احتفت أسبوعية «أخبار الأدب» المصرية، وفي إطار إحياء الذكرى الخمسين لوفاته، بالدكتور طه حسين، في ملفٍ حواه عددها الصادر مؤخراً، وشارك فيه نخبة من كتّاب مصر ومثقفيها تناولوا جوانب مختلفة من سيرة العميد الفكرية والأدبية والأكاديمية، واقفين عند محطات مهمة من حياته وعطائه، وعند كتب فاصلة في مسيرته، ومن بينها كتابه المثير للجدل «الشعر الجاهلي»، وكتابه المهم «مستقبل الثقافة في مصر»، وكذلك كتاب «الأيام»، وكتبه التي تناولت التاريخ الإسلامي.

وللمهتمين بسيرة طه حسين وأدبه والشغوفين بقراءة مؤلفاته، لن يكون مفاجئاً حين يجدون أن ملفاً مثل هذا يكشف جوانب غير معروفة كفاية في سيرته، رغم كثرة ما كتب عنه من مؤلفات ودراسات ومقالات، لا في مصر وحدها وإنما في مجمل البلدان العربية، مشرقاً ومغرباً، فالعميد بمقدار ما هو ابن مصر ونتاج بيئتها الاجتماعية والثقافية، فإنه ابن الثقافة العربية، لا بل والإسلامية، في محيطها الأوسع، فما طرحه من أسئلة وقدّمه من أجوبة يهمّ ثقافتنا عامة، ولو أخذنا الجزيرة العربية مثالاً، سيرى الباحث الجاد أنه لن يستطيع الوقوف على سمات تطوّر هذه المنطقة، من أوجهها المختلفة، بما فيها الوجه الثقافي، دون العودة إلى كتابات طه حسين عن تاريخ المنطقة، عشيّة وغداة ظهور الإسلام وانتشار رسالته لاحقاً خارج محيط الجزيرة العربية.



ولن يكون كافياً القول إن العميد هو ابن زمنه فقط، رغم صحّة ذلك، كون ما تناوله بالبحث وطرحه من قضايا يعكسان حاجات التطور الفكري والمجتمعي يومذاك، إذ يصحّ أيضاً القول إنه السابق لزمنه، فها هو فكره يعيش في ما كان يعدّ يومها مستقبلاً، وسيبقى يعيش في ما نراه نحن اليوم مستقبلاً، ليطرح أسئلة ثقافية وفكرية على قدر كبير من الأهمية، بعمق وبعيداً عن الفذلكة، بأسلوبه السهل الممتع.

من المقالات التي تلفتنا في ما حواه ملف «أخبار الأدب» ما كتبه الناقد السينمائي المعروف سمير فريد عن «طه حسين والسينما». مقال جدير بالوقوف عنده، كونه يسلط الضوء أولاً على أعمال العميد التي حُوّلت إلى أفلام، مثل «دعاء الكروان» الذي أخرجه هنري بركات عام 1959، وحُوّل كتابه «الوعد الحق» إلى فيلم «ظهور الإسلام» من إخراج إبراهيم عز الدين، إضافة إلى مسلسلات تلفزيونية مستوحاة من أعماله كمسلسلي «الأيام» و«أديب» من إخراج يحيى العلمي، كما يسلط المقال أيضاً الضوء على أعمال سينمائية وتلفزيونية استوحت حياة وسيرة العميد، بينها فيلم «قاهر الظلام» من إخراج عاطف سالم.

مهمة أيضاً إشارات سمير فريد إلى نظرة طه حسين نفسه إلى السينما ودورها، كما عبر عنها في عدد من مقالاته.