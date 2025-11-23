إيلاف من واشنطن: كشف مقال رأي نشرته مجلة "جاكوبين" الأميركية، أن الاكتشافات الجديدة تظهر أن اهتمامات المجرم الجنسي جيفري إبستين امتدت إلى ما هو أبعد بكثير من المال والجنس مع القاصرات.

پیشنهاد می‌کنم به دوستانی که ندیدند :



مستند تلویزیونی Jeffrey Epstein: Filthy Rich رو ببینید. این مستند سال ۲۰۲۰، بعد از خودکشی اپستین، توسط نتفلیکس منتشر شد.



حتماً تماشا کنید؛ خیلی جذاب و تکان‌دهنده است.

دوستان داخل ایران هم اگر هنوز ندیدن، می‌تونن نسخه دانلودی‌ش رو پیدا کنن… pic.twitter.com/OWQFt32hnP — آرش یوسفی -ARASH (@arash_Cosmo) November 22, 2025

وفقاً لتقرير الكاتب الصحفي والمحلل السياسي برانكو مارسيتيك، استخدم إبستين نفوذه للضغط من أجل حلول عدوانية للمشاكل الجيوسياسية حول العالم، لا سيما ضد الخصوم التقليديين لأميركا وإسرائيل.

ورأى مارسيتيك أنه "كلما ظهرت تفاصيل أكثر عن جيفري إبستين، تزداد الشكوك في أن الملياردير المتاجر بالجنس استخدم ثروته ونفوذه وعلاقاته لتشكيل طريقة لاستخدام القوة السياسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية"، متسائلا: "إذا كان هذا صحيحا، فما نوع السياسة الخارجية الذي كان يفضله وما هي الأهداف التي كان يأمل في تحقيقها؟"

وتابع برانكو مارسيتيك: "يمكننا أن نلمح إلى إجابات من عشرات الآلاف من الملفات المتعلقة بإبستين التي أصدرتها لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي، والتي تظهر تبادل إبستين الرسائل مع مجموعة متنوعة من الأشخاص المؤثرين والأقوياء حول عدد كبير من مواضيع السياسة الخارجية".

الصداقة مع إيهود باراك



وأوضح التقرير أنه "على مر السنين، تبادل إبستين رسائل بريد إلكتروني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك يعارض فيها الصفقة النووية الإيرانية ويؤيد العمل العسكري ضد سوريا، وأعرب عن قلقه بشأن الابتعاد الإسرائيلي المتزايد عن حل الدولتين، ونصح ستيف بانون، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب السابق والمناهض للصين، في شأن أفضل السبل التي يمكن لإدارة ترامب من خلالها التصدي لهذا المنافس العالمي الرائد للولايات المتحدة، على سبيل المثال لا الحصر من بين المواضيع البارزة".

ووفقا له، "تضيف هذه الإفصاحات إلى فهمنا لدور إبستين الغامض كلاعب قوة عالمي، وما الذي استخدم من أجله النفوذ الذي اكتسبه فعلا. ببساطة، إذا كان إبستين يستخدم علاقاته مع الأقوياء بهدف ما في ذهنه، فمن المؤكد أن هذا الهدف لم يكن جعل العالم مكاناً أفضل.

"التاريخ يعيد نفسه"

في الملفات، حسب المقال، بدا أن إبستين يفضل حلولا أكثر عدوانية للمشاكل الجيوسياسية - لا سيما عندما يتعلق الأمر بالخصوم التقليديين لإسرائيل، وهو بلد كان المتاجر بالجنس يولي اهتماما كبيرا لسياساته وأمنه القومي، كما تظهر هذه الإفصاحات وغيرها.

وأشار مارسيتيك إلى أنه "في عام 2013، على سبيل المثال، بينما كانت الحرب الأهلية السورية المتصاعدة تهدد استمرار سيطرة الرجل القوي الصديق لإيران على السلطة، شجع إبستين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك - وهو شريك وصديق مقرب كان يعمل معه لبيع وتطوير الأسلحة الإسرائيلية - على زيادة الضغط المتزايد على الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما للتدخل العسكري للولايات المتحدة".

