الأمنية الجديدة جرى دعمها بمعدات تقنية حديثة وبموارد بشرية مؤهلة لضمان مردودية أعلى. وقال إن "هذا التحول يعكس استعداد المصالح الأمنية لمواكبة الاستحقاقات المقبلة، وتعزيز جاهزيتها في التعامل مع تدفقات أكبر للمسافرين، خاصة في ظل الطلب الدولي المتزايد على مطارات المملكة".

من جهته، أوضح رئيس المنطقة الأمنية لمطار الرباط–سلا، عادل بوراسي، أن المديرية العامة للأمن الوطني اعتمدت إجراءات هيكلية جديدة لتحسين الأداء الأمني، مؤكدا أن هذه المنطقة الأمنية قادرة الآن على مسايرة النمو المتسارع في مختلف الرحلات الجوية.

أما عميد الشرطة الممتاز ورئيس المصلحة الإدارية الولائية، حسن الزيات، فأبرز أن الهيكلة الجديدة ستحدث دينامية أمنية تفاعلية قائمة على استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في مراقبة وتدبير عملية العبور، مشيرا إلى تعزيز الفرق العاملة داخل المطار بفرق متخصصة تشمل الشرطة القضائية، والاستعلامات العامة، والفرقة السينو–تقنية، والهيئة الحضرية.

ويؤشر هذا الارتقاء النوعي على دخول مطار الرباط–سلا مرحلة جديدة من التأمين الذكي والمتكامل، تساهم في تعزيز الأمن وسلاسة الربط الجوي الوطني والدولي بين مطار الرباط - سلا وباقي المطارات.