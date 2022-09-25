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حققت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬قفزات‭ ‬كبيرة‭ ‬ونوعية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتعليمية‭ ‬والتكنولوجية،‭ ‬جاء‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬ريادتها‭ ‬إقليمياً‭ ‬وعالمياً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬وهو‭ ‬المجال‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬اليوم‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬الأنشطة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬ويستقطب‭ ‬استثمارات‭ ‬كبرى‭ ‬الشركات‭ ‬الدولية،‭ ‬ويشهد‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬التنافس‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الحكومي‭ ‬أو‭ ‬الخاص‭. ‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬تحظى‭ ‬بهذا‭ ‬المكانة‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الحيوي‭ ‬إلا‭ ‬بالدعم‭ ‬والتشجيع‭ ‬لهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الدولة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ما‭ ‬يملكه‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬التميز‭ ‬ورغبة‭ ‬في‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭.‬

ويعتبر‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬الداعم‭ ‬الأول‭ ‬والمساند‭ ‬الحقيقي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬الطلبة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬سموه‭ ‬لفئة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬‭#‬الإنسانية‭_‬العلمية‮»‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬مؤتمر‭ ‬‮«‬‭#‬تكنو‭_‬لا‭_‬إعاقة‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬سموه‭ ‬جاهداً‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الفئات‭ ‬ودعمهم‭.‬

وهنا‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬نتذكر‭ ‬مقولة‭ ‬سموه‭ ‬خلال‭ ‬تدشين‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للابتكار‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬‮«‬إن‭ ‬تدشيننا‭ ‬لمسابقتنا‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬إيماننا‭ ‬المطلق‭ ‬بأهمية‭ ‬دعم‭ ‬مخرجات‭ ‬التعليم‭ ‬لتواكب‭ ‬رؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬2030،‭ ‬بما‭ ‬يثري‭ ‬المجتمع‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬قدرات‭ ‬الطلبة‭ ‬البحرينيين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تهيئة‭ ‬الظروف‭ ‬الملائمة‭ ‬لهم‭ ‬لاكتسابهم‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬المفاهيم‭ ‬العلمية‭ ‬الجديدة‭ ‬والوسائل‭ ‬التعليمية‭ ‬الحديثة،‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تنمي‭ ‬مستوياتهم‭ ‬وتجعلهم‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬العطاء‭ ‬وتنمية‭ ‬القطاعات‭ ‬المجتمعية‭ ‬المختلفة‮»‬‭.‬

نستذكر‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬وكل‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬إقامة‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للابتكار‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬لنبتكر‭ ‬للمستقبل‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تنظمها‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬القادم،‭ ‬ضمن‭ ‬دعم‭ ‬سموه‭ ‬للشباب‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العلمي‭ ‬والتقني،‭ ‬إضافة‭ ‬لتوفير‭ ‬منصة‭ ‬للطلاب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬مشاريعهم‭ ‬وأفكارهم‭ ‬ودعمهم‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المختلفة‭ ‬وتطوير‭ ‬الحراك‭ ‬التعليمي‭ ‬باستخدام‭ ‬التكنولوجيا‭.‬

ولتعزيز‭ ‬هذه‭ ‬الدور‭ ‬المتميز‭ ‬للبحرين،‭ ‬أقامت‭ ‬المملكة‭ ‬وللمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬أكاديمية‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية،‭ ‬كخطوة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬متخصصين‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬يسهمون‭ ‬مستقبلاً‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وتوفير‭ ‬منصة‭ ‬لتعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬الابتكار‭ ‬والإبداع‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

واليوم‭ ‬أصبح‭ ‬مصطلح‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬الاهتمامات،‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬والأهلية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الأعمال‭ ‬والصناعة،‭ ‬إذ‭ ‬تعد‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ركيزة‭ ‬محورية‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الذي‭ ‬يحدث‭ ‬اليوم،‭ ‬حيث‭ ‬تضع‭ ‬المنظمات‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬يسمح‭ ‬لها‭ ‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬الكم‭ ‬المتزايد‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬توليدها‭ ‬وجمعها‭.‬

مسابقة‭ ‬‮«‬لنبتكر‭ ‬للمستقبل‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬برعاية‭ ‬ودعم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬تأتي‭ ‬تأكيداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬غنية‭ ‬بالشباب‭ ‬المبدعين‭ ‬وذوي‭ ‬القدرات‭ ‬والإمكانيات‭ ‬العالية‭ ‬والمحبين‭ ‬للابتكار‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬تفيد‭ ‬وتطور‭ ‬المجتمع‭.‬

وها‭ ‬هي‭ ‬المسابقة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬والتي‭ ‬ستنطلق‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬وبرعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد،‭ ‬وهذا‭ ‬تأكيد‭ ‬جديد‭ ‬وإيمان‭ ‬مطلق‭ ‬بقدرات‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬والتميز،‭ ‬وتواصل‭ ‬للنجاحات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المسابقة‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬تفاعلاً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬طلبة‭ ‬وطالبات‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات،‭ ‬قُدم‭ ‬خلالها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الابتكارات‭ ‬العلمية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬لاقت‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬من‭ ‬أصداء‭ ‬واسعة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الخليجي‭ ‬والعربي‭ ‬والدولي‭.‬

كما‭ ‬نشكر‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬تكريم‭ ‬16‭ ‬مديرًا‭ ‬تنفيذيًا‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬والعامة،‭ ‬الداعمين‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ (‬THE‭ ‬WORLD‭ ‬CIO‭ ‬200‭ ‬SUMMIT‭) ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تحت‭ ‬رعايته‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬الاستعداد‭ ‬لإقامة‭ ‬مؤتمر‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬بدعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬سموه‭ ‬للابتكار‭ ‬التكنولوجي‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭.‬