كما "أرسل إبستين بالبريد الإلكتروني إلى باراك في 31 أغسطس 2013: "هل حان الوقت لكتابة مقال رأي 'انتظر حتى فوات الأوان'؟؟؟" كان ذلك اليوم هو الذي ألقى فيه باراك أوباما خطابا رئيسيا ردا على أنباء تفيد بأن الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد نشر أسلحة كيماوية ضد شعبه، وهو الأمر الذي قال أوباما قبل عام إنه سيؤدي إلى رد عسكري أمريكي".

واستمر إبستين، وفقا للمقال، في تقديم المشورة لباراك حول الشكل الذي قد يبدو عليه مقال الرأي هذا. وكتب: "سأستغل الفرصة لمقارنته بإيران.. الحلول تصبح أكثر تعقيدا مع مرور الوقت وليس أقل". وأضاف بغرابة أن باراك "قد يشير إلى أن استخدام الغاز ضد 'النساء والأطفال' هو تعبير من القرن العشرين" وأن "النساء لم يعدن مساويات للأطفال".

موقف إبستين من إيران

كما تشير رسالة البريد الإلكتروني هذه إلى أن "إبستين اتخذ موقفا مشابها بشأن إيران. وعلى الرغم من إرسال عدد قليل من مقالات الرأي الأكثر ودية للتفاوض إلى شركائه خلال عامي 2012 و 2013 - وعلى الرغم من التماس آراء الفيلسوف والمفكر الأميركي نعوم تشومسكي الداعمة للصفقة النووية الإيرانية، والتي قام بعد ذلك بإرسالها بسخرية إلى باراك - فإن إبستين، مثل رئيس الوزراء الأسبق، لم يكن يفضل ما أصبح الإنجاز المميز للسياسة الخارجية لأوباما وهو حل قضية إيران النووية من خلال الدبلوماسية. (لم يرد باراك على الفور على طلب التعليق)".

وحسب المقال، "في فبراير "شباط" 2013، أرسل إبستين بالبريد الإلكتروني إلى صديق وشريك آخر هو وزير الخزانة الأميركي سابقا لاري سامرز، سبع مقالات حول الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط، كان أهمها مقال رأي في صحيفة "وول ستريت جورنال" يتهم فيه القيادة الإيرانية بعدم الجدية بشأن صفقة وبأنها تنظر إلى المفاوضات على أنها مجرد ذريعة لكسب الوقت حتى تطوير سلاح نووي.

وكان سطر الموضوع في رسالة إبستين الإلكترونية إلى سامرز هو "الاستعداد للعشاء، وإحاطة الرئيس الإسرائيلي"، في إشارة واضحة إلى رئيس إسرائيل آنذاك شيمون بيريز (استخدم إبستين "pres" كاختصار لكلمة "رئيس" في رسالة بريد إلكتروني أخرى على الأقل)".

ولفت المقال إلى أن "بيريز كان صديقا قديما لسامرز يعود تاريخ صداقتهما إلى زمن إدارة الرئيس بيل كلينتون، وزعم باراك أن بيريز هو من قدمه إلى إبستين. ومع ذلك، ليس من الواضح إلى أي عشاء أو إحاطة تشير رسالة البريد الإلكتروني. لم يزر بيريز الولايات المتحدة حتى العام التالي، على الرغم من أن كليهما كانا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس قبل شهر، وكان سامرز ضيفاً في مؤتمر بيريز الرئاسي السنوي بعد بضعة أشهر في يونيو(تواصلت مجلة جاكوبين مع سامرز لطلب التوضيح حول هذا الأمر، بما في ذلك ما إذا كان الاجتماع ضم بيريز وأين ومتى تم، لكنها لم تتلق ردا بعد)".

على أي حال، كان سامرز، المستشار الاقتصادي السابق لأوباما، صوتا مؤثرا في ذلك الوقت حتى خارج الإدارة. وفي وقت لاحق من ذلك العام، كان يحظى بتفضيل كبير من كل من الرئيس وفريقه ليكون رئيسا للاحتياطي الفيدرالي، ولم ينسحب من الترشيح إلا عندما أخرج نفسه طواعية من المنافسة.

تنقيح المقالات

وكما ذكرت مجلة جاكوبين في وقت سابق من هذا الأسبوع، قام إبستين، بناء على طلب باراك، بتحرير أحد مقالاته حول العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في عام 2014. وترك علامات واضحة على تغييراته في النص المنقح: سلسلة من الأخطاء الإملائية والنحوية الأساسية وعلامات الترقيم غير المبررة. العديد من المقاطع في تعديل إبستين التي تحتوي على هذه الأخطاء تتعلق بالتهديد الإيراني.

