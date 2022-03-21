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في ظل الصراع الروسي - الأميركي بالأحداث الأخيرة برز تساؤل يطرحه العامة: هل كان العالم يعاني من الهيمنة الأميركية؟ وهل العالم أصلاً يعاني من هيمنة القطب الواحد؟ أعتقد أن هذا مبالغ فيه لكن سياسة بايدن مؤخراً صنعت تخوفا وعدم ثقة من الولايات المتحدة، خصوصاً الانسحاب المفاجئ من أفغانستان والأحداث الحالية تجاه أوكرانيا.

ولكن من يعود للتاريخ يجد أن الدول التي عقدت شراكة مع الولايات المتحدة أصبحت من أكبر الاقتصاديات مثل: ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، وفي السبعينات من دول شرق آسيا مثل: تايوان وكوريا الجنوبية. أما الحلفاء الذين فشل برنامجهم التنموي برغم شراكتهم مع الولايات المتحدة فغالباً ما كان السبب يعود لطبيعة أنظمتهم السياسية مثل: إيران الشاه، ذلك النظام الذي كان يعترف أبناؤه بتشوهات كثيرة فيه مثل الفساد (ذكر ذلك فريدون هويدا في كتابه سقوط الشاه) واهتمام الشاه ببناء قوة عسكرية أكثر من تنموية ليكون (شرطي الخليج).

كانت الولايات المتحدة سوقا ضخمة لكل من شاء الشراكة والتعاون التجاري معها حتى مع دول مختلفة أيدولوجياً مثل الصين التي بلغ تصديرها للولايات المتحدة حوالي 380 مليار دولار قبل الحرب التجارية الأخيرة بينهما، وكانت الولايات المتحدة البنك العالمي الذي يتدخل في الأزمات ويستخدم التحفيز الكمي النقدي لإنقاذ اقتصادها والعالم ولكن في المقابل، هذا الكيان العملاق أخذت مؤسسته السياسية تشهد تغيرا غريبا وملحوظا.

كان أكبر هذه المؤشرات هو فوز ترمب بالانتخابات عام 2016، فبالرغم من كل النقد والعيوب الموجهة ضده، فضله الناخبون على شقيق بوش الابن حاكم فلوريدا على مستوى الحزب كما فضله على هيلاري كلينتون على مستوى الرئاسة. هذا التفضيل يشي بأن الأميركيين من الممكن أنهم قد شعروا بأن ما يعيشونه هو تكرار بين آل بوش وآل كلينتون. ومع جائحة كورونا غير العادية فاز عليه رجل يفوق متوسط العمر في الولايات المتحدة بحوالي 40 عاماً! كل هذا يوضح المحدودية في خيارات الناخب الأميركي الذي لا يزال يحلم ببيل كلنتون أو رونالد ريغان آخر يُعيد له أزمنة النهضة والنمو ولا يجد الناخب خيارا إلا في اجترار الأسماء التي تذكر بتلك الأسماء والإدارات السابقة الناجحة.

ومع الإدارة الحالية انفجرت أزمة أوكرانيا في توقيت سيئ، فالعالم حتى الآن لم يتجاوز بعد آثار الوباء ولا تزال الصين تشهد إغلاقات حتى الآن والعالم يواجه تضخم نقص المعروض من السلع وسلال الإمداد مشكلة منذ أشهر، لم يكن تمديد نفوذ حلف النيتو عاجلا أو ضروريا خصوصا الآن والعالم بأمس الحاجة للتقارب وليس الخلاف، ومع العقوبات مع روسيا يقدر البنك الدولي أن تتأثر 40 دولة بسبب نقص سلة الغذاء، وأن يشهد العالم تباطؤاً بسبب أسعار الطاقة والمعادن، وفي المقابل تحاول الإدارة الحالية حل المشكلة برفع العقوبات مع أسوأ نظام في العالم وهو إيران.

تبقى الولايات المتحدة في نظري لها فضل على الاستقرار والنمو العالمي منذ تدخلها العسكري في الحرب العالمية، وما بعد ذلك من نمو ونهضة لتكريس المفاهيم الرأسمالية حول العالم، وكما أن الرأسمالية تؤمن بأن السوق تصحح نفسها، فالسياسة لا بد أن تصحح مسارها لتبقى أميركا هي الرائدة كما كانت بخلاف الإدارة الحالية.