يوافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام اليوم العالمي للإيدز، وهو مناسبة دولية تهدف إلى زيادة الوعي حول فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) والإيدز، وتعزيز التثقيف الصحي، والحد من التمييز الاجتماعي الذي طالما عانى منه المصابون بهذا المرض.

واعتُمد هذا اليوم في عام 1988، في وقت كانت فيه المعلومات حول المرض محدودة، وكانت الوصمة الاجتماعية كبيرة للغاية، مما جعل الأشخاص المصابين يعيشون في عزلة وخوف دائم، ولم يكن المرض مجرّد تحدٍّ صحي، بل كان تجربة اجتماعية وثقافية صعبة، أثّرت في حياة الكثيرين من الشخصيات العامة والفنانين والمفكرين.

وهذا اليوم لا يقتصر على التوعية فقط، بل يمثل أيضاً لحظة لتذكر الذين فقدناهم بسبب الإيدز قبل تطور العلاجات التي أحدثت تحولاً كبيراً في نوعية حياة المصابين، وفي هذا السياق، يمكن النظر إلى قصص عدد من الشخصيات الشهيرة التي رحلت بسبب الإيدز، والتي تركت بصمة ثقافية وفنية عميقة، لتسليط الضوء على البعد الإنساني للمرض وتحدياته.

روك هدسون

Getty Images

روك هدسون أحد أشهر نجوم هوليوود في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، كان من أبرز الوجوه الفنية التي ارتبط اسمها بمرض الإيدز في بدايات انتشاره.

وُلد هدسون عام 1925 في ولاية إلينوي الأمريكية، واشتهر بأدواره الرومانسية والكوميدية التي جعلته رمزاً للوسامة والنجومية في السينما الأمريكية، وكان الجمهور يرى فيه نموذجاً للرجل القوي والجذاب، بينما كان يعيش حياة خاصة بعيداً عن الأضواء، في وقت كان المجتمع الأمريكي ينظر فيه بعين الريبة إلى المثلية الجنسية.

جينا لولوبريجيدا: نجمة حياتها لا تقل إثارة عن قصص أفلامها

ومع بداية انتشار الإيدز في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، وجد هدسون نفسه في مواجهة مرض لا يزال غامضاً ومحاطاً بالخوف والوصمة.

وفي عام 1984، تم تشخيص إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية، لكنه اختار إخفاء الأمر لفترة حفاظاً على حياته المهنية وصورته العامة، ومع تدهور حالته الصحية وظهور علامات المرض عليه، اضطر في عام 1985 إلى إعلان إصابته رسميا، ليصبح أول شخصية أمريكية كبيرة تكشف عن مرضها بشكل علني.

واستمر هدسون في تلقي العلاج والسفر إلى باريس بحثاً عن أطباء متخصصين، بينما كان جسده ينهار تدريجياً.

وشكلت وفاته في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 1985 لحظة فارقة في وعي المجتمع العالمي، إذ أدت إلى زيادة الاهتمام الإعلامي والطبي بالمرض، ودفعت السلطات الصحية إلى التعامل بجدية أكبر مع الإيدز باعتباره أزمة صحية تتطلب استجابة طارئة.

وبعد رحيله بات هدسون رمزاً للشجاعة في مواجهة المرض وكسر حاجز الصمت حول الإيدز، وأدّت قصته إلى تعزيز النقاش العام حول حقوق المرضى وتخفيف الوصمة المرتبطة بالعدوى، كما ألهمت العديد من الحملات التوعوية التي سعت إلى نشر معلومات دقيقة عن طرق الوقاية والعلاج، وصار اسمه مرتبطاً بتاريخ الوعي العالمي بفيروس نقص المناعة البشرية.

فريدي ميركوري

Getty Images

فريدي ميركوري المغني الرئيسي لفرقة كوين الشهيرة، وكان أحد أبرز ضحايا الإيدز في الثمانينيات من القرن الماضي.

وُلد ميركوري في زنجبار عام 1946 ونشأ في الهند قبل أن ينتقل إلى بريطانيا، حيث شكل مع فرقة كوين واحدة من أكثر الفرق الموسيقية شهرة وتأثيراً في العالم.

