أفرزت الحرب السورية في سنواتها الأخيرة الكثير من حالات الطلاق الغيابي التي بدت تطفو على الساحة وبنسب مرعبة، وهذا غالباً ما يتمّ بغياب الزوج أو الزوجة، سواء أكان ذلك داخل البلد أو خارجه، وغالباً ما تنفضُّ العلاقة الزوجية لمجرد تلفّظ الزوج بلفظ الطلاق المكروه شرعاً، وهذه الظاهر أصبحت مع مرور الوقت مثالها مثال أي إجراء، أو حدث عادي جداً لم يَعُد يلتفت إليه أحد؛ لأنه صار مظهراً يومياً لأغلب الأسرة يصاحبها في يوم معاشها نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي، والظروف المعيشية القاسية، فضلاتً عن السفر الذي صار يلجأ إليه أغلب الناس، لمن استطاع إليه سبيلاً، وبصورة خاصة المتزوجين منهم على وجه التحقيق هرباً من واقع سيئ لأبسط الضوابط التي لا يمكن معها أن تؤسس لحياة مستقبلية، وحتى بالنسبة إلى الشباب الذي صار الأغلبية منهم يعزفون عن الزواج لعدم القدرة على تلبية متطلبات الحياة اليومية وما أكثرها في ظل الزوج الذي يُبيح لنفسه كل شيء، بينما الزوجة المسكينة ـ مكسورة الجناح ـ تظل يدها قاصرة عن فعل ما يُطلب منها، وهي بحاجة إلى سند لا شك تركن إليه من الواقع الأليم الذي يعيش ابن سوريا، والظروف القاسية التي لامست الأغلبية، وما زالت تشكل عنواناً كبيراً لحياته التي لم تَعُد تُطاق.

فالمرأة، الزوجة، صارت وبدون أي ذنب اقترفته خارج عشّ الزوجية بلا مأوى، وهذه معضلة كبيرة لا يمكن السكوت عنها، والأنكى من ذلك في حال وجود الأطفال، ولا يوجد من معيل يرعاهم ويساعدها على حملها الثقيل، فهذا ما يستوجب عليها تحمّل معاناتها في ظلّ غياب الزوج والدعم المادي كما هو الحال في الدول الأوروبية التي ترعى الزوجة المطلقة وأولادها، وتقدم لهم المعيشة الطيّبة بعيداً عن تسلط الزوج ونفسه الضيّق، وهذا ما يستوجب عليها تحمّل معاناة وجهد كبير فضلاً عن مواجهة المجتمع الذي لا يرحم، وطالما يقف لها بالمرصاد، ويسجل مخالفاتها وتجاوزها الإشارات الحمراء في كل تصرف تقوم به ويحسب عليها؛ لأنها أصبحت في عداد المطلقات، وهنا الطامّة الكبرى، وتتفاقم مشكلتها مع مرور الوقت، ولا تجد من يقف إلى جانبها يهتم بها، ويرعى معاناتها بالعمل على حلها، ناهيك بالنظرة الدونية إليها، ما يعني أنها ستلقى نظرات ازدراء ومحاربة من قبل الجميع، ومن أهلها أولاً بالرغم من معرفتهم الأسباب الحقيقية وراء ما جرى لها، والقذف بها خارج عشّ الزوجية، ودور الزوج الجاني الذي دفع بها إلى ترك بيتها وهروبها من يد تبطش بها مع كل صباح، بالإضافة إلى تعامله السيء وصراخه وكلماته النابية التي توجّه إليها بصورة يومية ما دفع بها إلى طلب الطلاق وتحملها معاناة الواقع الاقتصادي المنهار!

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وإذا ما وقفنا عند السبب المباشر للطلاق، فبالتأكيد إنّ الوضع الاقتصادي يأتي في المرحلة الأولى وغياب الوعي الثقافي لدى العائلة، ولا سيّما غياب الوعي الثقافي لدى الزوجين.. وهناك أسباب مهمّة جداً بات يعرفها ابن سوريا، وهي مشكلة النزوح، والهجرة الداخلية التي عانى منها، وهذا ما أسهم في زيادة حالات الطلاق، وتفاقمها يوماً بعد آخر، ناهيك ما تركته من آثار جانبية، تركت أثراً مباشراً على المجتمع، وعلى الزوجين بصورة خاصة، وهذا منه كثير.

وفي إحصائية صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء يؤكد أن ارتفاع معدلات الطلاق خلال السنوات الأخيرة باتت متقاربة مع حالات الزواج.

فالإحصائيات تشير إلى أنَّ كل 29 ألف حالة زواج يقابلها 11 ألف حالة طلاق.

وفي العودة إلى عقود الزواج في عام 2021 في سورية، فقد بلغت 237944 عقداً، بينما بلغ عدد حالات الطلاق خلال العام نفسه 41957 شهادة بنسبة حوالى 18 بالمئة من إجمالي واقعات المكتب المركزي للإحصاء الذي يتبع رئاسة مجلس الوزراء، وهو الجهة الرسمية والمسؤولية عن الإحصائية وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ومختلف الأنشطة العامة في سوريا.

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فالطلاق يظل أبغض الحلال، ومن مساوئه هدم المجتمع بأكمله، أضف إلى العادات والتقاليد التي أكثر ما تقف حائلاً أمام نجاح الأسرة واستقرارها، بل هو أكثر هادماً لها، إذ طالما يقع الظلم على المرأة والأطفال هم الضحية في ظل تمكّن الرجل من إخفاء ما يمكنه من مال ومحاولته إبعاد تلك الشبهة عنه بعدم قدرته على دفع التكاليف لأطفاله وطليقته من ضغط المجتمع، والعادات والتقاليد التي تقيّد حياة المرأة والأسرة بصورة عامة.

وهناك العديد من الظواهر الخطيرة الناتجة عن ازدياد حالات الطلاق، ومن أهمها أسباب عزوف الشباب عن الزواج المشاهدات اليومية التي يلحظونها، والقصص الغريبة التي لم تعد خافية على أحد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت مع مرور الوقت ساحة لنشر أمثال هذه القصص التي صارت تشكل عبئاً كبيراً على المجتمع من خلال العلاقات غير الصحية التي صار يُشاهد الأغلبية، ولم يعد هناك أي حاجز يقف أمام كل هذه الصور التي أساءت إلى مجتمعنا الذي يعاني الفقر والحاجة!