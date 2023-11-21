يخطئ من يعتقد أن أي صفقة لتبادل الرهائن سوف تنهي مشروع الحرب الوحشية، التي يخوضها نتانياهو.

الرهائن «جزء» من «كل»، عنصر مساعد، لكن هذا الملف ليس الهدف الأكبر أو المرضي لغرور الجيش الإسرائيلي المجروح في كبريائه وقدراته، منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

في ثقافة المجتمع الإسرائيلي فإن جيش الشعب هو «فخر الدولة العبرية»، وهو الحارس والحامي للمشروع الصهيوني من عدوان وشرور منطقة وجيران لديهم رغبة وحشية في إلقاء إسرائيل في البحر.

هذا يعني أن الجيش هو بهذا المفهوم الجبار الصلب الحامي من تكرار «المظلومية التاريخية للشعب اليهودي على مر القرون».

من هنا كانت ضربة يوم 7 أكتوبر هي اختراق مؤلم، وزلزال «لنظرية الأمن الإسرائيلي، الذي لا يخترق، وصدمة للرأي العام في جيشه الذي لا ينهزم»، لذلك كله فإن المشروع الإسرائيلي في غزة هو «مشروع الحد الأقصى من الجنون»، أي يقوم على جعل الحياة مستحيلة تماماً لسكان غزة بأكبر قدر من الخسائر دون مراعاة لأي قواعد اشتباك وضرب مستهتر لكل القيم الإنسانية، التي نص عليها القانون الدولي.

وأتجرأ وأقول: إن السلوك الإجرامي الانتقامي الوحشي يعلو على أي شيء حتى لو كان سلامة الرهائن، وبالتالي إطلاق جزء من الرهائن مقابل ساعات من التهدئة، وبضعة أطنان من المساعدات والوقود لا يعني أبداً إيقاف إطلاق النار، لا نهاية صريحة للعمليات العسكرية الوحشية.

الأهم أن إطلاق الرهائن جزء منهم أو أغلبيتهم أو حتى جميعهم (وهذا صعب الآن) لن يوقف سعي إسرائيل لإعادة تدوير مشروع التهجير القسري لسكان غزة إلى داخل نطاق غزة.

إسرائيل لن تحل مشكلة فلسطينية بثمن إسرائيلي، ولكن بثمن عربي وتمويل دولي !

هذا الجنون المتوحش الإسرائيلي هو «الناتج النهائي» لثلاثة عوامل تداخلت، وامتزجت ببعضها، لتعزز لنا ذلك الجنون الهستيري.

الأول: الشعور بالرغبة للانتقام والثأر لجرح كرامة وكبرياء «جيش الدفاع الذي لا يقهر»، وبالتالي أصبح ذلك اتهاماً صريحاً بالتقصير الشديد، الذي لا يغفر على جنرالات الجيش والمؤسسات الأمنية، والتحالف اليميني، الذي يقوده نتانياهو.

الثاني: الفرصة التاريخية التي أتاحها يوم 7 أكتوبر لتحريك المشروع التوراتي للحكومة اليمينية ستعيد سياسة «الترانسفير» العنصرية للعرب، بهدف نقاء الدولة من العرب، وبقاء الجنس اليهودي وحده.

الثالث: التخلص من الكتل الديموغرافية داخل الحزام الأخضر (سكان ما قبل 1948) والضفة والقطاع، عبر سياسة التطهير العرقي في زمن حرب عدوانية يتم الادعاء بأنها حرب مشروعة، تدافع فيها إسرائيل ضد الإرهاب الفلسطيني !

إن الحديث هو مجرد فترة إعلانية إعلامية لالتقاط الأنفاس، بعدها يستمر تنفيذ مشروع المجازر بهدف الترحيل، ثم يخرج علينا نتانياهو بابتسامته الغبية الشريرة ويقول للعالم:

«سيداتي سادتي فاصل ونواصل»!