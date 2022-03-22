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يستتر خلف حجب من المجاز والتأويل، يغيب في هالات من القداسة والهيبة، يحرق بناره من يقترب منه ليتطهر كل من يلمسه بتلك النار العظيمة وليرى ما لا نراه ولينبئ عما كان وليستشرف الآتي فيغدو الكاهن والعراف حملة النار المقدسة ولنوصمهم بأنهم سارقو النار!

هكذا هو الشعر يختزن اللغة في إشارات ورموز تختبئ خلف علاقات وثنائيات متماسكة في بناء مجازي تتعدد تأويلاته التي تنبض بدهشة اللحظة، تلك اللحظة التي لا يمكن القبض عليها، فتمنح القصيدة هويتها وتعطيها حريتها المطلقة في الخلاص من المعنى المقيد ومن سلطة سدنة النقد!

لم يقبض أحد على معنى تلك اللغة القادمة من السماء «الشعر»، فاحتار الفلاسفة والشعراء أنفسهم في تعريفه، فقيدوه تارة بالأخلاق والفضيلة كما فعلت جناية أفلاطون فأخرجهم من جمهوريته الفاضلة! ثم عرج بهم أرسطو على الطبيعة ومحاكاتها في علم تجريبي أفقد الشعر روحه المتمردة فقطعه إلى أقسام فأعلى منه نوع ووضع غيره فهرب الشعر منه!

لتستمر تلك الرحلة المقدسة في حضور وغياب اللحظة الإبداعية التي عاشها أنصاف الأنبياء الشعراء، كما تسميهم بعض الحضارات، ليقفوا عاجزين عن توصيف تلك اللحظة التي تحضر فيها القصيدة، فهناك من رآها على سبورة سوداء مكتوبة ببياض ناصع في حلمه! وهناك من استطاع القبض على جمرها فهي شهد على حد موس! حتى بات استحضار تلك اللحظة ممارسة طقوسية للقبض على تلك اللحظة الشعرية. فالشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري كان يغني المقامات العراقية القديمة قبل كتابة أية قصيدة له، في حين يحكى أن المتنبي كان يصمم قصيدته على إيقاع خطواته، وكان أبو تمام يكتب في غرفة حارة بعد أن يرش أرضها بالماء، لنصل إلى نزار قباني الذي كان يسرف في التأنق قبل الكتابة ويستخدم العطر، ويستلقي على الأرض وأمامه عدد كبير من الأوراق الملونة قبل أن يشرع في كتابة روائعه.

التباين في تعريف الشعر والغرائبية في استحضاره وكتابته واللغة المخاتلة الزئبقية التي تنتج من تلك العوالم والتي لا يمكن التكهن بالمعنى الذي تحمله وكل ما نستطيعه تأويلات! لتظهر تلك اللحظة الفاتنة مجسدة في الرغبة الجامحة لدى الشعراء بصناعة الخلود، ذلك الحلم الذي حاول تحقيقه جلجامش منذ زمن فركض خلف الشمس، بينما بقي الشعراء بعده يحاولون من خلال محاولات نقش القصيدة! فهل استطاع الشعراء تحقيق حلمهم الأجمل بالخلود؟!