وكان ميركوري معروفاً بصوته القوي، وقدرته على مزج الروك والبوب بشكل مبتكر، مما جعله رمزاً للحرية الفنية والجرأة في التعبير عن الذات.

وفي الوقت الذي بدأ فيه الإيدز بالانتشار، كان ميركوري يعيش حياة تجمع بين الشهرة والاختلاط بالمجتمع المثلي، وقد تم تشخيصه بالإيدز في ثمانينيات القرن الماضي، لكن خبر مرضه ظل طي الكتمان لسنوات حتى أيامه الأخيرة، وخلال فترة مرضه، واصل العمل الفني وتسجيل الأغاني، محاولاً الحفاظ على إرثه الموسيقي رغم تدهور حالته الصحية.

وكانت وفاته في نوفمبر/ تشرين الأول من عام 1991 صدمة عالمية، وأثارت اهتماماً واسعاً بالإيدز، كما أظهرت قصته حجم المعاناة الشخصية للمشاهير أمام عدوى لم يكن المجتمع مستعداً للتعامل معها بعد.

وقد تم تناول قصة حياته في فيلم بوهيميان رابسودي الصادر عام 2018، وهو عمل سينمائي يستعرض مسيرته منذ بداياته مع فرقة كوين وحتى وصوله إلى قمة الشهرة العالمية، مع التطرق إلى تفاصيل حياته الشخصية وصراعاته الداخلية، بما في ذلك علاقاته، وهُويته، وإصابته بفيروس نقص المناعة البشرية، وقد جسّد الممثل رامي مالك شخصية ميركوري ببراعة نال عنها جائزة الأوسكار لأفضل ممثل.

ميشيل فوكو

Getty Images

يُعد الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو أحد أبرز المفكرين، ومن المشاهير الذين فقدوا حياتهم بسبب الإيدز.

وُلد فوكو في عام 1926، وبرز كأحد أهم الفلاسفة في القرن العشرين من خلال أعماله في مجال السلطة، والمعرفة، والجنسانية، والسيطرة الاجتماعية.

وكان فوكو مشهوراً بقدرته على تحليل البنى الاجتماعية والقوانين غير المرئية التي تشكل السلوك البشري، وكتبه مثل "المراقبة والعقاب" و"تاريخ الجنسانية" تركت أثراً عميقاً في الفلسفة والعلوم الاجتماعية.

وأصيب فوكو بالإيدز في وقت كان فيه المرض لا يزال مرتبطاً بوصمة اجتماعية كبيرة، خاصة في الأوساط المثليّة، التي كان ينتمي إليها فوكو، لكنه ظل محافظاً على إنتاجه الفكري حتى الأيام الأخيرة من حياته.

وقد مثّلت وفاته في عام 1984 خسارة كبيرة لعالم الفلسفة والعلوم الإنسانية، وأدت إلى زيادة النقاش حول العلاقة بين المرض والهوية الاجتماعية والوصمة.

وتركت قصة فوكو أثراً طويل الأمد في مجال التوعية والإدراك الثقافي للمرض، حيث سلطت الضوء على الأبعاد النفسية والاجتماعية للإيدز، إضافة إلى البعد الصحي، كما أظهرت أن المرض لم يكن محصوراً في خلفيات اجتماعية محددة، بل يمكن أن يطال أي فرد، مهما كانت مكانته العلمية أو الفكرية.

جان ميشيل باسكيا

Getty Images

جان ميشيل باسكيا فنان أمريكي من أصل هاييتي وبورتوريكي، وُلد في بروكلين عام 1960، وبرز في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي كأحد أبرز رموز الفن المعاصر والنهج التجريدي في الرسم، واشتهر بأسلوبه التعبيري الذي دمج بين فن الشارع والثقافة الأفرو-أمريكية.

وأعماله غالباً ما كانت مستوحاة من الثقافة الحضرية، والجريمة، والسياسة، وتمثل صراع الطبقات والهويات العرقية في أمريكا، وقد أصبح باسكيا رمزاً للتمرد الفني والشبابي، واستطاع من خلال أعماله التعبير عن مشاكل المجتمع والفقر والتمييز.

