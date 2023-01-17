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في موازاة مهرجان الشعر العربي في الشارقة لا ننسى الإشارة إلى الحراك المسرحي العربي في المغرب، حيث يواصل مهرجان المسرح العربي في دورته الثالثة عشرة، عروضه وفعالياته الفكرية والثقافية في الدار البيضاء، بتنظيم من الهيئة العربية للمسرح، ووزارة الثقافة والشباب والتواصل في المغرب، ومن أكثر المفاصل المؤثرة في هذا المهرجان، رسالة اليوم العربي للمسرح، وقد كتبها وألقاها د. جواد الأسدي.

معروف عن مخرج «مقهى بوحمدة»، ثقافته المسرحية العربية والعالمية، وإلى جانب ذلك لغته الشعرية الوازنة بين جماليات المسرح وبين حقائقه الفنية والمهنية، ومن هنا قرأنا كلمة الأسدي في الدار البيضاء، كما لو كنا نقرأ قصيدة مشحونة بالتوتر والصور والبلاغيات المسرحية العائدة مباشرة إلى واقع المسرح العربي، وصورته الراهنة.

جاء في رسالة الأسدي: «صباح الخير على الممثل، روح المسرح وسرّ أسراره، وهو يعيد كتابة صوته وجسده بكثافة تعبيرية وإشارية مبتكرة، بعيداً عن متحف السوق ومجانية التمثيل السوقي»، وهنا ليس جديداً القول إن الأسدي الذي قدّم أول عرض له في عام 1972 «وهو عرض تخرّج إن لم تخني ذاكرتي».. يدرّب الممثل، وبخاصة في البروفة المسرحية، على إطلاق كل طاقة بدنية في جسده ليصبح الممثل هو فعلاً حقيقة مسرحية على الخشبة، متماهياً مع النص والإخراج وسينوغرافيا العرض، وموسيقاه، وإضاءته.

في الدار البيضاء اليوم مسرح عربي حر ومتجدد، يعيد الاعتبار إلى الثقافة البصرية والحركية في هذا الفن الذي يعود في جذوره التاريخية إلى الشعر، وإلى بلاغة النص، وروحه الإبداعية الخلاقة.



تتنافس في المهرجان عروض إبداعية مثقفة على جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وتسعى الجائزة في معناها الثقافي، إلى تكريم التجارب المسرحية التي تضيف إلى ثقافة المسرح العربي رصيداً جديداً من المعرفة والفكر والإبداع الذي يعوّل عليه رجال المسرح في الوطن العربي، نحو ثقافة تراكمية مسرحية تبدأ من مسرح الطفل، وتنتهي إلى مسرح الخبرة والاحتراف.



لا تقف وقائع مهرجان المسرح العربي في الدار البيضاء عند العروض والتنافس، وهما مهمان في تاريخ وذاكرة المهرجان؛ بل يشكل هذا الحدث العربي المسرحي منصة موحدة للقضايا الفكرية والثقافية والنقدية ذات الصلة بالمسرح العربي، والمسرح المغربي بشكل خاص.