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شريحة من الناس يتفاجؤون حين يرون على أرض الواقع إنجازاً لإنسان يعيش في محيطهم، ويعزون ذلك إلى الحظ الذي يغير تفاصيل الحياة. هذا لست مفاجأة وليس حظا إنه استحقاق لم يأت من فراغ بل من جهد ومثابرة وسهر وأمل وقبل هذا كله التوكل على الله.

من الطبيعي إن التأمل يرفع من قدرات الإنسان، وما يراه الآخرون إلا ما اظهره وما أبطنه فهو تحت جبل الثلج الذي في داخلي الا يعلمون إنّ لعلاقة بين جبل الثلج والإنسان علاقة تشابهية، علاقة لا نرى منها إلا ما نراه من تصرفات وما نراه يطفو على سطح البحر من جبل الثلج. في داخل كل إنسان جبل ثلج، من الاسرار والمشاعر لا ترى النور ولا يبوح بها للآخرين. لا نقلل من الأسرار الدفينة فهي الصادقة لكنه لا يستطيع أن يبوح بها. ترى لماذا جبل الثلج في عرض البحر لا يذوب؟ السبب الرئيس لأن مساحته السطحية تكون كبيرة.. قانون الكثافة = الوزن/ الحجم.. فكلما زاد الحجم تقل الكثافة وما نراه على سطح البحر يمثل 30 % من حجم جبل الثلج و70 % من حجمه في أعماق البحر قدرة إلهية ومن أسرار الطبيعة التي لا يعلمها إلا الله. (الفكرة في أني فائق الذكاء، بل كل ما في الأمر أني أقضي وقتاً أطول في حل المشاكل) ألبرت اينشتاين

هذا ليس مفاجأة. أراه أكثر نضجاً ولديه شخصية متميزة هذا هو رائي الانسان المنصف الذي يدرك أن قضاء الحوائج بالكتمان (استعينوا على قضاء حوائِجكم بالكتمان) هل هذا القول حديث أم لا هناك اختلاف بين العلماء لكنه يميل إلى قول أحد الخلفاء. الانسان المدرك الذي لا يحيط نفسه بهالة من الاعجاب والكبر هو الانسان الذي يحقق أحلامه وطموحاته بالكتمان. (ليست حقيقة الإنسان بما يظهره لك، بل بما لا يستطيع أن يظهره لك، لذلك إذا أردت أن تعرفه فلا تصغ إلى ما يقوله بل إلى ما لا يقوله) «جبران خليل جبران».

أستغرب ويستغرب معي الكثير من ينتظر مفاجآت أن تأتي فلا تأتي وهل السماء تمطر نقود أم السماء الزرقاء تهطل مطرًا. يخطئ الكثير من الناس الذين يتفاجؤون بمرضهم في راء الشخصي هذه ليست مفاجأة هذا إهمال لكل المؤشرات التي كانت تحدث في جسمك وتهملها. مفاجآت غير حقيقية تحدث في شوارعنا والطرق السريعة عند قيادة السيارة هذه ليست مفاجأة هذا انتحار وفوضي وعدم إدراك.

المفاجأة لا تحدث للإنسان مع نفسه لكنها قد تحدث من الآخرين الذين يحيطون بك حين يفاجئونك بشيء تحبه أو تتمني أن تحصل عليه. نظرة المفاجأة تختلف من إنسان إلى آخر لكن الأكيد برأي لا تحدث إلا عند الآخرين الذين لا يعرفون جبلك الذي تحت البحر اما عند نفسك فهو استحقاق لم يحدث من فراغ.