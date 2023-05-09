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أحيت الرياضُ ليلة الجمعة الماضية سهرة غنائية مبهرة تكريماً للفنان الملحن الكبير محمد الموجي. محمد الموجي من عباقرة الموسيقى العربية المحدثين، الذين كان لهم فضل نقل الموسيقى والغناء العربي إلى عصر يتواكب مع النقلة الثقافية والحضارية التي شهدها العالم العربي، منتصف خمسينيات القرن الماضي. فترة شهدت نقلة نوعية في الكلمة واللحن والموسيقى والأداء، تألق فيها مطربون كبار وكُتّابُ كلمةٍ مبدعون وملحنون عظام، لا نبالغ إذا ما قلنا إن إبداعاتهم ستكون ماثلة يُستمتع بعبقرية تميزها لألف سنة قادمة. تظل إبداعات هذا الجيل الشعرية والموسيقية والغنائية تُشَنِّفُ الآذان.. وتَلْمَسُ شِغَافَ القلوب، قبل أن تَهْتَزَ طرباً لها الرؤوس.

هذا التراث الثقافي والفني التليد كاد يندثر، في خضم الهجمة الشرسة لـ«الموسيقى» الصاخبة.. والأصوات النشاز.. والكلمات السوقية المبتذلة.. والطقوس الهستيرية لـ«مهرجانات» الصخب الجماهيري. لقد أعادت لنا الرياضُ في تلك الليلة ذكرى فنٍ أصيلٍ، باستعادةِ ألحان موسيقار عبقري فذ مِثْلَ محمد الموجي شدى بها فنانون عظام، من أمثال: أم كلثوم ونجاة الصغيرة وعبدالحليم حافظ وفايزة أحمد وطلال مداح، بكلمات شعراء كبار من أمثال: عبدالوهاب محمد وحسين السيد ونزار قباني والأمير عبدالله الفيصل والأمير بدر بن عبدالمحسن.

أبرز إبداعات تلك الليلة المبهرة لم تظهر في استخدام التقنيات الاستعراضية الحديثة، ومظاهر كرم الضيافة الحاتمي، والتنظيم المبهر للحفل فحسب... بل في البراعة الفنية في إظهار العبقرية الموسيقية لهذا الملحن الكبير، باستعادة بعض روائع ألحانه وإبراز عبقريته الموسيقية الفذة، بصورة مبهرة وخلابة، غنية بتفاصيل مقاطعها الموسيقية وفواصل مقاماتها الدقيقة، وكأن من يسمعها يطرب بها لأول مرة. لقد أبدعت الفرقة الموسيقية في إظهار هذا الثراء الموسيقي الغني، لواحد من أشهر الملحنين العرب، الذين برعوا في ترجمة الكلمة موسيقياً، بإبراز معانيها الفصيحة والعميقة، لربما بما لم تخطر ببال كُتّابِها.

كان للمهارة المهنية العالية والإمكانات التقنية المتقدمة المتوفرة للفرقة الموسيقية (١٣٠ عازفاً) دورٌ في إبراز الإرث الموسيقي الغزير للفنان محمد الموجي، إلا أن بعض من ظهر على المسرح لم يعط ألحان الموسيقار الكبير حقها، لا أداءً ولا عرفانا ولا تقديراً. البعض منهم أظهر اهتماماً نرجسياً بذاته.. وآخرون لم يكلفوا أنفسهم عناء مراجعة النص والتدرب على إتقان مخارج الألفاظ ونهايات القوافي والتنقل بين مقامات ومقاطع الفواصل الموسيقية.. ويظل البعض منهم يفتقرون لأبسط قواعد الأداء الغنائي الطروب. هذا بالإضافة إلى بعض الحركات الاستعراضية والإيماءات الجسدية التي لا تتسق مع وقار الفن ولا هيبة المناسبة، ولا رفعة مقام وقامة صاحب الاحتفالية.

فكرة تكريم فنانين عرب بالرياض، بعد أن كادت ذكراهم، وليس بالضرورة إرثهم، تُنسى إن لم تندثر في موطنهم، إنما هو تكريم، في حد ذاته، للفن الأصيل ورسالته الإنسانية الخالدة، بنسخته العربية المتميزة ثقافياً وتاريخياً وإنسانياً. إلا أنه يبقى إشارة واضحة لاستدارة محور فلك السياسة، في النظام العربي، من نقطة إلى نقطة ومن بقعة إلى أخرى في رقعة الوطن العربي بمعالمها التضاريسية الحادة.. وبعمق ثراء تنوعها الثقافي وألوان طيفها المتناسق جهوياً، ومواقف أنظمتها السياسية.. ولا ننسى شاعرية اللغة العربية بمفرداتها المتعددة الاشتقاق ومعانيها الغنية الفصاحة، وبوتقتها الثقافية الصاهرة لثقافة الشعوب العربية.

ظاهرة تعكس تحولات في مواقع ومكامن القوة المركزية في النظام العربي، بأشكالها المختلفة.. ومضامينها العميقة، وتحدياتها المعقدة. ظاهرة تعكس رؤية غير تقليدية تضطلع بها قيادة شابة واثقة وجريئة، في بيئة عُرفت بمحافظتها، لدرجة الجمود ومقاومة التغيير والعصرنة، بالذات في الثقافة... الفن، على وجه الخصوص.

التحدي هنا: تمكن الرياض من تجاوز مرحلة الإحياء لثقافة عربية ازدهرت لنصف قرن لمرحلة بعث ثقافة عربية معاصرة فتسطعُ نجومٌ جديدةٌ مبدعةٌ من سماء الرياض، تضيف لإرث عباقرة ما زال حضورهم طاغياً، من أمثال الموسيقار الكبير محمد الموجي. تحدٍ صعب، لكنه غير مستحيل. الأمرُ له أبعادٌ سياسيةٌ واستراتيجيةٌ وأمنيةٌ ممتدة.

حقبة الرياض السياسية والثقافية، الغنية بإمكانات القوة الناعمة المركزية، ببعدها القومي الواسع، نشهد إرهاصاتها تتفاعل بقوة وحماس هذه الأيام.

