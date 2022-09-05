سيد الرواية العربية تميزت أعماله بالجرأة، وبعضها كانت تتردد بسبب جرأتها، بعض دور الصحف في نشرها، أو تدخل في صراع مباشر مع الدولة، مثلما حدث مع رواية «أولاد حارتنا»، التي أثارت غضب الأزهر، وأيضاً «ثرثرة فوق النيل»، التي دفعت الرجل الثاني في مصر خلال الستينيات، المشير عبد الحكيم عامر، إلى إصدار أمر باعتقاله، اعتبر أن الرواية تُعَرِّضْ به شخصياً، لولا تدخل الرئيس جمال عبد الناصر في اللحظات الأخيرة، لحمايته من بطش المشير.

الكثير من كتابات نجيب محفوظ قالت الكثير، الذي أثار مساحات من التأويل، إلا أنه كان يتدثر دائماً بسلاح الإبداع، الذي يمنحه القدرة أن يقول كل شيء، وفي الوقت نفسه لا تُمسك عليه أي شيء، فهو يضع درعاً واقياً، يبعده عن مرمى نيران السلطة.

مؤخراً، عثرت ابنته هدى والتي أطلق عليها أيضاً أديبنا الكبير اسم مطربته المفضلة (أم كلثوم)، قالت إنها وجدت في مكتبته مذكرات، أو بالأحرى يوميات بخط نجيب محفوظ، حيث كان يحرص على تدوينها، وذلك قبل محاولة الاعتداء عليه 14 أكتوبر (تشرين الأول) 1995.

قالت هدى إنها سوف تُقدم هذه المذكرات في كتاب بعنوان «أبي نجيب محفوظ»، ترد من خلاله على العديد مما وصفته بالافتراءات، التي نالت من نجيب محفوظ، وكانت صريحة جداً عندما أشارت إلى أنها سوف تنتقي منها ما تراه صالحاً للنشر، قطعاً هذه المذكرات كتبها أديبنا الكبير لنفسه وليست بالضرورة للتداول، كان فيها صريحاً ومباشراً، ومن المؤكد أنها تناولت العديد من الشخصيات والمواقف سلباً أو إيجاباً. إلا أن السؤال هل كان نجيب محفوظ سينشرها؟ وإذا كانت الإجابة هي نعم، فإن السؤال الثاني هل كان سينقحها أم لا؟ إجابتي أنه سيعيد صياغة بعضها، وقد يحجم عن نشر البعض الآخر، من يملك أن يتقمص روح نجيب محفوظ، معبراً عن قناعاته، هل هي فقط ابنته، أم عدد من الأدباء الذين اقتربوا منه ويعلمون بالضبط أين تتجه بوصلة أفكاره؟

نجيب محفوظ كان يميل بطبعه إلى عدم إثارة الزوابع، ولهذا مثلاً عندما منحه الرئيس الأسبق حسني مبارك «قلادة النيل»، التي من المفروض أنها مصنوعة من الذهب عيار 18. وذلك طبقاً للأوراق الرسمية، إلا أنها كانت في حقيقة الأمر مزيفة، وكما يطلقون عليها «ذهب قشرة»، تصنع من الفضة بينما فقط الغطاء من ذهب، اكتشفت ذلك زوجته السيدة عطية الله بعد أن تشككت، وذهبت بها إلى تاجر الذهب الذي تتعامل معه فأخبرها بالحقيقة، نجيب محفوظ آثر وقتها الصمت، بينما ابنته قبل نحو خمس سنوات فضحت المستور.

هناك مسافة بين ما كان يفعله الأب، وما يمكن أن تُقدم عليه ابنته، ومن المؤكد أنها في انتقائها لما يجوز نشره من المذكرات، سوف تُخضع الأمر لرؤيتها المطلقة.

هل نجيب محفوظ ملكاً خالصاً لابنته، أم أن الأمر يتجاوز هذه المرة وبالضرورة قوانين الميراث؟

الأستاذة هدى (أم كلثوم) ابنة أديبنا الكبير، اختلفت مع بعض الأدباء المقربين لنجيب محفوظ، واعتبرتهم متاجرين بأبيها، وتعطلت لغة الكلام بينها وبين عدد منهم، خاصة أن هناك من اتهمها منهم بالتزمت الديني.

المذكرات ليست قلادة ذهبية، قد نكتشف بعد كل هذه السنوات أنها مزيفة؟ أوراق أديبنا الكبير الشخصية، أهم وأبقى من ذلك بكثير، ولا يمكن أن يترك مصيرها فقط للابنة، إنه يا سادة تراث إنساني عالمي، ليس ملكاً لأحد حتى أقرب الناس إلى نجيب محفوظ.