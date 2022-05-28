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احتفت هيئة حقوق الإنسان الثلاثاء الماضي باليوم العالمي للتنوع الثقافي بما يليق بثقافة المملكة وتنوعها؛ لكون الثقافة أفلحت لتكون سفيرة للعالم عرّفت بتراث المملكة وثقافتها، وهي الأمور التي تعد قناة للحوار مع الآخر المتعطش لسبر أغوار مجتمع عظيم كالمملكة، متنوع التضاريس واللهجات، ممتد على مساحة الجزيرة بين بحر وبرّ وجبل وغابات وصحراء شاسعة تركت ملامحها في هذا المجتمع الكريم، الذي تعلم من قسوتها أن يكون كريما على ضيوفه وأولئك الناجين من مفازتها.

الندوتان اللتان حاضر فيهما أهل الثقافة والاختصاص اللاتي والذين تنوع طرحهم حسب اختصاصهم ودراستهم في عناوين ثرية وصفت التنوع الثقافي ودوره اليوم في المحافظة على وجود المجتمع الإنساني واستمراره والذي كرسته المملكة في رؤيتها فلفت الانتباه لجهودها وثقافتها.

صاموئيل هنتنجتون الذي سقطت نبوءته التي تقول بصدام أو صراع الحضارات فتسارعت المجتمعات اليوم لمدّ جسور الثقافة والتعريف بتراثها المتنوع وتجلى ذلك في إيمان المجتمع السعودي بأهمية التنوع الثقافي وإبرازه بمظاهر متعددة، تجلت بأصغر التفاصيل وبالمناسبات الوطنية التي احتفى المواطن السعودي بثقافة وتراث منطقته ولباسها وفنونها وفلكلورها تحت مظلة وطنية شاملة.

التنوع الثقافي هو تراث إنساني مشترك يسعى البشر لإظهاره والتسابق في تسجيله وتوثيقه عالميا ولنا في أمير الرؤية ولي العهد محمد بن سلمان القدوة الذي في كل التفاتة له فيها رسالة موجهة للعالم وقدوة لشباب الذين عشقوه وتبعوه، وقد شبّههم بجبل طويق مشيرا لشجاعتهم وصبرهم وقوّتهم.

ندوة هيئة حقوق الإنسان أنعشت روحي المحلقة أبدا في فلك الثقافة وأهميتها كهويّة وطنية والتي لمست بنفسي أصداءها في عيون الآخر الذي تابع مسيرتي الاعلامية وسفارتي الوطنية (فيما أكتب وأقول وأعمل).

في التنوّع الثقافي تعزيز لحقوق الإنسان والتي أتى المحاضرون بتطبيقات من الواقع الاجتماعي الذي حقق المساواة بين الجنسين فكان دافعا لعطاء كل أفراد المجتمع الذي يعتز بعصر الرؤية وحصوله على حقوقه على أتم وجه، وقد طالبت ممثل وزارة الثقافة في الندوة الأستاذ نايف آل نمره بإطلاق الوزارة لقناة ثقافية ذات محتوى برامجها مترجمة للغات متعددة لتحظى القناة بحضور ثقافي واسع ومشاركة إعلاميين مثقفين أعين لمفهوم الإعلام الثقافي.

تحية للهيئة والمشاركين في ندواتها ورؤساء الجلسات الذين أثروا منصتها في طرحهم وتجارب مؤسساتهم وجهودهم الخاصة، والتي جعلت من الحضور شركاء في نقاش راق.