وورد في أحد المقاطع، مع ترك علامات الترقيم سليمة: "لكنني أعتقد أن هناك فرصا جديدة متاحة. هذه الفرصة، التي قد لا تحدث مرة أخرى لأجيال، هي إمكانية إعادة تشكيل علاقاتنا مع المعتدلين العرب بناءً على مخاوفنا المشتركة. التطرف، الإرهاب وإيران".

وفي مجموعة أخرى من رسائل البريد الإلكتروني، كان رئيس الوزراء الأسبق باراك - بعد عامين فقط من عمله كوزير للدفاع الإسرائيلي - هو الذي يدفع بموقف متشدد بشأن الصفقة الإيرانية إلى إبستين. في أبريل (نيسان) 2015، أرسل باراك إلى إبستين بريدا إلكترونيا بعنوان: "بيل كلينتون حول فضائل الصفقة النووية لكوريا الشمالية - التاريخ يعيد نفسه".

ربطت رسالة البريد الإلكتروني بمقطع فيديو لكلينتون يتحدث فيه عن فوائد صفقة تحد من الطموحات النووية لكوريا الشمالية، المسلحة نوويا والعدوانية حاليا، مردداً حجة شائعة مؤيدة للحرب في ذلك الوقت بأن الصفقة الإيرانية ستؤدي إلى نفس النتيجة.

وجاء في المقال: "كان باراك قد أرسل إلى إبستين بريدا إلكترونيا سابقا يوضح النقطة نفسها، بعنوان "بيل كلينتون 1994. مادة للتفكير"، لكنه أرفق بالخطأ مقطع فيديو لمقابلة أجراها مع CNBC حول هذا الموضوع. قال باراك في المقابلة إن على الولايات المتحدة أن توجه إنذارا لإيران بالتخلي عن برنامج تخصيب اليورانيوم "وإلا"، ويمكنها "تدمير البرنامج النووي العسكري الإيراني في جزء من ليلة واحدة".

بعد سنوات، ومع ترامب كرئيس، أعرب إبستين عن قلقه بشأن التقارب الأميركي-الإيراني المحتمل. أرسل إبستين بالبريد الإلكتروني ردا على مقتطف من تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" في مايو 2017 حول كيف أن فوز إصلاحي مؤيد للدبلوماسية في الانتخابات الإيرانية على خصمه المتشدد المناهض للصفقة النووية سيعزز جهود التواصل الإيرانية مع الغرب: "قلت لك إن هذا سيحدث. الأمور ستزداد سوءاً بكثير قبل أن تتحسن".

وكتب إبستين إلى بانون في يوليو (تموز) 2018 بعد أن تصدر ترامب عناوين الأخبار بتغريدة بأحرف كبيرة تهدد الرئيس الإيراني الجديد: "هدد ترامب إيران". ورد بانون: "نعم، رأيت ذلك وتذكرت محادثتنا على الفور". وفي المساء التالي، بعد أن أعلن ترامب أن "نحن مستعدون لإبرام صفقة حقيقية" مع إيران، وصف إبستين الأمر بأنه "جنون".

عندما أبلغ بانون إبستين بعد عام أن الابن الأكبر لترامب استُدعي إلى اجتماع مع لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ بشأن تهم الحنث باليمين المحتمل، قلل إبستين من أهمية القصة. وكتب: "ركز على إيران".

أجاب بانون: "أنا مهتم بإيران بالكامل".

كتب إبستين: "إنهم سيئون للغاية للغاية". "صبر، ذكاء، نشر شيعي".

حل الدولة الواحدة، وفقا لمقال برانكو مارسيتيك:

وضع تشدد إبستين بشأن إيران في توافق تام مع المؤسسة السياسية الإسرائيلية، ولكن كانت هناك منطقة سياسية واحدة اختلف فيها مع الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت: حل الدولتين.

بدا إبستين قلقا من أن تخلي حكومة نتانياهو اليمينية المتزايد عن حل الدولتين يعرض إسرائيل للخطر. أرسل بالبريد الإلكتروني إلى نعوم تشومسكي في ديسمبر (كانون الأول) 2015: "يبدو أن عددا قليلا من الناس يهتمون بالفلسطينيين". "ربما الجيل القادم. يبدو أن إسرائيل تتجه نحو اليمين أكثر".

