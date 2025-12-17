حتى الآن يروّج البعض مقولاتٍ عن نهاية الإرهاب؛ يقولون إن الأصولية في حالة أفول وهذا قولٌ فظيع تنكره الوقائع والأحداث المتتابعة.

لقد أثبتت واقعة سيدني الدموية أن الإرهاب متجذّر وفعّال ولم يكن مفاجئاً أن يستهدف تنظيم «داعش» دولةً مسالمة واعتيادية مثل أستراليا وبخاصةٍ في موقعٍ احتفاليّ ديني.

صحيحٌ أن أستراليا جرّمت «الحرس الثوري» ودخلت جزئياً في تحييد الإرهاب، بيد أنها لم تكن رأس حربةٍ قويّة على غرار أميركا أو الدول الإقليمية التي أخذت على عاتقها تجريم وسحق الإرهاب.

لطالما بقيت بعض الدول مترددةً بشأن الإرهاب وتوصيفه. بعضهم يحيّد «الإخوان المسلمين» الذين هم أساس تكوّن كل هذه المنظمات الإرهابية. بل إن بعض الدول اعتبرت «الإخوان» جماعة مدنيّة تطالب بالحقوق والعدل!

إن هذه الأزمات الإرهابية والعمليات المجرمة مردّها النظريّ كله إلى بيئة وماكينة «الإخوان» المسلمين النظرية.

إن هجوم «سيدني» يعبّر عن تحدٍّ شديد من الإرهابيين وخلاصته في نقطتين اثنتين؛ الأولى: أنهم يتّجهون للمناطق الرخوة والآمنة بغية إيصال رسائلهم السياسية عبر التنفيذ الإرهابي بغية إثبات صلابة وجودهم في كل مكان، وآية ذلك أن الهجوم الذي تحقق به السلطات الأسترالية الآن ليس عابراً وإنما ربما يشكّل سلسلةً قد تتكرر في أماكن عدة ليس لها علاقة بمكافحة الإرهاب ولا مطاردة الإرهابيين وذلك نكايةً بالدول التي تحاربهم وتسحقهم. الثانية: أنهم يريدون تعميم الفوضى، فهم حينما يكونون فوضويين في إداراتهم السياسية، إنما يريدون ترسيخ هذا النموذج على بقية المسلمين والعالم، وما كان الهجوم الهمجي اعتباطياً، وإنما له أساسه النظري الإرهابي الذي قلتُ إن جذره الفكر الإخواني المتأصّل والمؤصّل للجماعات الإرهابية في العالم؛ لقد تربّى أسامة بن لادن والظواهري وحسن الترابي وأبو بكر البغدادي على النظريّة السياسية الإخوانية.

لطالما سعى الإرهابيون إلى تبويب وجودهم في المجال العام عبر استخدام مفهوم «الدولة» أو حتى العولمة؛ بل إن بعض المحللين اعتبروا الجماعات حالة اعتيادية أتت ضمن فضاء العولمة الذي ساد في الثلث الأخير من القرن العشرين، وبخاصةٍ من المفسّرين اليساريين لحالة الإسلام السياسي.

إن التفسير العولمي لموضوع الإرهاب كان مغرياً للإسلاميين وللإرهابيين بوصفه اختراقاً معرفياً لتبرئة ساحتهم من الإدانة والمسؤولية، ولتحميل الغرب والإمبراطورية الأميركية عبء نشوء «القاعدة» بوصفها جريرة أفغانستان، و«حماس» لكونها نتيجة تعثّر موضوع فلسطين، و«حزب الله» لأنها حركة مقاومة تقوم بحماية المدنيين من بغي إسرائيل.

في مقالةٍ للأستاذ مشاري الذايدي عنوانها: «تعايشوا مع الإرهاب» نُشرت بهذه الجريدة كتب مقولاتٍ مهمةً خلاصتها الآتي: «مشكلة الإرهاب الديني أنه يستند، في الأساس، إلى خطاب مغلق نافٍ للآخر، خطاب واثق، مصمت، مجروح، غاضب، هائج، لن يقر له قرار حتى يهدم المعبد على من فيه. خطاب يعتقد أن الكمال مفقود، والمشروعية غائبة... لا يمكن القضاء على ولادة جندي إرهابي إلا بالقضاء على المناخ الثقافي والاجتماعي الذي يسهل عملية ولادته، ولا يمكن القضاء على هذا المناخ إلا بمواجهة قاسية مع علل الذات. ليس في هذا نكران للهوية، ولا هجاء لحضارتنا، بل دفاع عنها وعمن يسوقنا كلنا إلى انتحار جماعي كالحيتان المجنونة».

الخلاصة أن العمليات المنفّذة حديثاً وربما تنفّذ وبخاصةٍ أن العالم في مواسم مقبلة على الأعياد تنذر بخطرٍ محدق كما حدث في عمليّة إسطنبول الجهنمية؛ الفكرة أن القضاء الأمني المؤقت على الإرهاب ضروري وطبيعي، ولكن الأساس يكمن في التجريم القانوني الحاسم ضد هذه الجماعات كلها سنيةً أو شيعية.

إن هجوم «سيدني» يمثّل تهديداً كبيراً للعالم، وحلّه سهلٌ وواضح؛ أن يتم تجريم جذر هذه الجماعات الإرهابية وأعني به تنظيم «الإخوان المسلمين».