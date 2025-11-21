إيلاف من لندن: حكمت محكمة بريطانية بسُجن ناثان جيل، الزعيم السابق لحزب "إصلاح المملكة المتحدة" في ويلز، لقبوله رشاوى مؤيدة لروسيا.

أقرّ جيل، البالغ من العمر 52 عامًا، بذنبه في ثماني تهم رشوة بين 6 ديسمبر 2018 و18 يوليو 2019 في سبتمبر.

حُكم على الزعيم السابق لمنظمة "إصلاح المملكة المتحدة" في ويلز بالسجن 10 سنوات ونصف بعد اعترافه بقبول عشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية نقدًا للإدلاء بتصريحات مؤيدة لروسيا لوسائل الإعلام والبرلمان الأوروبي.

وقالت القاضية تشيما-غروب خلال تصريحاتها في محكمة أولد بيلي يوم الجمعة إن ناثان جيل "أساء استخدام منصب ذي سلطة وثقة كبيرين" وكان "مدفوعًا بمكاسب مالية وسياسية".

كان جيل، البالغ من العمر 52 عامًا، من أنجلسي، شمال ويلز، قد أقر سابقًا بذنبه في ثماني تهم رشوة بين 6 ديسمبر 2018 و18 يوليو 2019، وهي الفترة التي قضاها عضوًا في البرلمان الأوروبي.

وعلمت محكمة (أولد بيلي) الجنائية أن أنشطته كانت مرتبطة بتصريحات مؤيدة لروسيا بشأن أوكرانيا أثناء عضويته في حزب استقلال المملكة المتحدة (UKIP)، ثم في حزب بريكست.

وعقب تحقيق أجرته شرطة مكافحة الإرهاب، قال الضباط إنهم يعتقدون أن جيل قد حصل على ما لا يقل عن 40 ألف جنيه إسترليني نقدًا، وكان يعرض تقديم أعضاء بريطانيين آخرين في البرلمان الأوروبي لرشوتهم. كما أعرب الضباط عن اعتقادهم بأن بعض الأفراد في هذه القضية على صلة مباشرة بفلاديمير بوتين.

وكان المدعي العام مارك هيوود قد أبلغ المحكمة سابقًا أن جرائم الرشوة تتعلق بعلاقة جيل بأوليج فولوشين، الموالي لروسيا، والذي كان مسؤولًا حكوميًا أوكرانيًا قبل عام 2014، وفرضت عليه المملكة المتحدة عقوبات عام 2022.

وظهرت أنشطة جيل في رسائل واتساب بعد إيقافه في مطار مانشستر في 13 سبتمبر/أيلول 2021. وكان على وشك الصعود على متن طائرة متجهة إلى روسيا للمشاركة كمراقب في الانتخابات هناك.

استرداد مبالغ نقدية

وأفادت الشرطة بأن الرسائل كشفت أن فولوشين كلّف جيل بالإدلاء بتصريحات مؤيدة لروسيا مقابل مكافأة. وقال ضباط مكافحة الإرهاب إن نصوص بعض الخطب قُدّمت لجيل، وكان يُلقيها حرفيًا تقريبًا.

وفي حالات أخرى، تقاضى أجرًا مقابل تقديم تعليقات لوسائل إعلام، مثل منظمة "112 أوكرانيا" الإعلامية الموالية لروسيا.

كما عُثر أثناء تفتيش منزله في ويلز على آلاف اليوروهات والدولارات.

الجشع "الدافع الرئيسي"

ووصف القائد دومينيك مورفي، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، جيل بأنه كان مدفوعًا بالمال.

وقال: "يبدو أن الجشع كان دافعه الرئيسي. لكنني أعتقد أن هناك جانبًا منه كان مؤيدًا لروسيا أيضًا، لكنه وحده من يستطيع الإجابة على هذا السؤال، ولأكون صريحًا معكم، لم يُخبرنا بذلك قط."

أُجريت مقابلة مع جيل في مارس/آذار 2022 ولم يُدلِ بأي تعليق. وُجِّهت إليه التهم ومثل أمام المحكمة في فبراير/شباط 2025.

خيانة جسيمة للأمانة

خلال النطق بالحكم، وصفت القاضية تشيما-غروب مخالفة جيل بأنها "معقدة" و"خيانة جسيمة للثقة التي منحها لك الناخبون".

وقالت له: "لقد قبلتَ أموالاً من مواطنين أجانب، وأدليتَ بتصريحات حول قضايا دولية مهمة بناءً على طلبهم، واستخدمتَ مواد مكتوبة على أنها خاصة بك، ودبَّرتَ تورط نواب آخرين".

وأضافت: "لسوء سلوكك تداعيات تتجاوز بكثير شرفك الشخصي، الذي تضرر الآن بشكل لا رجعة فيه. إن خضوع السياسيين للإغراءات المالية يُضعف ثقة الجمهور بالديمقراطية.

تحقيقات

وصرح القائد مورفي بأن الشرطة تواصل التحقيق مع أعضاء آخرين في البرلمان الأوروبي، بمن فيهم بعض البريطانيين.

وقال: "ما نعرفه من المحادثات مع [أوليغ] فولوشين هو أن ناثان جيل عرض خدماته بالفعل للتواصل مع أعضاء آخرين في البرلمان الأوروبي، معظمهم من المملكة المتحدة، للإدلاء بتصريحات قد تدعم الموقف الروسي في أوكرانيا".

وأضاف: "أعتقد أن بعض الأفراد في هذه القضية لديهم صلات مباشرة بفلاديمير بوتين". وليس لدي أدنى شك في أنه لو تمكنا من ذلك، لتمكنا من تتبع هذا المسار، وكان سيقودنا مباشرةً إلى موسكو.

يشار إلى أن جيل كان قاد الجناح الويلزي لحزب استقلال المملكة المتحدة بين عامي 2014 و2016، وكان عضوًا في مجلس الشيوخ بين عامي 2016 و2017.

كما كان عضوًا في البرلمان الأوروبي بين عامي 2014 و2020، لكنه ترك حزب استقلال المملكة المتحدة في عام 2019 للانضمام إلى حزب نايجل فاراج، حزب بريكست - الذي عُرف لاحقًا باسم "إصلاح المملكة المتحدة".