وقد أصيب باسكيا بالإيدز في فترة مبكرة من انتشار المرض في الثمانينيات من القرن الماضي، وقد تأثر بشدة بالوصمة المرتبطة بالفيروس، خصوصاً في الأوساط الفنية، وخلال فترة مرضه، استمر في الرسم والتعبير الفني، محاولاً مواجهة الواقع المؤلم والإرهاق النفسي.

وكانت وفاته في عام 1988 صدمة لعالم الفن، وأسهمت في تسليط الضوء على خطورة الإيدز بين الشباب والمجتمعات الإبداعية، حيث جسّدت تجربته العلاقة بين الإبداع والتحدي، وأكدت أهمية التثقيف الصحي والتوعية في المجتمعات المعاصرة.

إسحاق عظيموف

Getty Images

وُلد الكاتب الأمريكي إسحاق عظيموف، المعروف بأعماله في مجال الخيال العلمي والعلوم الشعبية، في روسيا عام 1920 ونشأ في الولايات المتحدة.

نصائح من شخصيات بارزة تشجعك على القراءة يوميا

وكتب عظيموف أكثر من 500 كتاب، بما في ذلك سلسلة "الأساس" و"روبوت"، وترك أثراً كبيراً في الأدب والخيال العلمي حيث جمع بين الفهم العلمي العميق والخيال الأدبي، وكان مصدر إلهام لجيل كامل من القراء والمبدعين، حيث ساهمت كتاباته في تحفيز الشباب على التفكير النقدي واستكشاف الكون من حولهم، وكان له دور بارز في نشر الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا في القرن العشرين.

وأُصيب عظيموف بالإيدز نتيجة نقل دم ملوث خلال إحدى العمليات الجراحية في الثمانينيات من القرن الماضي، قبل أن تصبح اختبارات الدم إلزامية للكشف عن العدوى.

وقد أثر المرض عليه بشكل كبير في سنواته الأخيرة، وتوفي في عام 1992، وقد أظهرت وفاته أن الإيدز لم يكن مقتصراً على مجموعة معينة، بل يمكن أن يصيب أي شخص عبر طرق مختلفة، بغض النظر عن الشهرة أو الطبقة الاجتماعية، كما أظهرت قصّته أن الوقاية والفحص المبكر أمران ضروريان.

جيا كارانجي

Getty Images

وُلدت عارضة الأزياء الأمريكية جيا كارانجي في 1960، وبرزت في الثمانينيات من القرن الماضي كأول "سوبر مودل" عالمية، وهي واحدة من أبرز وجوه الموضة في الولايات المتحدة والعالم.

وكانت كارانجي رمزاً للجمال العصري والأناقة، وظهرت في الإعلانات والمجلات العالمية، وتميزت حياتها المهنية بالنجاح والشهرة، لكنها عاشت أيضاً فترة صعبة فيما يتعلق بالمرض والوصمة الاجتماعية المرتبطة بالإيدز.

وقد أُصيبت كارانجي بالإيدز نتيجة تعاطي المخدرات، وهو أمر شائع في تلك الفترة قبل معرفة طرق الوقاية الدقيقة، وواجهت خلال مرضها، وصمة عار كبيرة.

وأبرزت قصتها هشاشة منظومة الصحة العامة وضرورة التوعية حول الفيروس وطرق الوقاية، وساهمت وفاتها في عام 1986 في زيادة النقاش العام حول الإيدز وأهمية التوعية والفحص المبكر، وساعدت على تسليط الضوء على ضرورة الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص المصابين بالإيدز.

آرثر آش

Getty Images

آرثر آش لاعب تنس أمريكي أسطوري، وكان من أبرز الرياضيين الذين واجهوا تحدياً شخصياً وعاماً بسبب فيروس نقص المناعة البشريةِ.

وُلد آش عام 1943 في الولايات المتحدةِ، وتميز بموهبته الكبيرة منذ صغره، ليصبح أول لاعبٍ أسود يفوز ببطولات غراند سلام، بما في ذلك ويمبلدون وبطولة الولايات المتحدة المفتوحةِ، وعُرف بأسلوب لعبه الذكي وروحه الرياضية العالية، مما جعله رمزاً للتفوق الرياضي، وكسر الحواجز العنصرية في مجال التنس.

