إيلاف من لندن: حثّت شرطة اسكتلندا على إعادة فتح التحقيق في مزاعم الاغتصاب الموجهة ضد الملياردير المصري الراحل محمد الفايد، الرئيس السابق لمتجر هارودز الشهير في لندن.

وُجّهت أكثر من 400 ادعاء بسوء السلوك الجنسي ضد محمد الفايد، الرئيس السابق لمتجر هارودز، الذي توفي عام 2023 عن عمر ناهز 94 عامًا، تعود إلى عام 1977.

لكن شرطة اسكتلندا أغلقت تحقيقًا في مزاعم اغتصاب في العقار الذي كان يملكه في المرتفعات الاسكتلندية، قائلةً إنه من الممكن إعادة فتحه في حال ظهور معلومات جديدة.

ودعت مجموعة برلمانية من جميع الأحزاب في وستمنستر (APPG) الأسبوع الماضي لمراقبة تحقيق شرطة العاصمة في الادعاءات الموجهة ضد رجل الأعمال، وللدفع نحو تحقيق شامل في الفضيحة.

رسالة البرلمانيين

كما وجّهت ويندي تشامبرلين، الرئيستان المشاركتان لمجموعة البرلمانيين الاسكتلنديين (APG)، ونائبة زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الاسكتلندي وضابطة شرطة سابقة، والنائب العمالي ديف روبرتسون، رسالةً إلى رئيسة شرطة اسكتلندا، جو فاريل، للمطالبة بإعادة فتح التحقيق، مشيرين إلى التحقيق الذي أجرته شرطة العاصمة.

وجاء في الرسالة: "نُقدّر إغلاقكم سابقًا تحقيقكم في بلاغات الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي على يد فايد".

وتابعت: "مع ذلك، نُشير إلى وجود تحقيقات جارية من قِبل شرطة العاصمة، بالإضافة إلى اهتمام المكتب المستقل لسلوك الشرطة بمعالجة الشكاوى السابقة.

وقالت الرسالة: وبناءً على ذلك، نكتب إليكم لنسألكم عما إذا كنتم تُفكّرون في إعادة فتح تحقيقكم. وإذا لم تكونوا تُفكّرون حاليًا في إعادة فتح تحقيقكم، فنحثّكم على تقييم جدوى ذلك".

وأكّدت مجموعة البرلمانيين الاسكتلنديين أن نطاق الجرائم المُتّهم بها فايد "واسع".

وأضافت الرسالة: "هناك أكثر من 400 ناجٍ معروف، مع تزايد عدد النساء اللواتي يتقدمن بشكاوى.

جرائم داخل اسكوتلندا

وبالنظر إلى أن أقدم ادعاء معروف ضد فايد يعود إلى عام 1977، وتقارير الاتجار بالبشر، وروايات الاعتداءات الجنسية المروعة التي وقعت عبر الحدود الدولية، يبدو من المرجح تمامًا أن الجرائم ارتُكبت داخل اسكتلندا".

وأعلنت شرطة اسكتلندا أنها تلقت الرسالة و"سترد عليها في الوقت المناسب".

وقال متحدث باسم محال هارودز: "يدعم هارودز شجاعة جميع الناجين في التقدم بشكاوى.

وقال: نواصل تشجيع الناجين على تقديم مطالباتهم إلى برنامج هارودز للإنصاف، حيث يمكنهم التقدم بطلب للحصول على تعويض حتى 31 مارس 2026، بالإضافة إلى الدعم من منظور استشاري ومن خلال مدافع مستقل عن حقوق الناجين.

كما نشجع الناجين على البحث عن كل سبيل متاح لهم في سعيهم لتحقيق العدالة، سواء كان ذلك من خلال الشرطة أو عائلة فايد وممتلكاته".