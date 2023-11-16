- في عالم يتسارع فيه التقدم التكنولوجي والعلمي بشكل سريع لا يصدق ولا يمكن استيعابه بشكل كامل ولا حتى رصده بشكل دقيق، ينبغي علينا التأمل في تأثيرات هذا التسارع على طبيعة الإنسان وتفاعله مع العالم من حوله مستقبلا، يا ترى هل ستحقق التكنولوجيا تطورًا لافتًا في القدرات البشرية أم أنها ستعيقها وتسيطر عليها ؟ وكيف ستتغير العلاقة بين الإنسان والآلة مستقبلًا؟

- شخصيا لدي تصور خاص انه بعد مرور مائة عام ومع التطور التكنولوجي الهائل ، ستكون الحياة اليومية مرتبطة بشكل وثيق بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية ويكون للروبوتات والذكاء الاصطناعي دورًا هامًا في تسهيل الحياة وتسييرها او ربما اختطافها ، مما يؤدي إلى تحولات في طريقة ادارة الشؤون العامة والخاصة وسوق العمل وأساليب التعلم والتواصل ونمط العيش ...!



- من الناحية البيئية ستشهد الحياة بعد مرور 100 عام تطورات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة المنهكة بفضل ممارسات انسان اليوم ، وستتقدم البشرية بشكل كبير في تطوير تكنولوجيا نظيفة وفعالة من حيث استخدام الطاقة والحد من الانبعاثات الضارة ، وسيعثر الانسان على حياة عاقلة غير مكتشفة في كواكب اخرى او مجرات مجاورة او ربما ببساطة في ابعاد اخرى لا تسعفنا مداركنا المحدودة حاليا على اكتشافها...!

- ومع تغيرات مفهوم العمل والتواصل والتكنولوجيا ستتغير الديموغرافيا وطرق العيش والتنقل والسفر ، وستشهد المجتمعات تحولات في هياكلها وانماط الحياة الاجتماعية والثقافية مما سينعكس على اسلوب العيش والعمران ونوعية القيم الاجتماعية لاسيما مع حتمية التطور في الوعي والتعليم و التحولات في القيم والاهتمامات والعلاقات الإنسانية والاوليات البشرية...!

- طبيا امراض جديدة تظهر وعلاجات مذهلة تساهم في تقييد الامراض القديمة لتصبح مجرد اعراض جانبية ، لا سكري ولا ضغط ، لا ربو ولا جلطات ، وتظهر امراض ترتبط بالضغوط النفسية ومحدودية الحركة واختلال التوازن ، وستشهد الرياضة والفنون تغيرات كبيرة في مختلف الجوانب، بدءًا من التكنولوجيا وصولاً إلى الأساليب التدريبية وثقافة المشجعين والمتذوقين ، سيكون هناك تقدم هائل في تقنيات المراقبة وتحليل البيانات، مما سيعزز قدرة الفرق واللاعبين على فهم وتحسين أدائهم ، وسيشهد نظام المنافسة وتنظيم البطولات تغييرات جذرية ، وستظهر ألعاب رياضية جديدة ومبتكرة تعتمد على تقنيات متقدمة، اما الفنون فسيتم صناعة الصوت والموسيقى والفنون الاخرى حسب الرغبة عبر الذكاء الاصطناعي.

- يشهد المستقبل ظهور توجهات فنية جديدة في صناعة الغناء والاداء الموسيقي مع حتمية تغير الذائقة الفنية والحسية لدى الانسان المحاط بمؤثرات تساهم في ايجاد اهتمامات مبتكرة تتلائم مع الظروف المحيطة به ، وستؤثر التكنولوجيا على عملية الانتخابات والمشاركة السياسية وستواجه السياسة تحديات جديدة مثل الخصوصية والأمن السيبراني والتزوير العميق ، فيصبح من الصعب التمييز بين الوهم والحقيقة مما يفتح الباب أمام التجسس وانتهاك الخصوصية ، وبالتالي ستكون هناك حاجة إلى تشريعات وآليات جديدة لحماية البيانات الشخصية وضمان الأمان السيبراني...

- ختاما :

اعتقد ان اصعب التحديات التي سيواجهها البشر بعد 100 سنة هو الحفاظ على المياه الصالحة للشرب ، حيث سيصبح قياس قوة الدول حسب حجم مخزون المياه لديها ، حتى يصبح الماء اغلى الثروات.