بينما من الممكن استبعاد رسالة البريد الإلكتروني باعتبارها مجرد قول إبستين لتشومسكي ما يريد سماعه - في مرحلة ما، أخبر بانون أن تشومسكي قد اتصل به مع الرئيس البرازيلي اليساري السابق المسجون لولا دا سيلفا ("يا له من عالم") حتى بينما كان يدعم بهدوء عمل بانون لوضع خصمه اليميني المتطرف جايير بولسونارو في السلطة - يظهر القلق في مكان آخر، كما هو الحال في أحد المقاطع المليئة بالأخطاء في تعديل إبستين لمقال باراك.

الدولة الواحدة أكبر تهديد لإسرائيل

وجاء في المقطع: "التهديد الكبير الحقيقي للمشروع الصهيوني ليس 'حل الدولتين' بل بالأحرى 'حل الدولة الواحدة' الذي سيؤدي حتماً إما إلى دولة غير يهودية أو غير ديمقراطية، يحتمل أن تنزف إلى الأبد.. ومع ذلك، هذه هي الرؤية التي يتقاسمها اليمين الإسرائيلي المتطرف دون علم مع حماس (ومع كل الاختلافات الواجبة مع الهوامش الصهيونية المتطرفة، ما بعد الصهيونية في اليسار الإسرائيلي)".

بعد سنوات، شارك إبستين مقالا للصحفي البارز توم فريدمان يجادل بالمثل بأن إسرائيل تسعى بدلا من ذلك إلى "حل الدولة الواحدة"، والذي، من بين أمور أخرى، كان يؤدي إلى مستقبل أكثر غموضا للشرق الأوسط.

علّق إبستين: "ملخص جيد".

قد يفسر هذا، إلى جانب علاقته الشخصية بباراك، تورط إبستين المزعوم في الانتخابات الإسرائيلية لعام 2019، والذي أوردته جاكوبين في وقت سابق من هذا الأسبوع. كان إبستين قد أخبر بانون قبل وقت قصير من اعتقاله أنه كان وراء قرار باراك في ذلك العام بالخروج من التقاعد وإطلاق تحد يهدف إلى إزاحة نتنياهو من السلطة وتعيين بديل أكثر ليبرالية - وهو ما كان سيعني نظريا العودة إلى سياسة رسمية تتمثل في السعي لحل الدولتين.

رؤية "تاجر الجنس" للصين

وتطرق المقال إلى اهتمام إبستين بـ"الصين": والدولة التي ظهرت بشكل كبير في مناقشات إبستين الخاصة الواردة في الملفات لم تكن إسرائيل؛ بل كانت الصين.

من الواضح أن موضوع المنافس الجيوسياسي الرئيسي للولايات المتحدة كان يلوح في الأفق بالنسبة لإبستين. من بين جهات الاتصال المؤثرة التي جمعها كان روبرت كون، وهو مصرفي استثماري ومفكر بدا أن اهتمامه الشخصي السائد هو استخلاص التمويل من إبستين لسلسلة وثائقية علمية أراد إنتاجها، وكان يغذي إبستين بانتظام بتحليلاته عن الصين قبل أن يتحول للحديث عن المشروع.

وظهر في المحادثات أيضا توم بريتزكر، الملياردير، قطب الفنادق، ابن عم حاكم إلينوي جيه بي بريتزكر، والرئيس التنفيذي لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية المتشدد (CSIS). أظهرت رسائل البريد الإلكتروني تبادل الرجلين الرسائل بانتظام حول اللقاء، وفي عام 2016، أرسل بريتزكر إلى إبستين عرضا تقديميا في اجتماع معهد أسبن، وهو تجمع سنوي لشخصيات بارزة في مؤسسة الأمن القومي المتشددة.

وتظهر سجلات الدردشة أن إبستين حاول مرارا وتكرارا إقناع بانون المتشكك بالاجتماع مع توم بريتزكر. وقد أرسل إبستين بالبريد الإلكتروني إلى بانون في يوليو (تموز) 2018: "هل يمكننا استخدام CSIS في أي شيء؟ توم لديه علاقات رائعة في الصين". رد بانون: "توم باع نفسه للصين بالكامل - CSIS تدعم".

