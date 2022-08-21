لم أكن أعرف شيئاً عن الرجل قبل هذه السلسلة، وهذا ليس تقصيري الوحيد في حق نفسي. منذ فترة توقفت عن القراءة في هذه المسائل عندما تكاثر عليها كتبة الشرطة العسكرية، وطلبة الانتفاع بثروات الموتى، والمصابون بوباء التفخيش: الظاهرة، والظاهرة كثيراً. كان الأستاذ محمد حسنين هيكل يقول، إياك أن تقرأ شتّاماً لأنه سوف يفسد ذوقك، وإياك أن ترد على شتّام، لأنه سوف يفسد سمعتك.

صاحب القلم الذهب حلمي النمنم، يضع الأشياء في نطاقها، لا تأويل ولا تقويل. عدل في تغطية المراحل الأخيرة من العهد الملكي بأكبر حد ممكن من الإنصاف. ودفاع عن صحافة الثورة، وإعجاب بهيكل ثم نقده ثم حقائقه الصغيرة والكبيرة، أو كما يقول: «كل الطرق تؤدي إلى هيكل».

سرد لا نهاية له من فصول المهنة ورجالها والدولة ورجالها. رجل في محراب الهدوء والضمير. ودائماً المهنية. ليست مهنية الصحافي وهشاشتها، بل مهنية المؤرخ ودقته والقَسم الذي أداه أمام نفسه. مدهش هذا المستوى من الشجاعة الأدبية في الصحافة العربية. كثيرون لن يسرهم ما فعل مصطفى أمين بالملكية من أجل استرضاء الثورة. لكن أحداً لا يستطيع النقاش. المؤرخ لا يصفّي حسابات مع أحد. ولا يروم إرضاء أحد. ولا تملق أحد. سوف ترى أن التاريخ عنده واحد. وأن الأهم من القلم الذهب الذي يكتب به هو المصباح الذي يستخدمه في الإضاءة على شهاداته وشهوده.

وهذا بيت القصيد: التزوير!

- وقد حدث لي أن نقلت مرة، وفي إطار محدد، مقطعاً عن رأي نجيب محفوظ في عبد الناصر. ولم ينتبه رئيس مفرزة الدرك المعين نفسه شاويشاً إلى الأهلة، ولا حتى إلى اسم نجيب محفوظ، فأخصني بكل ما عرف عنه من أدب ولماحة ونفسية عالية. خطر لي يومها أن الحل هو في الامتناع عن قراءة تقارير الدرك حتى من العناوين. لكنني عدت فاكتشفت المهنة بقلم حلمي النمنم. الكبار إضاءات.