وفي أواخر حياته، أصيب آش بفيروس نقص المناعة البشريةِ نتيجة نقل دم أثناء عملية جراحية، وهو أمر لم يكن معروفاً على نطاق واسع في ذلك الوقت، ولم يعلن عن إصابته فوراً، لكن مع تفاقم حالته الصحية أصبح الحديث عن مرضه ضرورياً، مما أثار النقاش حول طُرق انتقال العدوى وضرورة التوعية والوقايةِ.

وعلى الرغم من المرضِ، واصل آش العمل على نشر الوعي الصحي، فأسس مؤسسة آرثر آش لدعم مرضى الإيدز، وكرّس جهوده للتثقيف حول الفيروس وطرق الوقاية منه.

وتوفي آش في فبراير/ شباط من عام 1993، ونظراً لأدائه البطولي على الملعب وخارجه بات مثالاً للشجاعة والصمودِ، وأكدت قصته قدرة الشخصيات العامة على إحداث تأثير كبير في توعية المجتمع حول الأمراض المستجدة مثل الإيدزِ.

أنتوني بيركنز

Getty Images

أنتوني بيركنز ممثل أمريكي شهير، ويُعد من أبرز ضحايا الإيدز في عالم السينما خلال الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي.

وُلد بيركنز في مدينة نيويورك عام 1932، ونشأ في بيئة فنية ساعدته على دخول مجال التمثيل مبكراً، قبل أن ينتقل إلى هوليوود حيث قدّم واحداً من أهم الأدوار في تاريخ السينما، وهو دور نورمان باتس في فيلم "سايكو" للمخرج ألفريد هيتشكوك في عام 1960، وهو الدور الذي وضعه في مصاف الممثلين الكبار وجعل اسمه مرتبطاً بالأعمال النفسية المعقدة.

وكان بيركنز قبل زواجه من من المصممة بيريندا كارليل في عام 1973 يعيش حياة خاصة شديدة التحفظ في ظل معاناة داخلية مرتبطة بميوله الجنسية التي أخفاها لسنوات طويلة.

وقد تم تشخيص بيركنز بالفيروس في منتصف الثمانينيات، لكن خبر مرضه ظل طي الكتمان حتى الأيام الأخيرة، حيث واصل العمل في التمثيل والإخراج، محاولاً الحفاظ على حضوره المهني رغم التدهور التدريجي في حالته الصحية.

وكانت وفاته في سبتمبر/ أيلول من عام 1992 عن عمر يناهز الـ 60 عاماً حدثاً مؤثراً في عالم السينما حيث أثارت اهتماماً واسعاً بقضية الإيدز داخل الوسط الفني وخارجه.

أماندا بليك

Getty Images

أماندا بليك ممثلة أمريكية اشتهرت بدور مميز في واحد من أطول المسلسلات التلفزيونية عرضاً في تاريخ الولايات المتحدة، وهو مسلسل "غانسْمُوك" الذي أدت فيه شخصية "ميت كيت" طوال سنوات عديدة.

وُلدت بليك عام 1929 في ولاية نيويورك، وبدأت حياتها المهنية في السينما قبل أن تنتقل إلى التلفزيون، حيث صنعت لنفسها حضوراً قوياً بفضل شخصيتها الهادئة وملامحها المميزة.

وفي الوقت الذي كان فيه الإيدز مرضاً تحيط به الوصمة والسرية خلال الثمانينيات، عانت أماندا بليك من إصابة لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي أثناء حياتها.

ومع تدهور حالتها الصحية، بدأت بليك تظهر بصورة أقل في الأعمال الفنية، لكنها واصلت المشاركة في الفعاليات الخيرية والعمل الإنساني، خاصة في المبادرات المتعلقة بحقوق الحيوان التي كانت شغوفة بها.

وتشير تصريحات أطبّائها لاحقاً إلى أنها أصيبت بفيروس نقص المناعة البشري خلال تلك الفترة، على الأرجح نتيجة نقل دم ملوث.

