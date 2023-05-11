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عام 2015، منح الرئيس الفرنسي، في حينه، فرانسوا هولاند البروفسور اللبناني الأصل جان مارك أيوبي وسام الشرف من رتبة فارس، والآن بعد ثماني سنوات، نال هذا الطبيب الذي اختاره زملاؤه، مؤخّرًا، عضوًا في "الأكاديمية الفرنسية للطب"، وسام الاستحقاق الفرنسي من رتبة ضابط، بإرادة استثنائية من الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.



لماذا هذا الإعجاب الفرنسي بجرّاح نسائي، لبناني الأصل، يشغل منصب رئيس قسم الأمومة والخصوبة في واحد من أهم مستشفيات فرنسا، "فوش"؟



ببساطة، لأنّ أيوبي ليس رجل علم فحسب، بل الرجل الذي لا يشبع من تحقيق الإنجازات، أيضًا.



في مجاله، وضع فرنسا في مرتبة متقدمة عالميًا ورائدة أوروبيًّا.



قبل أن ينال إعجاب القيادات السياسية الفرنسية، على اختلاف انتماءاتها، قبض على قلوب الفرنسيين الذين رفعوا رؤوسهم به، مرّات ومرّات، وأعاد البسمة إلى قلوب النساء اللواتي كنّ محرومات من الأمومة، فخصّب العاقرات، وزرع الأرحام في أحشاء افتقدتها.



في مكان ما، ومن دون دخول في غياهب التيولوجيا، لقد بدا البرفسور أيوبي، بالنسبة لمن كانوا محرومين من تأسيس عائلة، شريكًا في الخلق، فبدا لهم مثل ملاك أبيض يبشّر بمولود سبق أن حلمت بمثله رفقا، زوجة أبراهام، وأليصابات زوجة زكريا!



إعجاب فرنسا بطبيب ولد وعاش في الكورة الشماليّة، وأنجز علومه الثانوية في المدرسة الرسمية اللبنانية، ليس هبة بل واجب في دولة تتطلّع، حتى في أصعب أوقاتها، إلى أن تبقى رائدة في هذا العالم. وحدهم اللبنانيّون يرون في هذا التكريم المكرّر والمتراكم لطبيب عالم، فضيلة، لأنّهم ابتلوا بدولة لا تقيم اعتبارًا إلّا لأمراء… الحرب والفتنة والانقسام والاستغلال والعجز والشعارات.



وأيوبي على ريادته في مجاله، ليس "فريد عصره" بين اللبنانيين الذين قذفتهم ظروف وطنهم إلى المهاجر، بل هو حلقة في سلسلة تمتد على مختلف المستويات والمجالات، ولو قُيّض لدولتهم أن تستعين بهم، لكانت قادرة على اجتراح العجائب بدل أن تبقى عالقة في جحيم تلتهم ناره الحجر والشجر والبشر!



ولكن، وأنت تتابع وقائع توافد المدعوين إلى وزارة الدفاع الفرنسي حيث علّق وزيرها سيبستيان لوكورنو الوسام على صدر صديقه جان مارك أيوبي، تجد نفسك تسأل عمّا يمكن أن يفكّر به اللبنانيون، وهم يرون مستويات المرشحين المفروضين لرئاسة الجمهورية، والمتفق عليهم لرئاسة الحكومة، والمشتهين للوزارات، والمنصاعين لمجلس النواب، والمختارين للأوسمة!



لقد أجرى البروفسور أيوبي، في واحد من أبرز إنجازاته التي ضجّ بها الرأي العام الفرنسي، عمليات زرع ناجحة للرحم، وجعل المستحيل ممكنًا، فماذا يحتاج لبنان أكثر، في هذه المرحلة، من زرع رحم ينمو فيه جنين الأمل؟



خريطة الطريق إلى هذا الإنجاز اللبناني، وإن بدت نظريًا معقدة للغاية، إلّا أنّها لا تحتاج إلى عناء أعظم من عناء زراعة رحم في أحشاء امرأة.



هي فقط بحاجة إلى إرادة الإنجاز على يد الرجال الأكفاء الذين لن يكون لهم موقع ما دام هؤلاء الذين أسقطوا لبنان في الجحيم ما زالوا قادرين على إيهام أنفسهم والآخرين بأنّهم يحتكرون مفاتيح الفردوس!



إنّ الاحتفال بالبروفسور جان مارك أيوبي الذي احتضنته وزارة الدفاع الفرنسية، كان بالنسبة للحاضرين الفرنسيين والأوروبيين ساحة أمل بمزيد من التقدم في هذا التنافس العالمي على الريادة، وكان بالنسبة للحاضرين اللبنانيّين مساحة تأمّل بما أنجبه الرحم اللبناني من رجال، وبما اقترفه شياطين السياسة والسلاح بحق علمائه ومبدعيه!



بين من تابعوا حفل منح البروفسور أيوبي الوسام الثاني في أقل من ثماني سنوات، همس أحدهم في أذني وزير الدفاع الفرنسي: أبلغ الرئيس ماكرون تمنياتنا عليه أن يعتني بمن يدعم لرئاسة الجمهورية اللبنانية كما يعتني بمن يمنحهم الأوسمة!