أصر إبستين: "لا يوجد مسافة بين رأيك ورأي توم بشأن الصين". وكانت الصين تظهر في أغلب الأحيان في محادثاته الخاصة مع بانون، وكان إبستين غالبا ما يصف الصين بأنها تهديد خطير يجب هزيمته. نقل إلى بانون في سبتمبر (أيلول) 2018 أن "رجالي في الحكومة الفرنسية" اتفقوا معه "على أن الصين تتبع لأول مرة استراتيجية إمبريالية، مدروسة جيداً. مغطاة بـ 'حرير' لطيف".

وكدليل، أشار إلى دخول الصين إلى إيران، وفنزويلا ("خطوة رائعة")، و "دجوبوتي"، وهو خطأ إملائي مُميز لإبستين لجيبوتي، حيث أنشأت الصين أول قاعدة عسكرية لها في الخارج في عام 2017 - "شديدة الخطورة"، قال لبانون.

تأرجح إبستين بين اليقين بأن الصين تنهار وتحذيرات من أنها خصم هائل. قال إبستين لبانون في يوليو 2018، ناقلا "معلومات استخباراتية" حصل عليها: الصين "دولة اقتصادية قومية موحدة" واستراتيجيتها التي دامت أربعين عاما "تسير على الطريق الصحيح"؛ وكتب: "لديهم قوة بشرية للاستعانة بها"، و"لا يمانعون المعاناة لتحقيق أهدافهم". ونقل إبستين إلى بانون في وقت لاحق من ذلك الصيف رأي "رجاله في الصين" بأن البلاد "أقوى، وتلعب دور الضعيف"، في إشارة إلى أحد دروس كتاب "فن الحرب".

ورد بانون: "قالوا إن الصين أقوى اليوم مما كانت عليه عندما بدأنا؟"

بعد بضعة أشهر، قدم له إبستين معلومات استخباراتية مختلفة قليلا. أرسل بالبريد الإلكتروني إلى بانون في ديسمبر: "كان لدي ثلاثة رجال صينيين اليوم. أخبرتهم أنه يجب عليهم أن يقدموا لك إحاطة.. خلاصة القول. إجبار الصين على الانكفاء للداخل (turn ineard) يأتي بنتائج عكسية على الاحتواء. . . . وُصفت بأنها أقوى ولكنها أكثر هشاشة بكثير". وبعد بضع ساعات، كرر النقطة: "هشة. هذا هو المفتاح".

رد بانون: "نعم، مفتاح هش".

في إحدى المراسلات في مايو (آيار) 2019، وبّخ إبستين بانون بتهكم على إصراره على أن إدارة ترامب "ستكسر" الصين.

وكتب إبستين: "لديهم كوريا الشمالية، 3 تريليونات في الاحتياطيات. أناس يعملون 29 ساعة في اليوم. هيكل قيادة فعال. لست متأكداً ما الذي يعنيه كسرهم".

رد بانون: "إنها مجموعة من الفلاحين يحاولون إدارة اقتصاد عالمي - الرئيس شي بالكاد لديه تعليم ثانوي، أصيبوا بالذعر التام عندما قرأوا الاتفاق - تسرب نفطي بالفعل"، على حد تعبيره.

وكتب إبستين ردا على ذلك: "كان اجتماعي في اليوم الآخر يدور حول كيف نظر هؤلاء الفلاحون في أنظمتهم الخاصة، ووجدوا أدوات وكالة الأمن القومي الإلكترونية التي قمنا بإدخالها ثم استخدموها ضد مصالحنا".

وتابع: "أوه. نعم، لقد نسيت. لدينا وزير الخزانة آنذاك ستيف منوتشين، ولودلو"، في إشارة محتملة إلى المدير السابق للمجلس الاقتصادي الوطني لاري كودلو (Larry Kudlow) مع خطأ إملائي.

تبادل الرجلان محادثة مماثلة بعد أيام، عندما أصر بانون على أن الصين ستعاني في مواجهة حرب تجارية تشنها الولايات المتحدة. كتب بانون: "سأبسط: إنهم ينظرون إلى ماسورة بندقية اقتصادية".

رد إبستين: "نعم، لكن إصبعهم على الزناد. الأمر ليس بسيطا على الإطلاق".

بالنظر إلى الوضع من منظور عام 2025 - بعد أن ارتدت حرب تجارية قادها ترامب ضد البلاد بشكل كارثي على الولايات المتحدة، وكشفت عن اعتمادها على الواردات الصينية وأجبرت على تراجعات محرجة عديدة من واشنطن نتيجة لذلك - يبدو أن إبستين كان لديه وجهة نظر أفضل في النقاش.