وتوفيت أماندا بليك في عام 1989 عن عمر يناهز الـ 60 عاماً بسبب مضاعفات مرتبطة بالإيدز، لتصبح واحدة من أولى نجمات هوليوود اللواتي يُعلن رسمياً عن ارتباط وفاتهنّ بالفيروس، وقد أدّت وفاتها إلى إثارة نقاش واسع حول الإيدز بين النساء، نظراً لهيمنة الرواية التي حصرت انتشار المرض في فئات محددة.

تحديات

وهكذا، يظهر من السطور السابقة تأثير الإيدز على شخصيات شهيرة في مختلف المجالات.. الموسيقى والفن والأدب والفلسفة والأزياء والرياضة وغيرها حيث شكل المرض تحدياً كبيراً، لكنه كان أيضاً محوراً لزيادة الوعي العام حول الفيروس وطرق العدوى والوصمة الاجتماعية المرتبطة به، فقد أظهرت تجارب هؤلاء المشاهير أن المرض لم يكن مجرد مشكلة صحية، بل تجربة إنسانية واجتماعية معقدة تتطلب فهماً ودعماً من المجتمع.

وقد تطور العلاج في السنوات التالية، مع ظهور الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية، مما أحدث تغييراً جذرياً في حياة المصابين بالإيدز، حيث أصبح بالإمكان التحكم في مضاعفات الفيروس وتحسين نوعية الحياة، وهذه الإنجازات الطبية لم تكن متاحة في الثمانينيات، مما يجعل قصص الذين فقدناهم قبل ذلك أكثر تأثيراً وأهمية في الذاكرة الجماعية.

لكن يقول موقع الأمم المتحدة إنه برزت أزمة تمويل غير مسبوقة في عام 2025 تهدد بتقويض ما تحقق من تقدم على مدى سنوات في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية.

Getty Images مسيرة في العاصمة الفلبينية مانيلا للمطالبة بإنهاء مرض الإيدز بحلول عام 2030

ويقول موقع الأمم المتحدة إن برامج الوقاية قد تراجعت بشكل ملحوظ، وتقلّص الدعم الموجه للمبادرات المجتمعية التي تُعدّ شريان الوصول إلى الفئات الأكثر عرضة للخطر، كما أن اتساع تطبيق القوانين العقابية التي تستهدف العلاقات المثلية والهوية الجندرية وتعاطي المخدرات، دفع العديد من الفئات بعيداً عن الخدمات الصحية، وجعل الوصول إلى الرعاية الأساسية شبه مستحيل في بعض المناطق.

ويعكس هذا التراجع الحاد في الاستجابة العالمية للإيدز خلال الأشهر الماضية تعقيدات المرحلة الراهنة، ويؤكد أن الطريق مازال طويلاً أمام تحقيق الهدف المتمثل في إنهاء وباء الإيدز بحلول عام 2030 وفق أجندة التنمية المستدامة.

فالإيدز لا يزال تهديداً قائماً، ومع تزايد الاضطرابات العالمية، تتزايد الحاجة إلى رؤية أكثر مرونة وابتكاراً قادرة على الحد من المخاطر وإعادة وضع الجهود على المسار الصحيح.

وتتحمل الدول مسؤولية إعادة هيكلة برامج فيروس نقص المناعة البشرية، وتوفير التمويل الكافي لها بما يضمن إحداث تحول حقيقي في مستوى الاستجابة.

ولم يعد الاعتماد على التمويل المحلي وحده خياراً واقعياً، الأمر الذي يجعل دعم المجتمع الدولي ضرورة ملحّة لسد فجوة التمويل وتعزيز جهود الوقاية والعلاج، ذلك إلى جانب الدفع نحو إصلاح القوانين والسياسات التي تعيق الوصول إلى الخدمات.

وفي اليوم العالمي للإيدز لهذا العام، تتجدد الدعوة لحشد إرادة سياسية صلبة، وتعزيز التعاون الدولي، واعتماد مقاربة تقوم على حقوق الإنسان، بما يضمن السير بخطى ثابتة نحو عالم خالٍ من الإيدز بحلول عام 2030.