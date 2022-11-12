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لم تعد معارض الكتب تعرض الكتب فقط بل أصبحت تقدم فعاليات ثقافية متنوعة وأصبحت جاذبة للفئات العمرية المختلفة. هذا ما أصبح عليه كثير من المعارض ومنها معرض الرياض الدولي للكتاب، وما لاحظته في معرض الشارقة الدولي الذي أزوره هذه الأيام ووجدته كبيرا في مبناه عميقا في محتواه متنوعا في فعالياته الثقافية التي تستهدف الصغار والكبار.

من الإنجازات العلمية التي اطلعت عليها في معرض الشارقة إصدار المعجم التاريخي للغة العربية وهو المعجم الأول من نوعه في تاريخ العرب يؤرخ لـ17 قرنا من لغة القرآن الكريم. صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة والرئيس التنفيذي الأعلى لمشروع المعجم التاريخي للغة العربية، قال في مقدمة المعجم: هنيئا للعرب بهذا الإنجاز العظيم وهنيئا للناطقين بالضاد في كل مكان بالمعجم التاريخي الذي يؤرخ للغة العربية الضاربة في أعماق التاريخ، اليوم بعد جهود بذلها المخلصون من أبناء العربية من العلماء والباحثين والأكاديميين في المجامع اللغوية تحت راية اتحاد المجامع، ها نحن نشهد باكورة العمل وميلاد المعجم العملاق الذي سيفتح أبوابا للباحثين وطلاب العلم الذين يبحثون وينقبون عن تاريخ الألفاظ والكلمات.

من الأشياء الجميلة في معرض الشارقة مبادرة رعاية المواهب الطلابية في مجال التأليف والكتابة، وقد أطلق الأرشيف الوطني بالتعاون مع وزارة التعليم مبادرة (كتاب الخمسين) في الأوساط المدرسية لاكتشاف 50 كاتبا موهوبا. أبدع الطلاب في كتاباتهم فقرر الأرشيف الوطني إصدار كتاب يجمع هذه المشاركات الطلابية التي تستشرف المستقبل بالتزامن مع عام الخمسين.

في معرض الشارقة يلاحظ زيارات الطلاب اليومية للمعرض بأعداد كبيرة وتوفر فعاليات متنوعة لكل الأعمار تضم اللقاءات الثقافية، والفنون، وورش العمل، والمسرح، وتنمية مهارات الأطفال، والمحاضرات الثقافية والتقنية وغيرها، كل ذلك مع وجود عدد كبير من دور النشر من دول مختلفة وتخصصات شاملة وكأن قاعات المعرض تتحول إلى ساحة تنافس ثقافي جميل بناء لكنها مجتمعة منظومة تستهدف التنمية الإنسانية.

معارض الكتب أصبحت للجميع وليس للنخب فقط ويلاحظ على كثير من المعارض بشكل عام في هذا الزمن كثرة إصدار الروايات وكتب تطوير الذات وكثرة الإقبال عليها. طبعا القارئ حر في اختياراته وقد يكون هذا التوجه مؤشرا على موضوع يستحق الدراسة.

هل يمكن القول: قل لي ماذا تقرأ أقول لك من أنت.؟ وهل يمكن الرد: ليس بالضرورة أن تقول لي من أنا.