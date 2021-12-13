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أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولى عهد دبى، أن حكومته أصبحت أول حكومة لاورقية فى العالم، وأن ذلك تم حسب برنامج عمل استغرق أربع سنوات على خمس مراحل!

على حد تعبير ولى العهد، فإن هذه الخطوة ستوفر على الحكومة ٣٣٦ مليون ورقة، و١٤ مليون ساعة عمل، ومليارًا و٣٠٠ مليون درهم.. والمعنى أن كل متعامل مع حكومة دبى لن يحتاج لقضاء مصالحه بعد اليوم إلى ورق يتداوله بينه وبين حكومة الشيخ محمد بن راشد!

والطريف أن هذا الإعلان من جانب الحكومة لن يمنع المتعامل معها من طباعة أوراق معاملاته إذا أحب، وسوف يكون ذلك من قبيل إتاحة كل الخيارات أمام المتعاملين، حتى ولو كانت التعاملات اللاورقية قد صارت هى خيار الحكومة المعلن!

وكان الشيخ سيف بن زايد، وزير الداخلية الإماراتى، قد أعلن، قبل عامين، فى واحد من مؤتمرات القمة الحكومية التى تنعقد فى دبى سنويًا، أن آخر برميل بترول يخرج من آبار النفط الإماراتية سيكون بعد خمسين سنة، وأن الإمارات تهيئ نفسها لذلك وتستعد له ببدائل متنوعة!.. فكأنهم قد تهيأوا لعصر اللاورق قبل مجيئه بأربع سنوات، بمثل ما يتهيأون لعصر ما بعد النفط قبل أن يأتى بنصف القرن!

ولا تعرف ما إحساس المواطن وهو يدخل عصر اللاورق، سواء على مستوانا هنا فى العاصمة الإدارية فى مرحلة مقبلة، أو على مستوى دبى فى هذه الخطوة المحسوبة من جانبها!.. فلقد عشنا التعاملات الورقية باعتبارها جزءًا من ثقافة نتوارثها، قبل أن تكون ملمحًا من ملامح تعاملات يومية نتداولها فيما بيننا.. وهذا هو البُعد المهم فى الموضوع!

أذكر أنى كنت قد نشرت كتابًا فى دار نشر حكومية، قبل سنوات، وعندما توجهت إليها لصرف مستحقاتى كمؤلف لديها، فإننى احتجت إلى توقيعات ١٦ موظفًا كانت الأوراق تدور فيما بينهم وأنا أدور وراءها.. وأذكر أنى بدأت يومها أُحصى عدد الموظفين المُوقِّعين بينى وبين نفسى بعد أن زاد عددهم على الأربعة.. فوصل العدد إلى ما وصل إليه!

وبالطبع استهلك ذلك يومًا على بعضه من أيام العمل، فضلًا عن الجهد من جانبى ومن جانب كل موظف مررت عليه لإنهاء الأوراق.. وحين تضع هذه اللقطة إلى جوار اللقطة التى أعلنت حكومة دبى فيها بدء عصر اللاورق فى تعاملات المواطن أو حتى الوافد معها، فهذا سيكشف لك إلى أى مدى يذهب عصر الذكاء الاصطناعى بالناس!