ومع ذلك، بعد يوم واحد، كان إبستين يخبر بانون بأن "نظام العبودية" في الصين، وفق وصفه، "محكوم عليه بالفشل"، مشيرا إلى فقاعة العقارات وما اعتبره انهيارها الوشيك. وكتب: "إنهم بحاجة إلى تنظيف فوضاهم المالية الداخلية وسيحاولون إلقاء اللوم على ترامب". "لن ينجح الأمر".

وأخبر إبستين بانون أنه يتفق على أن الولايات المتحدة "في حالة حرب" مع الصين و"كانت كذلك لسنوات"، يتم خوضها فقط بأسلحة غير تقليدية مثل التكنولوجيا والعملة. لكنه بدا أيضا مؤمنا بتشجيع تلك الحرب.

وكتب في مارس 2019: "يتطلب جمهورك البائس (deplorables) عدوا". "الصين الصين الصين".

رد بانون: "نعم نعم نعم". "أنا المبشر (evangelicalist) في هذا الشأن".

وفي إحدى المراسلات في وقت سابق من ذلك الشهر حول ظهور بانون في برنامج أندرسون كوبر على شبكة CNN، وضعا استراتيجية لكيفية تشجيع مثل هذه الحرب من خلال صحافة الشركات. قال إبستين لبانون: "قد يكون تحويله إلى جانبك بشأن الصين أسهل مما يتصوره المرء. إنهم بحاجة إلى عدو، والصين مناسبة تماما". وأضاف: "إنهم بحاجة إلى مشاهدين جدد. أهداف كبيرة. روسيا ليست مفيدة، ترامب ميت لبعض الوقت. الرعاية الصحية انتهت. الصين هي الكنز المثالي".

رد بانون: "نعم نعم نعم".

في الوقت نفسه، شكك إبستين مرارا وتكرارا في استراتيجية بانون المفضلة لاستخدام التجارة ("إلهاء يحبونه") والتعريفات الجمركية ("حدث غير مهم") للتصدي للصين. أرسل لبانون: "حسنا، إذا فهمت بشكل صحيح، فأنت تريد الفوز بالضربة القاضية أو الضربة الفنية القاضية". "نظامهم هش. يجب عليكم أن تقرروا ما إذا كانت التجارة مطرقة بطيئة الحركة هي أفضل طريقة".

تحذيرات من "ألاعيب" الصين

بدلا من ذلك، اقترح أن تكون إدارة ترامب أكثر فعالية من خلال "مهاجمة دعايتهم"، وحثه مرارا على "الإشارة" أو "التنديد بالصين بشأن العملة" - بعبارة أخرى، الإشارة إلى أن الصين كانت تقمع قيمة عملتها بشكل مصطنع لمنح نفسها ميزة تجارية.

وحثه على متابعة "الفرصة العظيمة" التي توفرها الهند، بآرائها المناهضة للصين وإمكاناتها التصنيعية المماثلة، واقترح ترتيب لقاء مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قبل شهرين من اعتقاله (إبستين)، مشيرا إلى أن "تركيزه يريد أن يكون وقف الصين". رد بانون: "من فضلك".

وفي طرحه، تساءل مارسيتيك: الرجل خلف الستار؟ وأورد في ختام مقاله:

إن أحدث الإفصاحات حول إبستين لا تجعل الملياردير أقل غموضا مما كان عليه من قبل. فهي تكشف عن رجل، في محادثاته حول السياسة الخارجية، يناقض نفسه، ويعكس ما يريد الأشخاص المؤثرون الذين جمعهم سماعه، وبدا مدفوعا بمجموعة متنوعة من الدوافع.

ومع ذلك، فمن الأهمية بمكان، ربما، معرفة ماهية تلك السياسات فعلا، بدلا من معرفة سبب تفضيل إبستين لسياسات معينة. في كثير من الأحيان، كان ذلك يعني موقفاً أكثر تشدداً تجاه خصوم الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو موقف لم يخدم الولايات المتحدة أو شعبها جيداً في الغالب.

بالنسبة لأولئك المقتنعين بأن إبستين كان يؤثر بشكل غير لائق على السياسة الخارجية الأميركية من خلال أنشطته المختلفة، يجب أن يكون هذا اكتشافا مزعجا.