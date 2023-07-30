بالنسبة للسياسيين هو داهية، وللعرب فهو يهودى متآمر يعمل لمصلحة إسرائيل، وللنخبة العالمية هو حاصل على جائزة نوبل للسلام، التى حصل عليها لإنهائه الحرب الفيتنامية، بينما كان هو يفضل أن يحصل عليها نتيجة جهوده فى وضع بذور السلام العربى الإسرائيلى؛ أما العامة فتراه رجلًا لا يكل عن الظهور بالحركة السياسية أو بالتأليف المستمر. ولكنه بالنسبة للأكاديميين من دارسى العلاقات الدولية هو أسطورة بحكم ما حصل عليه من جوائز، وما أنتجه من أدب نظريًّا وعمليًّا لم يستطع أحد بعده أن يلحقه، وهو الجامع بين الأكاديمية فى جامعة هارفارد وغيرها، والممارسة مستشارًا للأمن القومى ووزيرًا للخارجية الأمريكية. هو حالة من الممارسة الدائمة للسياسة وإنتاج المعرفة عنها، وفى عامه المائة أخرج كتابين، أحدهما عن الذكاء الصناعى، والآخر عن «القادة» الستة، الذين تركوا أثرًا عالميًّا خلال القرن الأخير، ومن بينهم كان المصرى أنور السادات.

ولم تمضِ أسابيع على احتفالات عيد ميلاده، وإذا به يعطى حديثًا لأحد تلاميذه المهمين، جراهام أليسون، عن واقع العلاقات بين الدول الكبرى فى العالم، الولايات المتحدة وروسيا والصين، ومن بعدها نجده فى بكين يجتمع مع القادة الصينيين، من أول وزير الدفاع حتى رئيس الدولة. مشهد كيسنجر الآن ليس كما كان عليه قبل نصف القرن أو أكثر قليلًا عندما تحول من «الأكاديمية» إلى السياسة العملية، وعندما خرج من مدرجات هارفارد إلى البيت الأبيض مستشارًا للأمن القومى فى إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون. وهنا وهو الأكاديمى أسفر عن قدرات فائقة فى التفاوض مع قيادات من نوعية بريجنيف، رئيس الاتحاد السوفيتى، وماوتسى تونج وشواين لاى، من القيادات الصينية، وشارل ديجول الفرنسى. ومن حيث الشكل فإنه يختلف كثيرًا عما كان عليه شابًّا وسيمًا ثبت أن لحنه فى اللغة الإنجليزية المتأثر بأصوله اليهودية والألمانية كان مصدر جاذبية فى عشق النساء؛ وما أصبح عليه الآن من سمنة مفرطة لا نعرف كيف يمكنه معها السفر والترحال.

الآن، فإن ظهوره المفاجئ فى الصين أثار تساؤلات عدة، حتى فى منطقتنا، عما إذا كان ذهابه نوعًا من القناة الخلفية مع أخذ مكانته فى الصين من قِبَل إدارة بايدن لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وبكين؛ فى الاعتبار، أو أنه وهو كيسنجر يريد معرفة حقيقة ما يجرى فى «المملكة الوسطى» (اللقب التاريخى للصين). مثل هذه الأمور يصعب فك ملابساتها، ولكن الثابت هو أن إدارة بايدن أمضت نصف ولايتها الأولى فى الإعلان عن الصين باعتبارها الخصم الذى تواجهه الولايات المتحدة فى السباق على مكانة الدولة العظمى فى العالم.

هى منافسة اقتصادية وعسكرية وتكنولوجية، وحتى سياسية، تسجل التناقض الشديد بين «الديمقراطية» و«السلطوية» فى السياسة الدولية. ولكن ذلك كله الآن على ضوء أمور تشمل الحرب الروسية الأوكرانية والموقف فى سوريا، وحتى «الاحتباس الحرارى»، فضلًا عن مواجهة الطيش فى الذكاء الاصطناعى، لا يمكن مواجهته إلا من خلال التعاون الأمريكى الصينى. أصبح التعبير الأمريكى الذائع هو «التنافس التعاونى»؛ وفيه فإن واشنطن أرسلت أربعة من كبار العاملين فى الإدارة: وزير الخارجية بلينكن، ووزيرة الخزانة يلين، ووزير الدفاع أوستين، وممثل الرئيس فى قضية المناخ كيرى. الحصيلة كانت تجاوبًا موضوعيًّا، ولكن الحديث كان فاترًا، لا دفء فيه، ولا حماس، وأحيانًا لا دبلوماسية.

كانت كل اللقاءات مع القيادات العليا الصينية، خاصة الرئيس «شى جين بينج» ووزير دفاعه، وشخصيات مهمة أخرى مؤجلة حتى يحين اللقاء مع كيسنجر، الذى لا نعرف عما إذا كان يحمل رسالة أمريكية أو لا، ولكنه هو فى ذاته كان ممثلًا للرسالة التى يريد الصينيون سماعها طوال الوقت، وتأتى من أصداء الزيارة التى قام بها المسؤول الأمريكى المهم إلى بكين. فيها استمعت الصين إلى الشعار أن هناك «صينًا واحدة»، التى تعنى أن تايوان جزء من الصين، وكان عليها وقتها أن تتخلى عن مقعدها الدائم فى مجلس الأمن إلى جمهورية الصين الشعبية. كانت لحظة من لحظات الصين المجيدة، وكانت ببساطة لأن الشخصية الأمريكية واقعية الفهم للعلاقات الدولية، كانت تعرف أن الإنكار الأمريكى للحقيقة الصينية كان حماقة تاريخية. وقتها قال كيسنجر إنه عندما دخل ماوتسى تونج إلى الحجرة بدا كما لو أن مركز الكون يتحرك إلى حيث يقف؛ والحقيقة أن حكمة كيسنجر وقتها كانت القدرة على وزن وقياس الأشخاص، وبعدها البحث عن مساحات للتوافق معهم، ثم المضى لإعادة تشكيل التوازنات الدولية. وكان ذلك ما تحقق تمامًا بعد عقدين انهار فيهما الاتحاد السوفيتى، الذى هو روسيا هذه المرة!.